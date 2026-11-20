Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντικές διαφορές στο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορούν να ξεπεράσουν τα 80 ευρώ τον μήνα για ένα νοικοκυριό με υψηλή κατανάλωση, προκύπτουν από τη σύγκριση συγκεκριμένων πράσινων και μπλε τιμολογίων με βάση τις χρεώσεις του Νοεμβρίου 2026. Οι ανατιμήσεις στα κυμαινόμενα προγράμματα έχουν διευρύνει την απόσταση από τα σταθερά συμβόλαια, δημιουργώντας νέα δεδομένα για εκατομμύρια καταναλωτές.

Σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), το μέσο κόστος των ανταγωνιστικών χρεώσεων για μηνιαία κατανάλωση 330 κιλοβατωρών διαμορφώνεται τον Νοέμβριο στα 120,80 ευρώ για τα πράσινα τιμολόγια, στα 109,21 ευρώ για τα κίτρινα και στα 65,03 ευρώ για τα μπλε.

Η διαφορά μεταξύ πράσινου και μπλε φτάνει τα 55,77 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου το 46% του κόστους του πράσινου τιμολογίου. Πρόκειται για σύγκριση μέσων χρεώσεων ανά κατηγορία και όχι για εγγυημένη εξοικονόμηση κάθε καταναλωτή.

Το ερώτημα, επομένως, είναι αν η μετάβαση σε σταθερό συμβόλαιο συμφέρει πραγματικά κάθε νοικοκυριό ή αν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το πράσινο τιμολόγιο παραμένει οικονομικότερο.

Πόσο κοστίζουν 300, 500 και 800 κιλοβατώρες

Για να διαπιστωθεί η πραγματική διαφορά, αρκεί να συγκριθούν δύο συγκεκριμένα προγράμματα του ίδιου προμηθευτή, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την τιμή ανά κιλοβατώρα αλλά και το μηνιαίο πάγιο.

Τον Νοέμβριο 2026, η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει για το πράσινο τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν τελική χρέωση προμήθειας 0,16901 ευρώ ανά kWh για μηνιαία κατανάλωση έως 200 kWh και 0,28444 ευρώ ανά kWh όταν η μηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει τις 200 kWh, με τις προβλεπόμενες εκπτώσεις.

Το συγκεκριμένο πράσινο πρόγραμμα εφαρμόζει ενιαία τιμή για την κατανάλωση της κανονικής ζώνης, η οποία καθορίζεται από το συνολικό μηνιαίο ύψος της κατανάλωσης. Το πάγιο είναι 5 ευρώ.

Αντίστοιχα, στο μπλε πρόγραμμα myHome Enter, η χρέωση είναι σταθερή στα 0,179 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με μηνιαίο πάγιο 7,50 ευρώ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, προκύπτει η ακόλουθη σύγκριση:

Οι υπολογισμοί αφορούν αποκλειστικά τη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και το μηνιαίο πάγιο, χωρίς ΦΠΑ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δημοτικά τέλη και ΕΡΤ. Υποτίθεται κατανάλωση μόνο στην κανονική ζώνη, ενώ για το πράσινο εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις πλήρους έκπτωσης Νοεμβρίου.

Για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 300 kWh τον μήνα, η διαφορά ανέρχεται σε περίπου 29 ευρώ. Στις 500 kWh αυξάνεται στα 50 ευρώ, ενώ στις 800 kWh προσεγγίζει τα 82 ευρώ.

Τα ποσά δείχνουν το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μπλε προγράμματος έναντι του συγκεκριμένου πράσινου για τον Νοέμβριο. Δεν σημαίνουν ότι η ίδια διαφορά θα διατηρηθεί τους επόμενους μήνες, καθώς η τιμή του πράσινου τιμολογίου μεταβάλλεται.

Πότε το πράσινο τιμολόγιο είναι φθηνότερο

Η σύγκριση αποκαλύπτει, ωστόσο, και ένα ενδιαφέρον στοιχείο: για νοικοκυριά με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση, το πράσινο μπορεί να είναι οικονομικότερο.

Με τα ίδια τιμολόγια Νοεμβρίου, για κατανάλωση 150 kWh η χρέωση προμήθειας μαζί με το πάγιο είναι περίπου 30,35 ευρώ στο πράσινο και 34,35 ευρώ στο μπλε.

