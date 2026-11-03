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Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης κινείται η Calpak, η ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσιφώνων και συστημάτων ζεστού νερού, η οποία προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 25% το 2026, ενώ παράλληλα προχωρά στην υλοποίηση τριετούς επενδυτικού σχεδίου με επίκεντρο την τεχνολογία, την παραγωγική επέκταση και τις ολοκληρωμένες λύσεις θερμικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ανέλθει στα 22,5 εκατ. ευρώ, έναντι 18 εκατ. ευρώ το 2025. Την προηγούμενη χρονιά, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν αύξηση 14,3% σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τα 2,87 εκατ. ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας διαδραματίζει η εξωστρέφεια. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 55% των συνολικών πωλήσεων, με έσοδα περίπου 9,9 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ τα προϊόντα της Calpak διατίθενται σε 40 αγορές του εξωτερικού.

Επενδύσεις με στόχο τον μετασχηματισμό

Η εταιρεία επιχειρεί να διευρύνει σημαντικά το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της, περνώντας από την παραδοσιακή παραγωγή ηλιακών θερμοσιφώνων στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής, αποθήκευσης και διαχείρισης θερμικής ενέργειας.

Το τριετές επενδυτικό σχέδιο βασίζεται σε δύο άξονες: αφενός στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, και αφετέρου στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται η κατασκευή νέου κτιρίου στις εγκαταστάσεις της Κορίνθου, το οποίο θα φιλοξενήσει σύγχρονες γραμμές παραγωγής, οργανωμένους αποθηκευτικούς χώρους και την Ακαδημία της Calpak, που έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού.

Ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και ιδιωτικό δίκτυο 5G

Η παραγωγική βάση της Calpak στην Κόρινθο καταλαμβάνει πλέον 51.000 τετραγωνικά μέτρα, με την αυτοματοποίηση να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της.

Ενδεικτικό του επιπέδου τεχνολογικής αναβάθμισης είναι ότι αντιστοιχεί ένας ρομποτικός βραχίονας ανά τέσσερις εργαζομένους, αναλογία που, σύμφωνα με την εταιρεία, συγκαταλέγεται στις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Παράλληλα, το εργοστάσιο της Κορίνθου αποτελεί, σύμφωνα με την Calpak, την πρώτη βιομηχανική μονάδα στην Ελλάδα με ιδιωτικό δίκτυο 5G, ενώ στις διαδικασίες ρομποτικής συγκόλλησης αξιοποιούνται αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης.

Κωνσταντινίδης: Επενδύουμε στην τεχνολογία και στους ανθρώπους μας

Αναφερόμενος στη στρατηγική της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος της Calpak, Παναγής Κωνσταντινίδης, δήλωσε:

«Με το τριετές επενδυτικό πλάνο μετασχηματίζουμε την Calpak από βιομηχανία ηλιακών θερμοσιφώνων σε εταιρεία ολοκληρωμένων λύσεων παραγωγής, αποθήκευσης και διαχείρισης θερμικής ενέργειας. Τα αποτελέσματα του 2025 δείχνουν ότι μια ελληνική βιομηχανία μπορεί να αναπτύσσεται με όρους εξωστρέφειας: πάνω από τις μισές πωλήσεις μας προέρχονται από 40 αγορές του εξωτερικού, όπου ανταγωνιζόμαστε με ποιότητα και τεχνολογία. Επενδύουμε στην τεχνολογία και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους μας, που κάνουν αυτή την ανάπτυξη πραγματικότητα».

Νέα γενιά προϊόντων τις επόμενες εβδομάδες

Η Calpak, που ιδρύθηκε το 1975 ως θυγατρική της BP, διαθέτει μακρά παρουσία στον κλάδο των ηλιακών συστημάτων. Ήδη από το 1976 είχε δημιουργήσει το πρώτο ιδιόκτητο εργαστήριο μέτρησης απόδοσης ηλιακών συλλεκτών στην Ευρώπη.

Σήμερα κατέχει δύο ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, έχει συμμετάσχει σε δύο ερευνητικά προγράμματα Horizon 2020 και είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία του κλάδου που έχει διακριθεί με Red Dot Design Award. Το ανθρώπινο δυναμικό της αριθμεί 120 εργαζομένους.

Το επόμενο βήμα της εταιρείας αναμένεται μέσα στις προσεχείς εβδομάδες, με την παρουσίαση νέας γενιάς συστημάτων παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού, που έχει αναπτύξει το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το πρώτο προϊόν που εντάσσεται στη νέα στρατηγική κατεύθυνση της Calpak.