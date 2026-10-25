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Σε μια σημαντική διεύρυνση της χρηματοδοτικής παρουσίας της στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών προχωρά η Παγκόσμια Τράπεζα, θέτοντας ως στόχο τον πενταπλασιασμό των σχετικών χρηματοδοτήσεων μέσα στην επόμενη πενταετία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης των αναπτυσσόμενων οικονομιών, αλλά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία οι πρώτες ύλες εξελίσσονται σε κρίσιμο παράγοντα για τη βιομηχανία, την ενεργειακή μετάβαση και την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα, ανακοίνωσε από την Μπανγκόκ, στο πλαίσιο των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ότι ο οργανισμός σχεδιάζει να αυξήσει τη χρηματοδοτική δραστηριότητά του στον συγκεκριμένο κλάδο στα 19 δισ. δολάρια κατά την περίοδο 2026-2030, έναντι 3,6 δισ. δολαρίων την προηγούμενη πενταετία.

Παράλληλα, έχουν ήδη προσδιοριστεί 20 χώρες με τις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν συνεργασίες για μεγάλα επενδυτικά προγράμματα στον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών.

Από την εξόρυξη στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας

Η νέα στρατηγική δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Αντίθετα, επιχειρεί να αντιμετωπίσει μία από τις βασικές αδυναμίες των οικονομιών που διαθέτουν σημαντικά ορυκτά αποθέματα: την εξαγωγή πρώτων υλών χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στα επόμενα, περισσότερο κερδοφόρα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επενδύσεις σε επεξεργασία, διύλιση, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές, ώστε μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής αξίας να παραμένει στις χώρες παραγωγής.

Σύμφωνα με τον Μπάνγκα, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα πρώτα σχέδια συνεργασίας με άλλες πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, με βασική επιδίωξη τη δημιουργία τοπικών βιομηχανιών, τη διατήρηση θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων.

Πρόκειται για μια μετατόπιση από το παραδοσιακό μοντέλο χρηματοδότησης της εξόρυξης προς ένα ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο, που συνδέει τους φυσικούς πόρους με τη βιομηχανική ανάπτυξη.

Η παγκόσμια μάχη για τις πρώτες ύλες

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης ζήτησης για χαλκό, λίθιο, κοβάλτιο, νικέλιο, γραφίτη και σπάνιες γαίες, υλικά απαραίτητα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπαταρίες, ενεργειακά δίκτυα, ανεμογεννήτριες και προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές.

Ωστόσο, η βασική πρόκληση δεν αφορά μόνο την επάρκεια των αποθεμάτων, αλλά και τη γεωγραφική συγκέντρωση της παραγωγής και κυρίως της επεξεργασίας.

Η Κίνα εξακολουθεί να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο σε πολλές αλυσίδες εφοδιασμού, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη διαφοροποίησης των προμηθευτών και ανάπτυξης νέων παραγωγικών κέντρων.

Η σημασία του ζητήματος αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), σύμφωνα με τις οποίες το προβλεπόμενο έλλειμμα στην προσφορά χαλκού μπορεί να φτάσει το 25% έως το 2035, παρά την πρόοδο νέων επενδυτικών σχεδίων.

Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις σε κρίσιμα ορυκτά υποχώρησαν κατά 9% το 2025, καθώς οι διακυμάνσεις των τιμών και η γεωπολιτική αβεβαιότητα περιόρισαν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Το χρηματοδοτικό στοίχημα και οι αναπτυσσόμενες οικονομίες

Για την Παγκόσμια Τράπεζα, η αύξηση των χρηματοδοτήσεων αποτελεί επίσης εργαλείο κινητοποίησης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Τα μεγάλα έργα εξόρυξης και μεταποίησης απαιτούν υψηλές αρχικές δαπάνες, μακροχρόνιο σχεδιασμό και πρόσβαση σε αξιόπιστες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και μεταφορών.

Η συμμετοχή διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών μπορεί να περιορίσει μέρος του επενδυτικού κινδύνου και να διευκολύνει την υλοποίηση έργων που διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν σημαντικά εμπόδια.

Παράλληλα, η αναπτυξιακή διάσταση παραμένει καθοριστική. Οι χώρες που διαθέτουν ορυκτό πλούτο καλούνται να μετατρέψουν τα κοιτάσματά τους σε διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και εγχώρια παραγωγική τεχνογνωσία.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης πενταετίας θα είναι, επομένως, διπλό: αφενός η ενίσχυση και διαφοροποίηση της παγκόσμιας προσφοράς κρίσιμων πρώτων υλών και αφετέρου η διασφάλιση ότι τα οικονομικά οφέλη αυτών των επενδύσεων δεν θα περιοριστούν στις εξαγωγές ορυκτών, αλλά θα στηρίξουν ουσιαστικά τις τοπικές οικονομίες.

Η ανακοίνωση του στόχου και το ποσό των 19 δισ. δολαρίων επιβεβαιώνονται από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Reuters. Τα στοιχεία για την παγκόσμια αγορά και τις ελλείψεις προέρχονται από την έκθεση Global Critical Minerals Outlook 2026 του IEA.