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Νέος κύκλος παρεμβάσεων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό του κόστους θέρμανσης δρομολογείται με επίκεντρο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης, με βασικούς άξονες τις αντλίες θερμότητας και τους ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Συνολικά, οι διαθέσιμοι πόροι για τις σχετικές παρεμβάσεις αναμένεται να φτάσουν τα 1,75 δισ. ευρώ, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση δεκάδων χιλιάδων κατοικιών.

Νέος κύκλος για το «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Στο νέο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η επανεκκίνηση του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα», το οποίο αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών.

Παρά τις καθυστερήσεις που είχαν καταγραφεί στον προηγούμενο κύκλο, η διαδικασία προχωρά με την ενεργοποίηση των χρηματοδοτήσεων, ενώ ο νέος σχεδιασμός διευρύνει τις παρεμβάσεις μέσω πρόσθετων πόρων.

Μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου προβλέπεται πρόγραμμα ύψους 930 εκατ. ευρώ, το οποίο θα κατευθυνθεί στην αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης με πιο αποδοτικές λύσεις.

Οι βασικές κατηγορίες εξοπλισμού αφορούν:

Παράλληλα, ξεχωριστό πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σχεδιάζεται για το 2027, με στόχο περίπου 100.000 δικαιούχους.

Από αυτούς, περίπου 32.000 νοικοκυριά αναμένεται να ενισχυθούν για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, ενώ περίπου 68.000 δικαιούχοι για την τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.

Ποιες κατοικίες αφορά η νέα χρηματοδότηση

Το συνολικό σχέδιο προβλέπει παρεμβάσεις σε περίπου 62.000 κατοικίες, με αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού.

Ο στόχος αφορά την εγκατάσταση τουλάχιστον 200.000 νέων συσκευών, εκ των οποίων:

Τα τελικά κριτήρια συμμετοχής και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, στον προηγούμενο κύκλο το πρόγραμμα απευθυνόταν σε ιδιοκτήτες και χρήστες κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, καθώς και σε ενοικιαζόμενα ή παραχωρούμενα ακίνητα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιούνταν με κοινωνικά και ενεργειακά κριτήρια. Μεταξύ άλλων λαμβάνονταν υπόψη η ύπαρξη ΑμεΑ στην οικογένεια, οι πολύτεκνες οικογένειες, η περιοχή κατοικίας και οι ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης.

Τι καλύπτει η επιδότηση

Η χρηματοδότηση δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά του νέου εξοπλισμού, αλλά επεκτείνεται και στις απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται:

κόστος αγοράς συσκευής

μεταφορά και τοποθέτηση

αναλώσιμα και εξαρτήματα

και συστήματα έξυπνης διαχείρισης, όπως smart systems και χρονοδιακόπτες

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό κόστος μετάβασης σε πιο αποδοτικές τεχνολογίες και να διευκολύνει περισσότερα νοικοκυριά να προχωρήσουν σε ενεργειακές παρεμβάσεις.

Η διαδικασία αίτησης μέσω Taxisnet

Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, όπως και στον προηγούμενο κύκλο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας.

Η διαδικασία θα περιλαμβάνει:

είσοδο με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet

συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης και στοιχείων επικοινωνίας

και στοιχείων επικοινωνίας επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών

Η επέκταση των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωσης των ενεργειακών δαπανών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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