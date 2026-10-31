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Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, με τον ΑΔΜΗΕ και την ιταλική Terna να επιταχύνουν τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για ένα από τα σημαντικότερα διασυνοριακά ενεργειακά έργα της χώρας. Το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπει την προκήρυξη των διεθνών διαγωνισμών το καλοκαίρι του 2027, με στόχο την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών μέσα στο 2028.

Πρόκειται για μια επένδυση εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1,9 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη δυνατότητα ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών, διευρύνοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

Το έργο, γνωστό ως GRITA 2, αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι αυξανόμενες ανάγκες ηλεκτροδότησης και οι περιορισμοί των υφιστάμενων δικτύων καθιστούν αναγκαίες νέες επενδύσεις σε υποδομές μεταφοράς.

Την πρόοδο του σχεδιασμού παρουσίασε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ και γενικός διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής, Ιωάννης Μάργαρης, κατά τη διάρκεια του 8ου Renewable & Storage Forum.

Έρευνες βυθού το 2027 και κατασκευαστική εκκίνηση το 2028

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε ο κ. Μάργαρης, στις αρχές του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν οι υποθαλάσσιες έρευνες, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την οριστικοποίηση της όδευσης του καλωδίου.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την αδειοδότηση, καθώς και η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών. Οι διαδικασίες αυτές θα επιτρέψουν στους δύο Διαχειριστές να προχωρήσουν στην προκήρυξη των διαγωνισμών για την προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδιακών συστημάτων και των σταθμών μετατροπής.

Η κατασκευαστική έναρξη τοποθετείται εντός του 2028, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν ομαλά οι επιμέρους διαδικασίες.

Το χρονοδιάγραμμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι μεγάλες υποβρύχιες διασυνδέσεις απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό, σύνθετες τεχνικές μελέτες και σημαντικό χρόνο κατασκευής. Επιπλέον, η αυξημένη διεθνής ζήτηση για ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσης δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις στον προγραμματισμό αντίστοιχων έργων.

Η στενή συνεργασία μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Terna θεωρείται καθοριστική για τον συντονισμό των τεχνικών, οικονομικών και ρυθμιστικών παραμέτρων.

Επένδυση 1,9 δισ. ευρώ με ισχύ 1.000 MW

Η νέα ηλεκτρική διασύνδεση θα διαθέτει μεταφορική ικανότητα 1.000 MW, ενώ το συνολικό μήκος της προβλέπεται να φθάσει περίπου τα 293 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Το σύστημα θα λειτουργεί με τεχνολογία μεταφοράς συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC), σε τάση 500 kV, ενώ το καλώδιο θα τοποθετηθεί σε βάθη που ενδέχεται να φθάνουν τα 1.400 μέτρα.

Στην ελληνική πλευρά, η διασύνδεση θα καταλήγει στον νέο υποσταθμό της Θεσπρωτίας και στην ιταλική στον υποσταθμό της Galatina.

Η GRITA 2 θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη ηλεκτρική σύνδεση των δύο χωρών, προσφέροντας πρόσθετη μεταφορική ικανότητα και μεγαλύτερη αξιοπιστία στις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Το έργο έχει ενταχθεί στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό ανάπτυξης των ηλεκτρικών δικτύων και διαθέτει τον χαρακτηρισμό Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PCI).

Η συγκεκριμένη αναγνώριση αποτυπώνει τη στρατηγική σημασία του, καθώς η ενίσχυση των διασυνδέσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ενεργειακή σημασία για την Ελλάδα

Πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η δεύτερη σύνδεση με την Ιταλία μπορεί να ενισχύσει τη δυνατότητα της Ελλάδας να αξιοποιεί περισσότερο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η αύξηση της διασυνοριακής μεταφορικής ικανότητας διευκολύνει τις εξαγωγές ηλεκτρισμού σε περιόδους υψηλής εγχώριας παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες εισαγωγών όταν οι συνθήκες προσφοράς και ζήτησης το απαιτούν.

Η μεγαλύτερη ευελιξία μπορεί να συμβάλει στην αποδοτικότερη λειτουργία της αγοράς και στον περιορισμό των πιέσεων που προκαλούν οι διακυμάνσεις της παραγωγής από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Ωστόσο, η αύξηση της διαθέσιμης μεταφορικής ικανότητας δεν συνεπάγεται αυτομάτως χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τις συνθήκες στις επιμέρους αγορές, τη ζήτηση και τη διαθεσιμότητα παραγωγής.

Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση της ηλεκτρικής σύνδεσης με την Ιταλία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βαθύτερη ενσωμάτωση του ελληνικού συστήματος στην ευρωπαϊκή αγορά.

Έξυπνα δίκτυα και νέες απαιτήσεις από τα data centers

Ο ΑΔΜΗΕ δεν περιορίζει τον σχεδιασμό του στις νέες διασυνδέσεις. Παράλληλα, προχωρεί σε παρεμβάσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών, επιδιώκοντας μεγαλύτερη χωρητικότητα χωρίς την ανάγκη κατασκευής νέων γραμμών σε κάθε περίπτωση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται νέες τεχνολογίες αγωγών και συστημάτων λειτουργίας, οι οποίες επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου.

Η προσέγγιση αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία λόγω των περιβαλλοντικών περιορισμών και των χρονοβόρων αδειοδοτήσεων που συνοδεύουν την ανάπτυξη νέων υποδομών μεταφοράς. Ταυτόχρονα, ο Διαχειριστής υλοποιεί πρόγραμμα αντικατάστασης κρίσιμου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, διατηρώντας το σύστημα σε λειτουργία κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων.

Μια πρόσθετη πρόκληση προέρχεται από τη ραγδαία ανάπτυξη των data centers, τα οποία δημιουργούν αυξανόμενες ανάγκες ισχύος και νέες απαιτήσεις διαχείρισης της κατανάλωσης.

Όπως επισήμανε ο κ. Μάργαρης, οι τεχνικοί κανόνες για τη σύνδεση τέτοιων εγκαταστάσεων εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία και με τον ENTSO-E.

Στο νέο μοντέλο σχεδιασμού αποκτούν μεγαλύτερη σημασία τα ευέλικτα ηλεκτρικά φορτία, δηλαδή η δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του δικτύου.

Έτσι, η επένδυση στη GRITA 2 εντάσσεται σε έναν ευρύτερο μετασχηματισμό: την ανάπτυξη ενός ηλεκτρικού συστήματος περισσότερο διασυνδεδεμένου, τεχνολογικά εξελιγμένου και ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης.