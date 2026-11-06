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Μια ιστορική ανατροπή συντελείται στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τον ήλιο να εξελίσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες του ενεργειακού μετασχηματισμού. Μέσα σε μόλις δέκα χρόνια, η ηλιακή ενέργεια πέρασε από το περιθώριο της ηλεκτροπαραγωγής στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης, ξεπερνώντας ακόμη και την πυρηνική ενέργεια.

Το 2016, τα φωτοβολταϊκά κάλυπταν μόλις το 1% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Το 2026, το ποσοστό τους αναμένεται να προσεγγίσει το 10%, επιβεβαιώνοντας μια ανάπτυξη που έχει ξεπεράσει ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με στοιχεία της ενεργειακής δεξαμενής σκέψης Ember, τα οποία παρουσιάζει το BBC, η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά ξεπέρασε οριακά εκείνη των πυρηνικών σταθμών ήδη από το 2025.

Η διαφορά, μάλιστα, διευρύνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα. Ανάλυση του BBC για το δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο του 2026 δείχνει ότι τα φωτοβολταϊκά παρήγαγαν 13% περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από το σύνολο των πυρηνικών σταθμών του πλανήτη.

Η σύγκριση αφορά την πραγματική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι τη σταθερότητα της παροχής, καθώς οι δύο τεχνολογίες λειτουργούν με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, αποτυπώνει με σαφήνεια πόσο γρήγορα αλλάζουν οι συσχετισμοί στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Η τεχνολογία που ξεπέρασε όλες τις προβλέψεις

Η άνοδος της ηλιακής ενέργειας δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσμα της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή. Συνδέεται με μια εντυπωσιακή τεχνολογική και οικονομική εξέλιξη, η οποία έχει καταστήσει τα φωτοβολταϊκά ολοένα πιο ανταγωνιστικά.

«Η ηλιακή ενέργεια είναι πλέον η κινητήρια δύναμη της ηλεκτρικής μετάβασης», επισημαίνει στο BBC ο Γιαν Ρόζενοου (Jan Rosenow), καθηγητής Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Μόνο το 2025, η ηλιακή ενέργεια κάλυψε περίπου τα τρία τέταρτα της αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρισμού, ενώ η συνολική παραγωγή της ξεπέρασε εκείνη της αιολικής ενέργειας.

Την ίδια ώρα, η πυρηνική ηλεκτροπαραγωγή παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα από το 2000, ενώ η παραγωγή από τον ήλιο έχει αυξηθεί κατά περίπου 2.700 φορές.

Η εξέλιξη αυτή έχει αιφνιδιάσει ακόμη και τους ειδικούς της ενεργειακής αγοράς.

Όπως εξηγεί ο Ρόζενοου, οι παραδοσιακές προβλέψεις υποτιμούσαν συστηματικά τόσο τον ρυθμό επέκτασης των φωτοβολταϊκών όσο και την ταχύτητα με την οποία θα μειωνόταν το κόστος τους.

Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική: οι εγκαταστάσεις αυξήθηκαν ταχύτερα από το αναμενόμενο, η τεχνολογία έγινε αποδοτικότερη και οι τιμές υποχώρησαν σε επίπεδα που πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν απρόσιτα.

Φωτοβολταϊκά πάνελ με κόστος κάτω από 100 δολάρια

Ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες της παγκόσμιας επέκτασης είναι η κατακόρυφη πτώση των τιμών των φωτοβολταϊκών πάνελ.

Ο συνιδρυτής της Ember, Ντέιβ Τζόουνς (Dave Jones), χαρακτηρίζει την ηλιακή τεχνολογία «προκλητικά φθηνή», περιγράφοντας μια αγορά στην οποία η οικονομική εξίσωση έχει αλλάξει ριζικά.

Σήμερα, ένα μεμονωμένο πάνελ μπορεί να κοστίζει πολύ λιγότερο από 100 δολάρια και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια για 30 έως 40 χρόνια, χωρίς να χρειάζεται καύσιμο.

Βεβαίως, η συγκεκριμένη τιμή αφορά μόνο το φωτοβολταϊκό πάνελ και όχι μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση, η οποία απαιτεί επιπλέον εξοπλισμό, υποδομές σύνδεσης και εργασίες εγκατάστασης. Σε αρκετές περιπτώσεις προστίθεται και το κόστος αποθήκευσης.

Ακόμη κι έτσι, η μεταβολή είναι καθοριστική.

Η βελτίωση της απόδοσης των κυψελών, η μείωση των απαιτούμενων ποσοτήτων πυριτίου και αργύρου και η μαζική βιομηχανική παραγωγή έχουν περιορίσει σημαντικά το κατασκευαστικό κόστος.

