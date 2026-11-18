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Νέος κύκλος επιδοτήσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους βρίσκεται στα σκαριά, με ενισχύσεις για αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσίφωνες και φωτοβολταϊκά, ενώ από το 2027 σχεδιάζονται ευρύτερες παρεμβάσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στην τελική ευθεία του σχεδιασμού περνά ένα εκτεταμένο πλέγμα ενεργειακών επιδοτήσεων, με στόχο να περιοριστούν οι δαπάνες θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προετοιμάζει παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν σε βάθος τριετίας, με βασικό πυλώνα την αντικατάσταση ενεργοβόρων συστημάτων και την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού.

Προτεραιότητα δίνεται στις αντλίες θερμότητας και στους ηλιακούς θερμοσίφωνες, ενώ το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τις πρώτες δράσεις έως το τέλος του 2026 και την ανάπτυξη μεγαλύτερων προγραμμάτων από το 2027.

Η νέα χρηματοδοτική περίοδος συνδέεται με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο σχεδιάστηκε για να περιορίσει τις επιβαρύνσεις που θα επιφέρει η επέκταση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων στα καύσιμα μεταφορών και θέρμανσης.

Ο σχεδιασμός στοχεύει στην υποστήριξη περισσότερων από 1,5 εκατομμυρίων νοικοκυριών και 70.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Επιδοτήσεις έως 55% και 100.000 δικαιούχοι

Από τα 600 εκατ. ευρώ που προβλέπεται να διατεθούν μέσω της ρήτρας διαφυγής, ποσό 200 εκατ. ευρώ προορίζεται για στοχευμένες επιδοτήσεις ενεργειακού εξοπλισμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 32.000 αντλίες θερμότητας και 68.000 ηλιακούς θερμοσίφωνες, καλύπτοντας περίπου 100.000 δικαιούχους.

Για τις αντλίες θερμότητας προβλέπεται βασική επιδότηση 50%, η οποία αυξάνεται στο 55% για ευάλωτα νοικοκυριά. Αντίστοιχη διαφοροποίηση σχεδιάζεται για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, με τους αναλυτικούς όρους να καθορίζονται στον επίσημο οδηγό.

Τα εισοδηματικά όρια

Η στόχευση των ενισχύσεων δίνει έμφαση στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, με κριτήρια που συνδέονται με τις φορολογικές δηλώσεις. Ενδεικτικά, στα προβλεπόμενα όρια περιλαμβάνονται 27.100 ευρώ ετήσιου εισοδήματος για οικογένεια με δύο παιδιά και 36.400 ευρώ για τρίτεκνη οικογένεια με μέλος με αναπηρία.

Για τις επιχειρήσεις, δικαίωμα συμμετοχής προβλέπεται να έχουν μονάδες με έως εννέα εργαζομένους και ετήσιο τζίρο μέχρι δύο εκατ. ευρώ.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Καθοριστικό ζήτημα παραμένει η επιλογή του συμβούλου διαχείρισης. Εφόσον παραταθεί η υφιστάμενη σύμβαση, η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί. Διαφορετικά, η προκήρυξη ενδέχεται να μεταφερθεί στο 2027.

Εξετάζεται επίσης η εφαρμογή χρονικής προτεραιότητας στην εξέταση των αιτήσεων, με διαδοχικούς κύκλους χρηματοδότησης ύψους 10 έως 30 εκατ. ευρώ, ώστε οι εγκρίσεις να εκδίδονται ταχύτερα.

Πρόσθετα κονδύλια για Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Ξεχωριστή δράση περίπου 50 εκατ. ευρώ σχεδιάζεται για τις περιοχές ενεργειακής μετάβασης, με περίπου 10.000 ωφελούμενους.

Προβλέπονται 3.000 ηλιακοί θερμοσίφωνες και 5.000 αντλίες θερμότητας με επιδότηση 60%, καθώς και 2.000 συστήματα φωτοβολταϊκών με μπαταρίες αποθήκευσης.

Παράλληλα, από το 2027 προγραμματίζονται παρεμβάσεις 1,7 δισ. ευρώ μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Σε αυτές περιλαμβάνεται νέο «Εξοικονομώ» ύψους 1,2 δισ. ευρώ για 62.000 κατοικίες, δωρεάν ενεργειακά πιστοποιητικά για 200.000 ακίνητα, ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και δημιουργία υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης των δικαιούχων.