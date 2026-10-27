Ένα σημαντικό οικονομικό όφελος για δεκάδες τοπικές κοινωνίες δημιουργεί η λειτουργία έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς μέρος των εσόδων τους επιστρέφει στους δήμους και στους κατοίκους των περιοχών όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις.

Για το 2025, το συνολικό ποσό που προβλέπεται να αποδοθεί ανέρχεται σε 38,9 εκατ. ευρώ, με τους οικιακούς καταναλωτές να επωφελούνται από μειώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να εξασφαλίζουν πρόσθετους οικονομικούς πόρους.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων προέρχεται από τα αιολικά πάρκα, τα οποία συνεισφέρουν περισσότερο από 29 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας περίπου το 75% του συνολικού ποσού.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο αυξημένου ενεργειακού κόστους, καθώς συνδέει άμεσα την παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας με οικονομικά οφέλη για τις περιοχές που φιλοξενούν τις σχετικές υποδομές.

Πώς επιστρέφουν τα έσοδα των ΑΠΕ στις τοπικές κοινωνίες

Ο μηχανισμός χρηματοδότησης βασίζεται στο ειδικό τέλος υπέρ των τοπικών κοινωνιών, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 3% επί του κύκλου εργασιών των ενεργειακών έργων.

Τα ποσά παρακρατούνται αυτόματα από τις πληρωμές προς τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και στη συνέχεια κατανέμονται μεταξύ δήμων και οικιακών καταναλωτών, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο.

Η εισφορά δεν αφορά αποκλειστικά τις ανεμογεννήτριες. Αντίστοιχες παρακρατήσεις εφαρμόζονται σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα, μονάδες βιοενέργειας, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και υβριδικούς σταθμούς.

Ωστόσο, η αιολική ενέργεια έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική χρηματοδότηση.

Από τα 38,9 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 2025, περίπου 15,6 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των οικιακών καταναλωτών.

Παράλληλα, περίπου 23,4 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην οικονομική ενίσχυση των δήμων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι τοπικές κοινωνίες αποκτούν δύο διαφορετικές μορφές ανταποδοτικού οφέλους: άμεση ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και πρόσθετα έσοδα για την αυτοδιοίκηση.

Κάρυστος, Θήβα και Κοζάνη στην κορυφή της κατανομής

Η γεωγραφική κατανομή των χρημάτων αναδεικνύει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών της χώρας.

Τη μεγαλύτερη συνολική ενίσχυση εξασφαλίζει ο Δήμος Καρύστου στην Εύβοια, όπου τα ποσά που αντιστοιχούν στους δήμους και στους κατοίκους φτάνουν τα 7 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατανομή μεταξύ των δήμων που περιλαμβάνονται στα στοιχεία, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική οικονομική συμμετοχή των ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Δήμος Θηβαίων στη Βοιωτία, με συνολικό όφελος 2,8 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί ο Δήμος Κοζάνης, στον οποίο αντιστοιχούν 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο Δήμος Τανάγρας στη Βοιωτία συγκεντρώνει 1,5 εκατ. ευρώ.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Δήμος Αρριανών στη Ροδόπη, με 1,4 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά αφορούν συνολικά τις ενισχύσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους, αποτυπώνοντας τη συμβολή των ενεργειακών έργων στις αντίστοιχες περιοχές.

Ιδιαίτερη είναι η παρουσία της Εύβοιας και της Βοιωτίας, όπου οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας δημιουργούν σημαντικές χρηματοδοτικές ροές προς τις τοπικές κοινωνίες.

Οι μικρές κοινότητες με τις μεγαλύτερες επιστροφές

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενισχύσεις που κατευθύνονται απευθείας στους οικιακούς καταναλωτές μικρών κοινοτήτων.

Σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για ορεινούς, απομακρυσμένους ή νησιωτικούς οικισμούς, όπου η οικονομική ελάφρυνση των κατοίκων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Στην κορυφή βρίσκεται η κοινότητα Κομίτου στην Εύβοια, με ποσό 840.000 ευρώ που προορίζεται για τους οικιακούς καταναλωτές.

Ακολουθεί η Ύδρα, με 336.000 ευρώ, ενώ στους κατοίκους της κοινότητας Στουππαίων στην Εύβοια αντιστοιχούν 296.000 ευρώ.

Σημαντικές ενισχύσεις καταγράφονται επίσης στην Αισύμη Έβρου, με 288.000 ευρώ, και στον Πλατανιστό Ευβοίας, με 276.000 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες κατανομές αναδεικνύουν μια διαφορετική διάσταση της ενεργειακής μετάβασης, πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις.

Για τους κατοίκους, το ανταποδοτικό όφελος μεταφράζεται σε χαμηλότερες χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς να απαιτείται να συμμετέχουν οικονομικά στις ενεργειακές επενδύσεις.

Η απόδοση των σχετικών ποσών αναμένεται να ξεκινήσει μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων που έχει δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από την παραγωγή ενέργειας στην τοπική ανάπτυξη

Η οικονομική σημασία των αιολικών εγκαταστάσεων δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις επιστροφές χρημάτων.

Η παρουσία ενεργειακών έργων μπορεί να συνοδεύεται από παρεμβάσεις σε τοπικές υποδομές και πρόσθετες αναπτυξιακές δυνατότητες, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση ή περιορισμένες οικονομικές δραστηριότητες.

Για μικρούς δήμους και κοινότητες, ακόμη και σχετικά περιορισμένα ποσά μπορούν να αποκτήσουν σημαντική βαρύτητα σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητές τους.

Παράλληλα, η άμεση σύνδεση της ηλεκτροπαραγωγής με τα οφέλη των κατοίκων αποτελεί στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει την οικονομική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην ενεργειακή μετάβαση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παραμονή των κατοίκων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου το υψηλό κόστος διαβίωσης αποτελεί πρόσθετη πρόκληση.

Η μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για αυτά τα νοικοκυριά, ενώ η χρηματοδότηση των δήμων ενισχύει τις δυνατότητες της αυτοδιοίκησης.

Το συνολικό ποσό των 38,9 εκατ. ευρώ για το 2025 αποτυπώνει έτσι τη λειτουργία ενός μηχανισμού μέσω του οποίου μέρος της οικονομικής αξίας που παράγεται από τις ΑΠΕ επιστρέφει στις περιοχές εγκατάστασής τους.

Η αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού θα κριθεί τόσο από την έγκαιρη απόδοση των χρημάτων όσο και από την αξιοποίησή τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.