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Ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα για εκατομμύρια νοικοκυριά και παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα διαμορφώνουν το νέο σκηνικό στην αγορά ενέργειας, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών αυξάνει την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς περίπου 3 εκατομμύρια καταναλωτές με πράσινα τιμολόγια βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο αυξημένων χρεώσεων, εξαιτίας της σημαντικής ανόδου των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά.

Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, περιορίζοντας τα περιθώρια αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους.

Ειδικότερα, η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 112,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου φτάνει τα 100,37 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η τιμή ανέρχεται στα 238,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, εντείνοντας τον προβληματισμό για τις επιπτώσεις στα τιμολόγια των επόμενων περιόδων.

Ρεύμα: Η άνοδος 21% στη χονδρική και τα πράσινα τιμολόγια

Τα στοιχεία της χονδρεμπορικής αγοράς αποτυπώνουν την ένταση των ανατιμήσεων που έχουν καταγραφεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τον Σεπτέμβριο, η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας είχε διαμορφωθεί στα 156,31 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Από την 1η έως τις 29 Οκτωβρίου, η αντίστοιχη μέση τιμή αυξήθηκε στα 189,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 21%.

Η μεταβολή αυτή δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τους καταναλωτές που έχουν επιλέξει κυμαινόμενες χρεώσεις, καθώς οι διακυμάνσεις στη χονδρική αγορά μπορούν να επηρεάζουν το τελικό κόστος προμήθειας.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στις μεταβολές αυτές εμφανίζονται οι περίπου 3 εκατομμύρια πελάτες με πράσινα τιμολόγια, για τους οποίους η εξέλιξη των τιμών αποκτά καθοριστική σημασία.

Οι χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για τον Οκτώβριο κυμαίνονται μεταξύ 14,7 και 34,7 λεπτών ανά κιλοβατώρα, παρουσιάζοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαθέσιμων προγραμμάτων.

Το τελικό ποσό που καλείται να πληρώσει κάθε νοικοκυριό εξαρτάται από τον προμηθευτή, την κατανάλωση και τον τύπο συμβολαίου που έχει επιλέξει.

Διαφορετική είναι η εικόνα για τους καταναλωτές με μπλε, πράσινα ή κίτρινα τιμολόγια, καθώς κάθε κατηγορία ακολουθεί ξεχωριστό μηχανισμό τιμολόγησης.

Επομένως, η αύξηση των χονδρεμπορικών τιμών δεν μεταφέρεται απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο ή στον ίδιο χρόνο σε όλους τους λογαριασμούς.

Καύσιμα: Στο τραπέζι παράταση των επιδοτήσεων έως τις 15 Νοεμβρίου

Παράλληλα με τις εξελίξεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο επίκεντρο βρίσκονται και οι τιμές των καυσίμων, καθώς παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων στήριξης έως τις 15 Νοεμβρίου, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,143 ευρώ ανά λίτρο, με επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο.

Αντίστοιχα, το ντίζελ κίνησης φτάνει τα 2,127 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η επιδότηση ανέρχεται στα 20 λεπτά το λίτρο.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή αναφέρεται στα 1,56 ευρώ ανά λίτρο, με ενίσχυση 40 λεπτών ανά λίτρο.

Οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις αποτελούν βασικό εργαλείο για τη συγκράτηση του κόστους, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά.

Η ενδεχόμενη παράτασή τους θα επέτρεπε τη συνέχιση της στήριξης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να έχει παρουσιαστεί ως οριστική απόφαση.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον τόσο στην εξέλιξη των διεθνών ενεργειακών τιμών όσο και στις αποφάσεις για τα μέτρα ενίσχυσης.

Η πορεία του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού θα εξακολουθήσει να επηρεάζει το κόστος ενέργειας, με τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις ενόψει των επόμενων χρεώσεων.