Ιδιαίτερο ρόλο έχει διαδραματίσει η Κίνα, η οποία κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή φωτοβολταϊκού εξοπλισμού.

Η τεράστια παραγωγική της δυναμικότητα, σε συνδυασμό με την υπερπροσφορά που έχει δημιουργηθεί στην αγορά, έχει συμπιέσει τις τιμές σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Έτσι, σε ολοένα περισσότερες χώρες, η επιλογή των φωτοβολταϊκών δεν στηρίζεται μόνο σε περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά αποτελεί και μια οικονομικά ανταγωνιστική λύση.

Από την Κίνα στην Ινδία – Η ηλιακή επανάσταση εξαπλώνεται

Παρά την κυριαρχία της Κίνας, η επέκταση της ηλιακής ενέργειας δεν αποτελεί πλέον ένα φαινόμενο που περιορίζεται σε λίγες μεγάλες οικονομίες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εγκαταστάσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, παρά τους δασμούς και τις ομοσπονδιακές πολιτικές που δημιουργούν εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Η χώρα διατηρεί τη δεύτερη θέση στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, ενώ σημαντική δραστηριότητα παρατηρείται ακόμη και σε πολιτείες που υποστήριξαν τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει ότι η οικονομική ελκυστικότητα της ηλιακής ενέργειας μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από την ενεργειακή μετάβαση.

Στην Ινδία, η επέκταση είναι επίσης εντυπωσιακή. Κατά την τελευταία διετία, η πρόσθετη ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά κάλυψε περίπου το 60% της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρισμού.

Στην Αυστραλία, η ηλιακή ενέργεια έχει εισχωρήσει βαθιά στην καθημερινότητα των νοικοκυριών. Περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια σπίτια διαθέτουν φωτοβολταϊκά στις στέγες τους, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τρίτο των νοικοκυριών της χώρας.

Η εξάπλωση αυτή επιβεβαιώνει ότι η τεχνολογία έχει περάσει από το στάδιο των επιδοτούμενων ενεργειακών επενδύσεων σε μια αγορά με ισχυρή ζήτηση από ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Πακιστάν – Από το 2% στο 24% της παραγωγής ηλεκτρισμού

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας δυναμικής εντοπίζεται στο Πακιστάν.

Το 2019, η ηλιακή ενέργεια κάλυπτε λιγότερο από το 2% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το BBC, το μερίδιό της έχει πλέον φτάσει περίπου στο 24%.

Η αλλαγή δεν προήλθε αποκλειστικά από μεγάλα κρατικά έργα ή επενδύσεις ενεργειακών ομίλων.

Σημαντικό μέρος της ανάπτυξης χρηματοδοτήθηκε απευθείας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που αναζήτησαν τρόπους να περιορίσουν το ενεργειακό κόστος και την εξάρτησή τους από ένα συχνά αναξιόπιστο δίκτυο.

Οι υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, οι συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης και το αυξημένο κόστος λειτουργίας γεννητριών ντίζελ λειτούργησαν ως πρόσθετα κίνητρα.

Η ηλιακή ενέργεια έπαψε να αντιμετωπίζεται μόνο ως περιβαλλοντική επένδυση και μετατράπηκε σε μέσο οικονομικής προστασίας και ενεργειακής αυτονομίας.

Παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται στον Λίβανο και στη Νιγηρία, όπου η ανάγκη για αξιόπιστη και οικονομικότερη ηλεκτροδότηση ωθεί ολοένα περισσότερους καταναλωτές προς ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η δυνατότητα ενός νοικοκυριού ή μιας μικρής επιχείρησης να εγκαταστήσει δικό της σύστημα επιτρέπει την ταχύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η κατασκευή μεγάλων κεντρικών ενεργειακών υποδομών.

Οι μπαταρίες αλλάζουν τα δεδομένα και μετά τη δύση του ήλιου

Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας είναι ότι η παραγωγή της εξαρτάται από την ηλιοφάνεια.

Τα φωτοβολταϊκά παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η κατανάλωση συχνά παραμένει υψηλή και τις βραδινές ώρες.

Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας αρχίζει, ωστόσο, να περιορίζει αυτό το πρόβλημα.

Η πτώση του κόστους των μπαταριών καθιστά οικονομικά ευκολότερη την αποθήκευση της πλεονάζουσας παραγωγής το μεσημέρι και τη χρησιμοποίησή της αργότερα, όταν ο ήλιος έχει δύσει.

