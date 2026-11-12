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Σε εφαρμογή βρίσκεται από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 το χειμερινό ωράριο για το διζωνικό μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας στα νοικοκυριά δύο καθημερινά χρονικά διαστήματα χαμηλότερης χρέωσης. Το καθεστώς, που διαδέχθηκε το γνωστό «νυχτερινό», θα ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2027 και επιτρέπει εξοικονόμηση μέσω καλύτερου προγραμματισμού της κατανάλωσης.

Το βασικό στοιχείο είναι ότι η οικονομικότερη χρήση του ρεύματος δεν περιορίζεται στις μεταμεσονύκτιες ώρες. Η μεσημβρινή ζώνη δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης ενεργοβόρων συσκευών μέσα στην ημέρα, χωρίς να χρειάζεται το νοικοκυριό να μεταφέρει όλες τις σχετικές εργασίες τη νύχτα.

Οι ώρες μειωμένης χρέωσης

Το χειμερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μεσημβρινή ζώνη από τις 12:00 έως τις 15:00 και νυχτερινή από τις 02:00 έως τις 05:00. Συνολικά, πρόκειται για έξι ώρες ημερησίως, με εφαρμογή από Δευτέρα έως Κυριακή. Το διζωνικό σύστημα λειτουργεί από την 1η Φεβρουαρίου 2025 και συνδέει τη μετατόπιση της κατανάλωσης με την αξιοποίηση ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Η αλλαγή σε σχέση με τη θερινή περίοδο αφορά την κατανομή αυτών των ωρών. Το μεσημεριανό διάστημα αρχίζει πλέον στις 12:00 αντί στις 11:00, ενώ το νυχτερινό ολοκληρώνεται στις 05:00 αντί στις 04:00. Επομένως, χρειάζεται προσαρμογή όσων χρονοδιακοπτών είχαν ρυθμιστεί με βάση το προηγούμενο πρόγραμμα.

Πώς προκύπτει το οικονομικό όφελος

Η εξοικονόμηση εξαρτάται από δύο παράγοντες: τη διαφορά τιμής μεταξύ κανονικής και μειωμένης ζώνης και τις κιλοβατώρες που μπορούν να μεταφερθούν στις οικονομικότερες ώρες. Το ωράριο καθορίζεται κεντρικά, όμως τις χρεώσεις ορίζουν οι προμηθευτές, συνεπώς δεν υπάρχει ένα κοινό ποσοστό έκπτωσης για όλους.

Ενδεικτικά, εάν η διαφορά χρέωσης είναι 0,04 ευρώ ανά κιλοβατώρα και μεταφερθούν 100 κιλοβατώρες τον μήνα στη μειωμένη ζώνη, το όφελος στη χρέωση ενέργειας είναι 4 ευρώ. Πρόκειται για υποθετικό παράδειγμα, όχι για συγκεκριμένη εμπορική προσφορά.

Πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων και ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αποτελούν χαρακτηριστικές καταναλώσεις που μπορούν, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κατοικίας, να προγραμματιστούν διαφορετικά. Σημασία έχει να μεταφέρεται η ήδη αναγκαία χρήση και όχι να αυξάνεται η συνολική κατανάλωση επειδή κάποιες ώρες είναι φθηνότερες.

Επίσης, η χαμηλότερη τιμή ενέργειας δεν σημαίνει ισόποση ποσοστιαία μείωση ολόκληρου του λογαριασμού. Το πάγιο και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις πρέπει να συνυπολογίζονται όταν αξιολογείται το πραγματικό αποτέλεσμα.

Ο έλεγχος της παροχής πριν από τον προγραμματισμό

Πριν αλλάξει κάποιος τις καθημερινές του συνήθειες, χρειάζεται να επιβεβαιώσει ότι η παροχή του έχει ενταχθεί στο νέο διζωνικό ωράριο και ότι το συμβόλαιό του προβλέπει διαφορετική χρέωση ανά ζώνη.

Η μετάβαση έγινε αυτόματα για τις κατάλληλες παροχές, αλλά υπάρχουν τεχνικές εξαιρέσεις με παλαιότερο ωράριο. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει μέσω της υπηρεσίας «Έλεγχος Διζωνικής Μειωμένης Τιμολόγησης» του ΔΕΔΔΗΕ ή τηλεφωνικά στο 800 400 4000.

Χρήσιμος είναι και ο εκκαθαριστικός λογαριασμός, όπου αποτυπώνονται οι καταναλώσεις και οι χρεώσεις ανά ζώνη. Όσοι δεν είχαν ποτέ μειωμένο τιμολόγιο μπορούν να υποβάλουν αίτημα μέσω myΔΕΔΔΗΕ Services.

Για κάθε νοικοκυριό, η ουσιαστική σύγκριση ξεκινά από το δικό του πρόγραμμα προμήθειας και τις ώρες κατά τις οποίες χρησιμοποιεί περισσότερο ρεύμα.