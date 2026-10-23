Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την γρήγορη ωρίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Αιγύπτου GREGY, τα επόμενα ορόσημα του έργου, αλλά και τα πολύ σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν για τους Έλληνες καταναλωτές παρουσίασε στο 8ο Renewable & Storage Forum ο Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου, και Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης του έργου GREGY. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των μελετών το πρώτο τρίμηνο του 2028, ώστε αμέσως μετά να προχωρήσει η προμήθεια του εξοπλισμού και των υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου.

Όπως ανέφερε ο κ. Καρύδας, τον Ιούλιο δημοσιεύθηκαν οι προσκλήσεις για τρεις διαγωνισμούς που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την έρευνα βυθού και τις χερσαίες τεχνικές μελέτες. Για τις μελέτες αυτές έχει υπογραφεί Grant Agreement με την Ε.Ε. για την κάλυψη μέρους του κόστους τους από κεφάλαι του Connecting Europe Facility. Η μελέτη βέλτιστης όδευσης έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ η μελέτη κόστους–οφέλους και η τεχνική ανάλυση αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός Νοεμβρίου. Η εκπόνηση των οριστικών τεχνικών προδιαγραφών προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027.

Παράλληλα, ο Όμιλος συνεργάζεται με τον ΑΔΜΗΕ και τον αρμόδιο διαχειριστή της Αιγύπτου για τον καθορισμό των σημείων σύνδεσης των δύο διπόλων του έργου με τα δύο ηλεκτρικά Συστήματα.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας στην Αίγυπτο, ο κ. Καρύδας σημείωσε ότι, με Προεδρικό Διάταγμα, παραχωρήθηκε στο Αιγυπτιακό Υπουργείο Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμης Ενέργειας η επιλεγείσα έκταση περίπου 3.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από το GREGY για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 8,5 GW.

Τα οφέλη που θα προκύψουν για την Ελληνική βιομηχανία και τους καταναλωτές από την λειτουργία του GREGY είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Σύμφωνα με μελέτη την οποία εκπόνησε διεθνής συμβουλευτικός οίκος, η λειτουργία του GREGY αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση 25% των χονδρεμπορικών τιμών ενέργειας που θα ισχύουν όταν λειτουργήσει η διασύνδεση, ενώ το καθαρό καθαρό κοινωνικοοικονομικό όφελος για την ενεργειακή αγορά της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 30 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 25 ετών. Στο ποσό αυτό δεν λαμβάνονται υπόψιν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της ελληνικής βιομηχανίας από τα φθηνότερα

PPAs που θα δημιουργήσουν σημαντικό εξαγωγικό πλεονέκτημα, αύξηση εξαγωγών, και νέες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον η ύπαρξη της φθηνής πράσινης ενέργειας που θα μεταφέρει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το GREGY θα προσελκύσει νέες ενεργοβόρες επενδύσεις, όπως πχ data centers τεχνητής νοημοσύνης, που θα ενισχύσουν σημαντικά την ελληνική οικονομία, και θα αυξήσουν την απασχόληση.

Το έργο GREGY, το οποίο έχει ενταχθεί στην λίστα έργων PCI/PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο Global Gateway, το οποίο περιλαμβάνει έργα κρίσιμων υποδομών για την Ευρώπη, καθώς και στο 1ο Σχέδιο Δράσης για την Μεσόγειο (PACT), το οποίο περιλαμβάνει επιλεγμένες δράσεις και έργα που προωθούν την συνεργασία και την ανάπτυξη στην Μεσόγειο.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Αιγύπτου GREGY αποτελεί ένα έργο πνοής για τη χώρα μας, με πολύπλευρα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και γεω-στρατηγικά οφέλη για την Ελλάδα και την Ευρώπη, και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημιουργία κάθετων ενεργειακών λεωφόρων Νότου – Βορρά, αποτελώντας το θεμέλιο λίθο της πλέον σημαντικής για την χώρα μας διεθνούς διασύνδεσης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε έναν σημαντικό ενεργεακό κόμβο στη περιοχή.