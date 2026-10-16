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Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα δήλωσε σήμερα ότι η αναπτυξιακή τράπεζα έχει θέσει στόχο να πενταπλασιάσει την δράση της στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ έχει προσδιορίσει 20 χώρες που μπορούν να συνεργαστούν σε σημαντικά προγράμματα ανάπτυξης των κρίσιμων ορυκτών υλών.

Ο Μπάνγκα αποκάλυψε τον νέο στόχο σε σχόλια του στη σύνοδο των ετήσιων διασκέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ.

“Στα κρίσιμα ορυκτά, σχεδιάζουμε να πενταπλασιάσουμε την χρηματοδοτική δράση μας μέσα σε πέντε χρόνια”, δήλωσε ο Μπάνγκα.

“Αυτή την εβδομάδα ενεργοποιήσαμε τα πρώτα σχέδια δράσης και τις σχετικές δεσμεύσεις με τις συνεργαζόμενες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης (MDB) για την οργάνωση τοπικών βιομηχανιών, αλλά και για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και της σχετικής παραγόμενης αξίας στις χώρες αυτές”.

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