Στις 200 kWh, το πράσινο διαμορφώνεται στα 38,80 ευρώ και το μπλε στα 43,30 ευρώ.

Συνεπώς, η επιλογή σταθερού τιμολογίου δεν αποτελεί αυτομάτως την οικονομικότερη λύση για όλους τους καταναλωτές.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν το επίπεδο της μηνιαίας κατανάλωσης, οι κλίμακες χρέωσης κάθε προγράμματος, το ύψος του παγίου και οι όροι των εκπτώσεων.

Γιατί έχουν ακριβύνει τα πράσινα τιμολόγια

Η ανατίμηση της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά έχει επηρεάσει σημαντικά τις χρεώσεις των κυμαινόμενων προγραμμάτων.

Τον Οκτώβριο, η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 156,31 ευρώ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 26%.

Η εξέλιξη αυτή μεταφέρθηκε, σε διαφορετικό βαθμό από κάθε πάροχο, στα τιμολόγια του Νοεμβρίου.

Στα πράσινα προγράμματα, ο καταναλωτής γνωρίζει από την αρχή κάθε μήνα την τιμή προμήθειας που θα ισχύσει για την κατανάλωσή του.

Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα διαφάνειας, αλλά δεν εξασφαλίζει σταθερότητα τιμής σε βάθος χρόνου.

Αντίθετα, στα μπλε τιμολόγια η χρέωση προμήθειας παραμένει σταθερή για τη συμφωνημένη διάρκεια της σύμβασης, ανεξάρτητα από τις μηνιαίες μεταβολές στη χονδρεμπορική αγορά.

Τι προσφέρουν τα μπλε τιμολόγια

Το βασικό χαρακτηριστικό των μπλε προγραμμάτων είναι η προβλεψιμότητα.

Ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων πόσο θα χρεώνεται για κάθε κιλοβατώρα και ποιο θα είναι το πάγιο προμήθειας κατά τη διάρκεια του συμβολαίου.

Στην αγορά υπάρχουν σταθερά προγράμματα διάρκειας 12, 18 ή 24 μηνών, με διαφορετικές εμπορικές προϋποθέσεις.

Το πλεονέκτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για θέρμανση, κλιματισμό, παραγωγή ζεστού νερού ή φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Για τις οικογένειες αυτές, οι διακυμάνσεις των τιμών μπορούν να επηρεάσουν αισθητά τον μηνιαίο προϋπολογισμό.

Από την άλλη πλευρά, η σταθερή τιμή μπορεί να αποδειχθεί λιγότερο συμφέρουσα εάν οι τιμές των κυμαινόμενων προγραμμάτων υποχωρήσουν σημαντικά μέσα στους επόμενους μήνες.

Επομένως, η επιλογή μπλε τιμολογίου λειτουργεί και ως προστασία απέναντι στον κίνδυνο μελλοντικών αυξήσεων, όχι όμως ως εγγύηση ότι ο καταναλωτής θα έχει πάντοτε τον φθηνότερο λογαριασμό της αγοράς.

Οι τέσσερις παγίδες που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

1. Η χαμηλή τιμή μπορεί να προϋποθέτει συνέπεια στις πληρωμές

Αρκετά σταθερά προγράμματα προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις υπό την προϋπόθεση εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών.

Εάν ο καταναλωτής καθυστερήσει την πληρωμή, μπορεί να χάσει την έκπτωση και να χρεωθεί υψηλότερη τιμή ανά κιλοβατώρα, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να ελέγχεται τόσο η τιμή με έκπτωση όσο και η τιμή χωρίς έκπτωση.

2. Το πάγιο μπορεί να περιορίσει το όφελος

Ένα πρόγραμμα με πολύ χαμηλή χρέωση κιλοβατώρας μπορεί να συνοδεύεται από υψηλό μηνιαίο πάγιο.

Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα με χρέωση 0,13 ευρώ ανά kWh και πάγιο 15 ευρώ κοστίζει 54 ευρώ για 300 kWh.

