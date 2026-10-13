Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τη σημασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας GREGY για την Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και την προοπτική ανάδειξης της χώρας μας σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη Ν.Α. Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, ανέδειξε ο κ. Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου GREGY, στο Διεθνές Συμπόσιο που διοργάνωσε το Circular Gaia σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για την Κυκλική Οικονομία, το Περιβάλλον, την Ενέργεια και το Κλίμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Δημόσιο Δίκαιο EPLO, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.

Ο κ. Καρύδας συμμετείχε στη συζήτηση της Συνεδρίου με θέμα «Κυκλική Οικονομία, ΑΠΕ, Ενεργειακή Μετάβαση και Ανθρακική Ουδετερότητα», στην οποία συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, η υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας κα Iva Petrova και ο Διευθύνων Σύμβουλος της EnEarth κ. Νικόλαος Ρήγας. Την συζήτηση συντόνισε ο Πρέσβης του Οργανισμού EPLO στην Βουλγαρία κ. Γιώργος Κρεμλής.

Στο τέλος της πρώτης ημέρας του Διεθνές Συμποσίου ο κος Καρύδας παρέλαβε το βραβείο Excellence Award για το έργο GREGY από την Γενική Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Στελλίνα Σιαράπη.

Ο κ. Καρύδας υπογράμμισε την σημασία του GREGY για την θωράκιση της Ελληνικής οικονομίας, «ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των συνεχών γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας μας, την ενεργειακή διαφοροποίηση και προστατεύοντας την αγορά της ενέργειας, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας, και η οποία δεν θα επηρεάζεται ούτε από τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και ρύπων CO2, ούτε από τη παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου ούτε από γεωπολιτικές αναταράξεις».

Διαβάστε ακόμη

Η απάντηση της Γκίλφοϊλ: Διαψεύδει τις κατηγορίες, υπερασπίζεται το έργο της και δηλώνει πίστη στον Τραμπ

Πιερρακάκης: Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης

Δυο αδέλφια προσπαθούν να σώσουν το αυθεντικό μπλε της Ιαπωνίας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