Σύμφωνα με τον Ρόζενοου, σε αρκετές περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια, ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών και μπαταριών είναι ήδη οικονομικά ανταγωνιστικότερος από την κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Καλιφόρνια, όπου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η ηλιακή ενέργεια και οι μπαταρίες κάλυψαν κατά μέσο όρο περισσότερο από το 25% της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ 19:00 και 21:00.

Η εξέλιξη δείχνει ότι η αποθήκευση μπορεί να μεταφέρει σημαντικό μέρος της παραγωγής από τις ώρες έντονης ηλιοφάνειας στις περιόδους υψηλής κατανάλωσης.

Δεν λύνει, ωστόσο, όλα τα προβλήματα.

Η παρατεταμένη συννεφιά, οι εποχικές μεταβολές και οι περίοδοι περιορισμένης ηλιοφάνειας εξακολουθούν να απαιτούν πρόσθετες λύσεις, καθώς η αποθήκευση ενέργειας για πολλές ημέρες ή εβδομάδες παραμένει τεχνικά και οικονομικά δυσκολότερη.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι πλέον τα πάνελ, αλλά τα δίκτυα

Όσο μειώνεται το κόστος των φωτοβολταϊκών, τόσο μετατοπίζεται το επίκεντρο της ενεργειακής συζήτησης.

Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η εγκατάσταση περισσότερων πάνελ, αλλά η δυνατότητα των ηλεκτρικών δικτύων να απορροφούν, να μεταφέρουν και να διαχειρίζονται την παραγόμενη ενέργεια.

Η αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποσταθμούς, γραμμές μεταφοράς, συστήματα αποθήκευσης και τεχνολογίες έξυπνης διαχείρισης.

Παράλληλα, η ηλεκτροκίνηση, η επέκταση των ηλεκτρικών εφαρμογών στη βιομηχανία και η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων δημιουργούν νέες ανάγκες κατανάλωσης.

Το ενεργειακό σύστημα καλείται, επομένως, να ανταποκριθεί σε δύο παράλληλες αλλαγές: στην ταχεία αύξηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά και στη διαρκώς μεγαλύτερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία βρίσκει νέες εφαρμογές πέρα από τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Μικρά συστήματα σε μπαλκόνια, αγροβολταϊκά που συνδυάζουν καλλιέργειες με παραγωγή ηλεκτρισμού και πλωτές εγκαταστάσεις διευρύνουν τις δυνατότητες αξιοποίησης διαθέσιμων χώρων.

Η προοπτική αυτή μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη διείσδυση της ηλιακής ενέργειας, αρκεί η ανάπτυξη να συνοδεύεται από τις κατάλληλες τεχνικές και θεσμικές προσαρμογές.

Το επόμενο ορόσημο έως το 2030

Παρά τη θεαματική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η πορεία των φωτοβολταϊκών δεν αναμένεται να είναι απολύτως γραμμική.

Το 2026 ενδέχεται να καταγραφεί κάποια επιβράδυνση στον ρυθμό νέων εγκαταστάσεων, κυρίως εξαιτίας αλλαγών στο καθεστώς στήριξης της Κίνας, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε επίσπευση επενδύσεων κατά το 2025.

Ωστόσο, εκτός Κίνας, σύμφωνα με τον Ντέιβ Τζόουνς, εγκαθίστανται φέτος περισσότερα φωτοβολταϊκά πάνελ από ό,τι το προηγούμενο έτος.

Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτιμά ότι έως το 2030 η παγκόσμια ηλεκτροπαραγωγή από ηλιακή ενέργεια θα έχει διπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2025, ξεπερνώντας και την υδροηλεκτρική παραγωγή.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη, τα φωτοβολταϊκά θα κατακτήσουν την τρίτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως.

Η εξέλιξη αυτή θα σηματοδοτήσει ένα ακόμη ορόσημο για μια τεχνολογία που πριν από μία δεκαετία είχε σχεδόν αμελητέα συμμετοχή στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα.

Το συμπέρασμα είναι ότι η ηλιακή ενέργεια έχει πλέον αλλάξει την οικονομική βάση πάνω στην οποία σχεδιάζονται οι ενεργειακές επενδύσεις.

Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας δεν θα είναι μόνο να παράγεται περισσότερο φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα από τον ήλιο, αλλά να μπορούν τα δίκτυα, οι μπαταρίες και οι αγορές να το αξιοποιούν αποτελεσματικά.

Από την επιτυχία αυτής της προσαρμογής θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό η ταχύτητα με την οποία τα φωτοβολταϊκά θα συνεχίσουν να κερδίζουν έδαφος στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα.