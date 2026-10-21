Ο πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιμάρας, εξελέγη πρόεδρος της Ομάδας Διεθνών Σχέσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER), επικρατώντας από τον πρώτο γύρο με 229 ψήφους έναντι 110 του Τσέχου συνυποψηφίου του, Βλάντιμιρ Βάτζναρ.

Η εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ αποτυπώνει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που απολαμβάνει μεταξύ των Ευρωπαίων Ρυθμιστών, την αναγνώριση της επιτυχούς θητείας του σε άλλες επιτελικές θέσεις διεθνούς εμβέλειας και, ταυτόχρονα, ενισχύει τη θεσμική παρουσία της ΡΑΑΕΥ, αναδεικνύοντας τη συμβολή της στον τομέα της ενεργειακής ρύθμισης.