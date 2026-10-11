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Την επιβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει πρόσθετη στρατιωτική υποστήριξη περίπου 3 δισ. ευρώ στην Ουκρανία γνωστοποίησε την Κυριακή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπειτα από εκτενή επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, τα νέα κονδύλια αναμένεται να διατεθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα, ενισχύοντας τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την επικεφαλής της Κομισιόν για την πρόσφατη εκταμίευση 1,24 δισ. ευρώ, ποσό που, όπως ανέφερε, έχει ήδη λάβει το Κίεβο για την ενίσχυση της άμυνάς του.

«Είμαι ευγνώμων για την επιβεβαίωση ότι άλλα περίπου τρία δισ. ευρώ σε στρατιωτική υποστήριξη θα διατεθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Αυτά τα κονδύλια θα μας ενισχύσουν», σημείωσε σε ανάρτησή του.

Νέα πλήγματα μετά την ανακοίνωση Τραμπ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών, παρά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον για συμφωνία ενεργειακής εκεχειρίας.

Όπως κατήγγειλε, λίγο πριν από την επικοινωνία του με τη φον ντερ Λάιεν, ρωσικό drone τύπου Shahed έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο, προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακολούθησαν νέα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Χαρκόβου.

«Και όλα αυτά συνέβησαν ΜΕΤΑ τη δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για εκεχειρία στην ενέργεια», υπογράμμισε, αμφισβητώντας στην πράξη την αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας αποκλιμάκωσης.

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι η συνέχιση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής βοήθειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προστασία του ουκρανικού πληθυσμού.

«Σε αυτές τις συνθήκες, η αξιόπιστη υποστήριξη από τους εταίρους μας σημαίνει πραγματική προστασία για τη ζωή των ανθρώπων και εγγύηση ότι οι Ρώσοι δεν θα μπορέσουν να σπάσουν την Ουκρανία», ανέφερε.

Η ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Οι δηλώσεις Ζελένσκι ακολούθησαν την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, περί άμεσης ενεργειακής εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

«Με άμεση ισχύ, υπάρχει ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε», έγραψε.

Ωστόσο, από την ουκρανική πλευρά παρέμεναν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο έναρξης και τους όρους εφαρμογής της συμφωνίας.

Μιλώντας στο Axios, ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι η ανακοίνωση τον αιφνιδίασε. «Η ανακοίνωση της εκεχειρίας ήταν είδηση για μένα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να αποδεχθεί τη συμφωνία, εφόσον αποσαφηνιστεί πότε τίθεται σε ισχύ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησε επίσης την πρωτοβουλία Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ουσιαστικό βήμα αποκλιμάκωσης.

Από την ευρωπαϊκή πλευρά, η φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τη στήριξή της στον Ζελένσκι και στην προοπτική ενεργειακής εκεχειρίας, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διατύπωσε επιφυλάξεις για τη στάση της Μόσχας.

Στο τραπέζι και η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας

Πέρα από τη στρατιωτική βοήθεια και τις εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωπο, η συνομιλία Ζελένσκι – φον ντερ Λάιεν επικεντρώθηκε και στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές σε επίπεδο αρμόδιων ομάδων, προκειμένου να προετοιμαστούν οι επόμενες αποφάσεις και να επιταχυνθεί η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Στόχος του Κιέβου παραμένει το άνοιγμα όλων των εναπομεινάντων διαπραγματευτικών κεφαλαίων έως το τέλος του έτους.

«Ο ευρωπαϊκός δρόμος της Ουκρανίας είναι επίσης ένας δρόμος προς την ενίσχυση της ίδιας της Ευρώπης», υπογράμμισε ο Ζελένσκι, ευχαριστώντας την πρόεδρο της Κομισιόν για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή της.

Η νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ανακοινώνεται, εξάλλου, σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, μετά και τη συμφωνία για πρόσθετες προμήθειες ρωσικού ντίζελ που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Τραμπ, έπειτα από συνεννόηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να περιορίσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ενώ έχει ασκήσει δημόσια πίεση στον Ζελένσκι, ακόμη και για το ζήτημα της πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας.

Απαντώντας, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δηλώσει διατεθειμένος να προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, ώστε να διασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες ασφαλείας.

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