Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αναζήτηση προβλέψιμου λογαριασμού αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς όλο και περισσότερα νοικοκυριά στρέφονται στα σταθερά μπλε τιμολόγια. Πίσω από τη μετακίνηση βρίσκεται η μεγάλη απόσταση από τις χρεώσεις των πράσινων προγραμμάτων, την ώρα που η άνοδος της χονδρικής προμηνύει έναν ακριβό χειμώνα για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Περίπου 3 εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια, με μέση χρέωση Νοεμβρίου 28 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Το επίπεδο αυτό είναι κατά 87% υψηλότερο από τα 15 λεπτά που είχαν τεθεί ως αποδεκτή επιβάρυνση για τους οικιακούς καταναλωτές κατά την ενεργειακή κρίση του 2022.

Η σύγκριση αφορά στη χρέωση ενέργειας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και αναδεικνύει τη διαφορετική προστασία των δύο περιόδων. Το 2022, οι επιδοτήσεις συγκρατούσαν την τελική τιμή περίπου στα 14-15 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Σήμερα, χωρίς αντίστοιχη οριζόντια στήριξη, η επιλογή προγράμματος αποκτά καθοριστική σημασία για την επιβάρυνση του καταναλωτή.

Η μετακίνηση πελατών και το προβάδισμα των σταθερών

Χαρακτηριστική είναι η ανταπόκριση στο ψηφιακό σταθερό πρόγραμμα myHome Online της ΔΕΗ. Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο προσφερόταν με χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και μηνιαίο πάγιο 3,5 ευρώ. Τον Νοέμβριο η διάθεσή του συνεχίστηκε, αλλά με τιμή 13 λεπτών και πάγιο 5 ευρώ.

Οι ενδεικτικές, ανεπίσημες καταγραφές για τον Οκτώβριο εμφανίζουν περίπου 65.000 νοικοκυριά να μεταφέρονται από ιδιώτες προμηθευτές στη ΔΕΗ και περίπου 25.000 να ακολουθούν την αντίθετη διαδρομή. Η καθαρή αύξηση διαμορφώνεται έτσι κοντά στους 40.000 πελάτες, όταν οι συνήθεις μηνιαίες καθαρές μετακινήσεις δεν υπερβαίνουν τις 10.000.

Η ένταση αυτής της κινητικότητας αποτυπώνει την ανάγκη περιορισμού της αβεβαιότητας πριν αυξηθούν οι χειμερινές καταναλώσεις. Η τάση αναμένεται να συνεχιστεί και τον Νοέμβριο, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατηρεί ισχυρό πλεονέκτημα τιμής. Ωστόσο, η δυνατότητα προσφοράς φθηνών σταθερών συμβολαίων δοκιμάζεται από το αυξανόμενο κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η απόκλιση φαίνεται και μέσα στο χαρτοφυλάκιο της ίδιας επιχείρησης. Στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, η χρέωση Νοεμβρίου για κατανάλωση πάνω από 200 κιλοβατώρες φθάνει τα 28,44 λεπτά. Στο ειδικό επαγγελματικό Γ21, η τιμή ανεβαίνει στα 32,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Το κόστος που πιέζει ολόκληρη την αγορά

Η αφετηρία των ανατιμήσεων βρίσκεται στη χονδρεμπορική αγορά. Τις τέσσερις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, η μέση τιμή ξεπέρασε τα 280 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σχεδόν 100 ευρώ πάνω από τον μέσο όρο του Οκτωβρίου. Είχε προηγηθεί άνοδος 25% τον Οκτώβριο έναντι του Σεπτεμβρίου, δημιουργώντας διαδοχικά κύματα επιβάρυνσης.

Παράλληλα, τα προθεσμιακά συμβόλαια διαμορφώνονται στα 264,75 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τον Νοέμβριο και στα 259,79 ευρώ για τον Δεκέμβριο. Πρόκειται για την αγορά στην οποία οι προμηθευτές αναζητούν κάλυψη απέναντι στις μεταβολές των τιμών, ώστε να υποστηρίζουν τις σταθερές χρεώσεις που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Οι τιμές αυτές περιορίζουν τα περιθώρια νέων φθηνών προσφορών. Ακόμη και ένας μεγάλος όμιλος με δυνατότητες αντιστάθμισης κινδύνου δεν μπορεί να απορροφά απεριόριστα μια παρατεταμένη αύξηση του κόστους. Η σταθερή τιμή προστατεύει τον συμβεβλημένο καταναλωτή από τις διακυμάνσεις, αλλά η εξασφάλισή της παραμένει δαπανηρή για τον προμηθευτή.

Στην επιβάρυνση προστίθεται η αγορά εξισορρόπησης, με κόστος που προσεγγίζει τα 35 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές προμήθειας, το συνολικό βάρος μπορεί να ξεπερνά τα 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα, πριν συνυπολογιστούν τα υπόλοιπα κόστη και τα περιθώρια της λιανικής.

Οι επιχειρήσεις με τις λιγότερες επιλογές

Ακόμη στενότερα είναι τα περιθώρια προστασίας για περίπου 150.000 επιχειρήσεις χαμηλής τάσης με ισχύ άνω των 25 kVA. Σε αυτή την κατηγορία, οι διαθέσιμες επιλογές μπλε τιμολογίων είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα η έκθεση στις ανατιμήσεις να παραμένει ισχυρή.

Καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια είναι το φυσικό αέριο, που διαμορφώνει την οριακή τιμή ηλεκτρισμού για πολλές ώρες καθημερινά. Η αβεβαιότητα στην αγορά του καυσίμου, μαζί με τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες θέρμανσης, μπορεί να εντείνει τις πιέσεις μέσα στον χειμώνα.

Έτσι, η στροφή στα σταθερά προγράμματα προσφέρει διέξοδο σε μέρος των νοικοκυριών, χωρίς να επιλύει συνολικά το πρόβλημα του υψηλού κόστους. Εάν οι ανατιμήσεις διατηρηθούν χωρίς παρέμβαση συγκράτησης, η επιβάρυνση των επιχειρήσεων μπορεί να μεταφερθεί στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, διευρύνοντας τις συνέπειες για την οικονομία.