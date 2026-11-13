Στην τελική ευθεία μπαίνει η αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος» στην κυπριακή ΑΟΖ, με τη Λευκωσία να θέτει ως ορόσημο το πρώτο εξάμηνο του 2028 για την έναρξη της παραγωγής. Η εξέλιξη δημιουργεί νέες προοπτικές για την ενεργειακή αξιοποίηση της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από παραδοσιακούς προμηθευτές.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι τα κυπριακά αποθέματα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης.

Όπως επισήμανε, η αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, καθώς η ΕΕ αναζητεί εναλλακτικές πηγές προμήθειας μετά τη στροφή της μακριά από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

«Η Κύπρος αποτελεί μέρος της ενεργειακής εξίσωσης, με την Ευρώπη να επωφελείται από την περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της και την ενίσχυση της αυτονομίας της», δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος.

Κοίτασμα «Κρόνος»: Αποθέματα 85 δισ. κυβικών μέτρων

Το κοίτασμα «Κρόνος» βρίσκεται περίπου 185 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κύπρου και διαθέτει εκτιμώμενα αποθέματα 3 τρισ. κυβικών ποδιών φυσικού αερίου, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 85 δισ. κυβικά μέτρα.

Η ανάπτυξή του προχωρεί με τη συμμετοχή της ιταλικής Eni, η οποία τον Οκτώβριο υπέγραψε συμφωνίες με οκτώ βασικούς αναδόχους για την υλοποίηση κρίσιμων υποδομών.

Οι συμβάσεις καλύπτουν την εγκατάσταση υποθαλάσσιων συστημάτων παραγωγής και αγωγών, τη δημιουργία πλωτής μονάδας ελέγχου, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών γεώτρησης.

Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, οι συγκεκριμένες συμφωνίες ενεργοποιούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα που θα επιτρέψει την έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας.

Η εξέλιξη θεωρείται καθοριστική για την αξιοποίηση των κυπριακών ενεργειακών πόρων και τη σταδιακή ένταξή τους στις διεθνείς αγορές.

Ο ρόλος της Αιγύπτου και οι εξαγωγές στην Ευρώπη

Η εμπορική αξιοποίηση του φυσικού αερίου από τον «Κρόνο» θα βασιστεί στις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές της Αιγύπτου.

Ειδικότερα, το αέριο θα μεταφέρεται μέσω αγωγού στις εγκαταστάσεις υγροποίησης της Νταμιέτα, όπου θα μετατρέπεται σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), προκειμένου να διατίθεται στη συνέχεια στις διεθνείς αγορές.

Κύριος προορισμός των εξαγωγών αναμένεται να είναι η Ευρώπη, η οποία επιδιώκει να διευρύνει τις επιλογές της στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Στην πλήρη ανάπτυξή του, το κοίτασμα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επιτύχει μέγιστη ημερήσια παραγωγή 14,16 εκατ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου.

Η αξιοποίηση των αιγυπτιακών εγκαταστάσεων προσφέρει τη δυνατότητα διοχέτευσης των κυπριακών ποσοτήτων στην παγκόσμια αγορά LNG, συνδέοντας την παραγωγή της Ανατολικής Μεσογείου με τη διεθνή ζήτηση.

ExxonMobil: Στο επίκεντρο και τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος»

Ο «Κρόνος» δεν αποτελεί το μοναδικό ενεργειακό έργο που βρίσκεται υπό ανάπτυξη στην κυπριακή ΑΟΖ.

Πέρα από το συγκεκριμένο κοίτασμα, έχουν εντοπιστεί ακόμη έξι κοιτάσματα φυσικού αερίου, των οποίων εξετάζονται οι δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» της ExxonMobil, τα οποία βρίσκονται νοτιότερα του «Κρόνου».

Ο αντιπρόεδρος παγκόσμιων ερευνών της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ (John Ardill), είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι η παραγωγή από τα δύο κοιτάσματα θα μπορούσε να ξεκινήσει έως το 2033.

Και για τα συγκεκριμένα έργα, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τη μεταφορά του παραγόμενου φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, όπου θα υγροποιείται πριν από την εξαγωγή του.

Η έναρξη παραγωγής από τον «Κρόνο» το 2028 αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την εμπορική αξιοποίηση κυπριακού φυσικού αερίου.

Όπως υπογράμμισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, η ανάπτυξη του κοιτάσματος συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεγαλύτερη διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθειών και ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορεί να αποκτήσει η Κύπρος στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.