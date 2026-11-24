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Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, καθώς ένα κύμα πολικού ψύχους πλήττει την ήπειρο, ενισχύοντας τη ζήτηση για θέρμανση και επιταχύνοντας την κατανάλωση των ήδη περιορισμένων αποθεμάτων καυσίμου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς βρίσκονταν σε τροχιά ανόδου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, με τις τιμές να διαπραγματεύονται πάνω από τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Το έντονο κρύο αναμένεται να επεκταθεί αυτή την εβδομάδα στη βορειοδυτική και την κεντρική Ευρώπη, με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις να δείχνουν ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σημαντικές αγορές κατανάλωσης φυσικού αερίου, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία.

Στη Βρετανία αναμένονται θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, ενώ στο Παρίσι ο υδράργυρος προβλέπεται να υποχωρήσει στους -3,2 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή και στο Βερολίνο στους -5,4 βαθμούς την Κυριακή.

Το εκτεταμένο κύμα ψύχους εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί σε ορισμένες περιοχές έως και την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με μετεωρολογικά μοντέλα και αναλύσεις της Vaisala, οι μεγαλύτερες αποκλίσεις προς χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα αναμένονται στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Αποθήκες κάτω από το 69% – Η ευάλωτη θέση της Ευρώπης

Η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε απότομες αυξήσεις των τιμών, καθώς εισήλθε στον χειμώνα με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου.

Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι σήμερα γεμάτες σε ποσοστό μικρότερο του 69%, γεγονός που περιορίζει τα διαθέσιμα περιθώρια ασφαλείας απέναντι σε μια παρατεταμένη περίοδο αυξημένης κατανάλωσης.

Οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή δυσχέραναν τις προσπάθειες αναπλήρωσης των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, η Ευρώπη αναγκάζεται να προσφέρει υψηλότερες τιμές για να εξασφαλίζει τη συνεχή άφιξη φορτίων φυσικού αερίου διά θαλάσσης, ώστε να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για θέρμανση.

Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν και οι διαπραγματεύσεις για ειρήνη

Οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα, μετά την αναθεώρηση των μετεωρολογικών προβλέψεων προς ψυχρότερες συνθήκες, προτού περιορίσουν μέρος των κερδών τους αργότερα μέσα στην ημέρα.

Την ίδια στιγμή, οι traders συνεχίζουν να παρακολουθούν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η συγκρατημένη αισιοδοξία για ενδεχόμενη διπλωματική διευθέτηση ασκεί ορισμένες καθοδικές πιέσεις στις ευρύτερες ενεργειακές αγορές.

Το Σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί, μιλώντας στο Fox News, ότι ενδέχεται να επαναλάβει τον πόλεμο με το Ιράν το επόμενο έτος, εάν οι συνομιλίες δεν οδηγήσουν σε διπλωματική λύση.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ προκειμένου να συζητήσουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, σύμφωνα με το Axios.

Στην αγορά, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου παράδοσης του επόμενου μήνα, που αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς για τις ευρωπαϊκές τιμές (TTF), σημείωναν άνοδο 1% στα 90,59 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στις 08:57 το πρωί, ώρα Άμστερνταμ.