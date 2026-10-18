Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια νέα επενδυτική προοπτική για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα διαμορφώνεται γύρω από τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMR), καθώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει χρηματοδοτικά αιτήματα από την Ελλάδα. Η εξέλιξη προσθέτει μια σημαντική παράμετρο στη συζήτηση για το μελλοντικό ενεργειακό μείγμα της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, ξεκαθαρίζει ότι η ευρωπαϊκή τράπεζα είναι ανοιχτή σε επενδυτικές προτάσεις από όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η δυνατότητα χρηματοδότησης, πάντως, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την υλοποίηση ενός έργου, καθώς προηγείται η αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής του βιωσιμότητας.

Για την ελληνική περίπτωση, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων και στην ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για τη συνολική ενίσχυση του ενεργειακού συστήματος.

Η ελληνική αξιολόγηση και τα κρίσιμα ερωτήματα

Η προοπτική αξιοποίησης της πυρηνικής τεχνολογίας έχει ήδη εισέλθει στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον περασμένο Μάρτιο το ζήτημα της διερεύνησης των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, διαχωρίζοντας τη συγκεκριμένη τεχνολογία από τους μεγάλους, συμβατικούς πυρηνικούς σταθμούς.

Ακολούθησε, τον Αύγουστο, η συγκρότηση διυπουργικής επιτροπής υπό τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο, με αντικείμενο την εξέταση της σκοπιμότητας ανάπτυξης τέτοιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε διερευνητικό στάδιο. Στο επίκεντρο τίθενται η πυρηνική ασφάλεια, η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, το απαιτούμενο επενδυτικό κεφάλαιο και η οικονομική ανταγωνιστικότητα της παραγόμενης ενέργειας.

Οι SMR αποτελούν μικρότερες, τυποποιημένες μονάδες, με ισχύ συνήθως από 50 έως 300 MW. Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την εγκατάσταση κοντά σε μεγάλα κέντρα κατανάλωσης και τη σταδιακή επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας μέσω πρόσθετων μονάδων.

Αυτό το χαρακτηριστικό δημιουργεί διαφορετικές δυνατότητες ανάπτυξης σε σύγκριση με έναν μεγάλο πυρηνικό σταθμό, χωρίς όμως να εξαλείφει τις απαιτήσεις αδειοδότησης, εποπτείας και μακροχρόνιας διαχείρισης.

Το φινλανδικό παράδειγμα και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η ΕΤΕπ έχει ήδη περάσει από τη θεωρητική υποστήριξη στην πρακτική χρηματοδότηση της νέας τεχνολογίας. Στη Φινλανδία στηρίζει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αντιδραστήρα ισχύος 50 MW από τη Steady Energy Oy, εταιρεία που προέκυψε από δημόσιο ερευνητικό οργανισμό.

Η συγκεκριμένη επένδυση λειτουργεί ως ένα πρώτο παράδειγμα για τη δυνατότητα χρηματοδοτικής συμμετοχής της ευρωπαϊκής τράπεζας σε έργα μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων.

Παράλληλα, η ΕΤΕπ έχει χρηματοδοτήσει δραστηριότητες πυρηνικής ενέργειας στη Γαλλία και τη Ρουμανία, ενώ εξετάζει επιπλέον επενδυτικές προτάσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το ενδιαφέρον της δεν περιορίζεται στους SMR. Στον ευρύτερο σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης τεχνολογίες πράσινου υδρογόνου και πυρηνικής σύντηξης, με νέες χρηματοδοτικές αποφάσεις να αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Ενεργειακή ασφάλεια, AI και ανταγωνιστικότητα

Η επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό επενδυτικό προσκήνιο συνδέεται άμεσα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας. Οι γεωπολιτικές κρίσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχουν αναδείξει το κόστος της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Την ίδια στιγμή, η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, των data centers και άλλων ενεργοβόρων τεχνολογιών αυξάνει τη ζήτηση για αξιόπιστη ηλεκτροπαραγωγή.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες εξετάζονται ως πιθανή πηγή σταθερής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών, η οποία θα μπορούσε να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις ανανεώσιμες πηγές.

Για την Ελλάδα, το δυνητικό όφελος αφορά τόσο την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας όσο και τη δυνατότητα περιορισμού του κόστους ηλεκτρισμού σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εφόσον αποδειχθεί ότι η τεχνολογία μπορεί να αναπτυχθεί με ανταγωνιστικούς οικονομικούς όρους.

Επενδυτικές ευκαιρίες με ανοιχτή την πόρτα της ΕΤΕπ

Η ευρωπαϊκή τράπεζα σχεδιάζει σημαντική αύξηση των ενεργειακών χρηματοδοτήσεων, ανταποκρινόμενη στις πιέσεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα έργων, από την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων μέχρι τα ηλεκτρικά δίκτυα, την αποθήκευση, τις ανανεώσιμες πηγές και τις νέες τεχνολογίες παραγωγής.

Η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει συμμετοχή σε αυτή την επενδυτική κινητοποίηση, αξιοποιώντας ευνοϊκούς χρηματοδοτικούς όρους για ώριμα και τεκμηριωμένα σχέδια.

Ωστόσο, η πιθανή είσοδος της πυρηνικής ενέργειας στο ελληνικό μείγμα παραμένει στρατηγική επιλογή υπό αξιολόγηση και όχι ειλημμένη απόφαση.

Το καθοριστικό ερώτημα είναι αν οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να προσφέρουν στην Ελλάδα ασφαλή, οικονομικά βιώσιμη και σταθερή ενέργεια, συμπληρώνοντας τις υφιστάμενες επενδύσεις σε ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση. Η απάντηση θα καθορίσει εάν το σημερινό χρηματοδοτικό ενδιαφέρον θα μετατραπεί σε συγκεκριμένα έργα τα επόμενα χρόνια.