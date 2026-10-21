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Ο πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιμάρας, εξελέγη πρόεδρος της Ομάδας Διεθνών Σχέσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER), επικρατώντας από τον πρώτο γύρο με 229 ψήφους έναντι 110 του Τσέχου συνυποψηφίου του, Βλάντιμιρ Βάτζναρ.
Η εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ αποτυπώνει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που απολαμβάνει μεταξύ των Ευρωπαίων Ρυθμιστών, την αναγνώριση της επιτυχούς θητείας του σε άλλες επιτελικές θέσεις διεθνούς εμβέλειας και, ταυτόχρονα, ενισχύει τη θεσμική παρουσία της ΡΑΑΕΥ, αναδεικνύοντας τη συμβολή της στον τομέα της ενεργειακής ρύθμισης.
Ο κ. Τσιμάρας δήλωσε: «Αισθάνομαι βαθιά τιμή για την εκλογή μου ως Προέδρου της Ομάδας Διεθνών Σχέσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) και ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους μου Ρυθμιστές για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, αναθέτοντάς μου την ευθύνη των διεθνών σχέσεων του CEER. Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω την ειλικρινή εκτίμησή μου προς τον συνυποψήφιό μου για το εποικοδομητικό πνεύμα με το οποίο διεξήγαμε αυτές τις εκλογές. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεργαστούμε στενά, ενωμένοι από την κοινή μας δέσμευση προς το CEER και τα συμφέροντα όλων των μελών του. Σε μια εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας, προτεραιότητά μου θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του CEER, η εμβάθυνση των συνεργασιών με τις Ρυθμιστικές Αρχές των Δυτικών Βαλκανίων, των χωρών της Ανατολικής συνεργασίας και της Μεσογείου και η μετατροπή του ρυθμιστικού διαλόγου σε συγκεκριμένη συνεργασία, πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων και απτά αποτελέσματα.»
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