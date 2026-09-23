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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) κάνει ένα σημαντικό βήμα επιστροφής στην πυρηνική ενέργεια, μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αποχής από τη χρηματοδότηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω πυρηνικής τεχνολογίας.

Ο ευρωπαϊκός χρηματοδοτικός οργανισμός επενδύει 40 εκατ. ευρώ στη φινλανδική startup Steady Energy Oy, η οποία αναπτύσσει μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMR) με στόχο την κάλυψη ενεργειακών αναγκών πόλεων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Η επένδυση πραγματοποιείται μέσω ενός μοντέλου quasi-equity, που δίνει στην EIB τη δυνατότητα μελλοντικής μετατροπής της χρηματοδότησης σε μετοχική συμμετοχή. Πρόκειται για την πρώτη άμεση τοποθέτηση της τράπεζας στην τεχνολογία των SMR, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη αλλαγή στάσης απέναντι στην πυρηνική ενέργεια.

Η νέα γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων

Η Steady Energy αναπτύσσει έναν μικρό αρθρωτό αντιδραστήρα ελαφρού ύδατος ισχύος 50 MW, σχεδιασμένο κυρίως για την παραγωγή θερμότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα τηλεθέρμανσης.

Η τεχνολογία των SMR αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά πεδία ανάπτυξης στον ενεργειακό κλάδο, καθώς υπόσχεται μικρότερες εγκαταστάσεις, μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα ενσωμάτωσης σε υφιστάμενα ενεργειακά συστήματα.

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς μεγάλους πυρηνικούς σταθμούς, οι μικροί αντιδραστήρες μπορούν να κατασκευάζονται σε τυποποιημένες μονάδες και να εγκαθίστανται σταδιακά, μειώνοντας το αρχικό κόστος και τον χρόνο υλοποίησης.

Η φινλανδική εταιρεία βρίσκεται ήδη στη διαδικασία ανάπτυξης μιας μη πυρηνικής πιλοτικής εγκατάστασης στο Ελσίνκι, προκειμένου να δοκιμάσει την τεχνολογία της και να προχωρήσει στα επόμενα βήματα για την εξασφάλιση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Η ενεργειακή κρίση αλλάζει τις ισορροπίες

Η απόφαση της EIB έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Οι διαδοχικές κρίσεις στις αγορές φυσικού αερίου και πετρελαίου, αλλά και η ανάγκη περιορισμού των εκπομπών άνθρακα, έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στο μέλλον του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος.

Οι υποστηρικτές της τεχνολογίας υποστηρίζουν ότι οι SMR μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσφέροντας σταθερή παραγωγή ηλεκτρισμού και μειώνοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί αντιμέτωπη με υψηλές τιμές ενέργειας και αυξημένη μεταβλητότητα λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων.

Η αλλαγή στάσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Η επένδυση στη Steady Energy αποτελεί σημαντική μετατόπιση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία είχε απομακρυνθεί σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση της πυρηνικής παραγωγής από τη δεκαετία του 1980.

Η τελευταία χρηματοδότηση της EIB για παραγωγή πυρηνικής ενέργειας είχε πραγματοποιηθεί το 1987. Έκτοτε, η τράπεζα είχε επικεντρωθεί περισσότερο σε έργα που αφορούσαν την πυρηνική εφοδιαστική αλυσίδα, την ασφάλεια εγκαταστάσεων και τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων.

Η νέα προσέγγιση δείχνει ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επανεξετάζουν τον ρόλο της πυρηνικής τεχνολογίας στην προσπάθεια για ενεργειακή ανεξαρτησία.

Ο αντιπρόεδρος της EIB Καρλ Νεχάμερ ανέφερε ότι η τράπεζα αναζητά ενεργά τις πιο καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρείες στον χώρο των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να συμβάλει σε ένα πιο ασφαλές και ανθεκτικό ενεργειακό μείγμα.

Η Ευρώπη αναζητά νέες ενεργειακές λύσεις

Η κίνηση της EIB δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε τεχνολογίες που μπορούν να προσφέρουν σταθερή ενέργεια με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η τεχνολογία των SMR παραμένει σε πρώιμο στάδιο εμπορικής ανάπτυξης και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, κυρίως σε επίπεδο αδειοδοτήσεων, κόστους και αποδοχής από τις κοινωνίες.

Ωστόσο, η επιστροφή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη χρηματοδότηση της πυρηνικής ενέργειας αποτελεί ένδειξη ότι η Ευρώπη βλέπει πλέον την πυρηνική τεχνολογία όχι μόνο ως ενεργειακή επιλογή του παρελθόντος, αλλά και ως πιθανό εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της επόμενης δεκαετίας.

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