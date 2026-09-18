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Νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους 250 εκατ. ευρώ ανοίγουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Εθνική Τράπεζα για ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της ασφάλειας και της άμυνας.

Η νέα συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας περνά πλέον και από τη διεύρυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Τουλάχιστον το 50% του συνολικού πακέτου θα κατευθυνθεί σε επιλέξιμες επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, όπου οι μικρότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξασφάλιση κεφαλαίων.

Η συμφωνία αποτελεί την πρώτη ειδικά στοχευμένη συνεργασία της ΕΤΕπ με την Εθνική Τράπεζα για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ παράλληλα διευρύνει μια συνεργασία που την τελευταία πενταετία έχει οδηγήσει σε χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Τα 200 εκατ. ευρώ μέσω covered bond

Το χρηματοδοτικό πακέτο αποτελείται από 200 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης της ΕΤΕπ μέσω καλυμμένου ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας και από εγγύηση της ΕΤΕπ ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή των 200 εκατ. ευρώ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη πράξη της ΕΤΕπ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας που υλοποιείται μέσω καλυμμένου ομολόγου (covered bond).

Πρόκειται για ένα καθιερωμένο εργαλείο των κεφαλαιαγορών, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση αξιοποιείται με έναν νέο τρόπο, ώστε η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ να διοχετευθεί σε επιλέξιμες επενδύσεις στον κλάδο της ασφάλειας και της άμυνας.

Παράλληλα, είναι η πρώτη χρηματοδοτική πράξη της ΕΤΕπ μέσω covered bond με ελληνική τράπεζα από το 2019. Για την Εθνική Τράπεζα, η συναλλαγή προσφέρει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, διαφοροποιεί τις πηγές άντλησης κεφαλαίων και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς καλυμμένων ομολόγων στην Ελλάδα.

Και εγγύηση 50 εκατ. ευρώ για mid-caps

Τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ αφορούν εγγύηση της ΕΤΕπ, μέσω της οποίας η ευρωπαϊκή τράπεζα αναλαμβάνει μέρος του πιστωτικού κινδύνου από νέες χρηματοδοτήσεις που θα χορηγήσει η Εθνική σε επιλέξιμες επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης του κλάδου.

Ο συνδυασμός των δύο εργαλείων επιτρέπει στην Εθνική να διοχετεύσει πρόσθετη χρηματοδότηση σε ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο για νέες επενδύσεις όσο και για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Στο επίκεντρο οι μικρότερες επιχειρήσεις

Το νέο εργαλείο απευθύνεται σε ΜμΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους για επενδυτικά σχέδια, ανάπτυξη παραγωγικής δυναμικότητας, τεχνολογική αναβάθμιση αλλά και κεφάλαιο κίνησης.

Η στόχευση έχει ιδιαίτερη σημασία για την αμυντική βιομηχανία, καθώς ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής παραγωγικής βάσης αποτελείται από μικρότερες και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά δυσκολεύονται περισσότερο να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηματοδότηση.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Γιάννης Τσακίρης τόνισε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας περνά και μέσα από τη στήριξη των επιχειρήσεων που διαθέτουν την τεχνολογία και την παραγωγική δυνατότητα να συμβάλουν στον συγκεκριμένο τομέα. Όπως σημείωσε, η συμφωνία δίνει σε περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να επενδύσουν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς υπογράμμισε ότι η συνεργασία ευθυγραμμίζεται με τον ευρωπαϊκό στόχο για ενίσχυση της ασφάλειας, της άμυνας και της στρατηγικής ανθεκτικότητας, ενώ παράλληλα στηρίζει την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

Η συμφωνία βάζει έτσι στο ίδιο χρηματοδοτικό κάδρο δύο στόχους: την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τη συμμετοχή της χώρας στην προσπάθεια της Ευρώπης να διευρύνει την παραγωγική της βάση στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

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