Ένα δεύτερο πρόγραμμα με υψηλότερη χρέωση 0,15 ευρώ ανά kWh αλλά πάγιο 5 ευρώ κοστίζει 50 ευρώ για την ίδια κατανάλωση.

Συνεπώς, η χαμηλότερη τιμή ανά κιλοβατώρα δεν συνεπάγεται πάντοτε και χαμηλότερο μηνιαίο κόστος.

3. Η πρόωρη αποχώρηση μπορεί να έχει κόστος

Στα σταθερά συμβόλαια μπορεί να προβλέπεται ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.

Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει πόσο θα κληθεί να πληρώσει εάν αποφασίσει να αλλάξει πρόγραμμα ή προμηθευτή πριν ολοκληρωθεί η συμφωνημένη διάρκεια.

Η συγκεκριμένη επιβάρυνση μπορεί να περιορίσει ή ακόμη και να εξανεμίσει το οικονομικό όφελος μιας βραχυπρόθεσμης αλλαγής.

4. Η φθηνή τιμή μπορεί να ισχύει μόνο για τους πρώτους μήνες

Ορισμένες εμπορικές προσφορές προβλέπουν ιδιαίτερα χαμηλή χρέωση κατά τους πρώτους τρεις ή τέσσερις μήνες της σύμβασης.

Στη συνέχεια εφαρμόζεται άλλη, υψηλότερη, προσυμφωνημένη τιμή.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να συγκρίνεται το συνολικό κόστος ολόκληρης της συμβατικής διάρκειας και όχι μόνο η αρχική προσφορά.

Τι ισχύει για τα νοικοκυριά με νυχτερινό ρεύμα

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν οι καταναλωτές που διαθέτουν διζωνικό μετρητή.

Στα προγράμματα αυτά μπορεί να υπάρχει διαφορετική τιμή για την κανονική και τη μειωμένη ζώνη χρέωσης.

Για παράδειγμα, στο μπλε πρόγραμμα myHome EnterTwo της ΔΕΗ, η κανονική χρέωση διαμορφώνεται σε 0,179 ευρώ ανά kWh και η μειωμένη σε 0,139 ευρώ ανά kWh, με πάγιο 9 ευρώ και διάρκεια σύμβασης 24 μηνών.

Το χειμερινό ωράριο μειωμένης χρέωσης, για τις παροχές που έχουν ενταχθεί στο νέο διζωνικό σύστημα, περιλαμβάνει τις ώρες 12:00-15:00 και 02:00-05:00.

Αυτό σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό που μπορεί να μεταφέρει μέρος της κατανάλωσής του στις συγκεκριμένες ώρες ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω το κόστος.

Το όφελος εξαρτάται από την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματικά καταναλώνεται στη μειωμένη ζώνη.

Πώς μπορούν να συγκρίνουν τις προσφορές

Η ΡΑΑΕΥ διαθέτει το ηλεκτρονικό εργαλείο σύγκρισης τιμών energycost.gr, μέσω του οποίου οι καταναλωτές μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν διαθέσιμα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας.

Για μια ουσιαστική σύγκριση χρειάζεται να γνωρίζουν την πραγματική κατανάλωσή τους, κατά προτίμηση σε ετήσια βάση, και να εξετάζουν τις χρεώσεις προμήθειας, τα πάγια και τους ειδικούς όρους κάθε συμβολαίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ένα νοικοκυριό καταναλώνει πολύ περισσότερο ρεύμα τον χειμώνα από ό,τι το καλοκαίρι. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή τιμολογίου μόνο με βάση έναν μήνα χαμηλής κατανάλωσης μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη εκτίμηση του ετήσιου κόστους.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τα δημοτικά τέλη και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη για να υπολογιστεί ο συνολικός λογαριασμός.

Το συμπέρασμα από τις τιμές του Νοεμβρίου είναι ότι συγκεκριμένα μπλε τιμολόγια εμφανίζουν σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με μεσαία και υψηλή κατανάλωση.

Ωστόσο, πριν από οποιαδήποτε αλλαγή, οι καταναλωτές χρειάζεται να υπολογίσουν το πραγματικό κόστος με βάση τις δικές τους κιλοβατώρες, να εξετάσουν τους συμβατικούς όρους και να συγκρίνουν περισσότερες από μία προσφορές.