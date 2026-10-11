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Την αμέριστη υποστήριξή της στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε την Κυριακή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παίρνοντας θέση σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον.

Η επικεφαλής της Κομισιόν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο, μετά την οποία δημοσιοποίησε μήνυμα στήριξης τόσο προς τον ίδιο όσο και προς την πρότασή του για ενεργειακή εκεχειρία με τη Ρωσία.

«Στηρίζω πλήρως το αίτημα του προέδρου Ζελένσκι για εκεχειρία που θα προστατεύει την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία», ανέφερε σε διαδικτυακή ανάρτησή της.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η ευρωπαϊκή υποστήριξη προς τον Ουκρανό πρόεδρο παραμένει σταθερή, παρά τις πιέσεις που δέχεται από την αμερικανική πλευρά.

«Και έχει την πλήρη στήριξή μου ο πρόεδρος Ζελένσκι, καθώς ηγείται του αγώνα για την ελευθερία του λαού του», πρόσθεσε.

Good call with @ZelenskyyUa today. Fully supported the call of President Zelenskyy for a ceasefire that would protect global food supplies and energy infrastructure in Ukraine and Russia The war has entered a new, grimmer phase. Russia is stalling on the battlefield and striking civilians far behind the front lines. I conveyed our solidarity with the Ukrainian people. And my full support for President Zelenskyy as he leads the fight for his people’s freedom. Ukraine will be front and centre at this week’s European Council. We will discuss its funding needs for the year ahead and how to mobilise fresh global support. This week, the EU will also provide further funding for drones and missiles. To strengthen Ukraine’s defences and protect its skies. We are also due to open two further clusters of chapters in the negotiations. The momentum is real. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 11, 2026

Ευρωπαϊκή στήριξη εν μέσω της αντιπαράθεσης με τον Τραμπ

Η παρέμβαση της προέδρου της Κομισιόν πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις της Ουκρανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με τη δήλωσή της, η φον ντερ Λάιεν καθιστά σαφές ότι στηρίζει τόσο την ουκρανική ηγεσία όσο και την προσπάθεια επίτευξης μιας συμφωνίας που θα περιορίζει τα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές.

Η πρόταση για ενεργειακή εκεχειρία προβλέπει την προστασία εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον ενεργειακό εφοδιασμό, ενώ η αναφορά στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια αναδεικνύει τις ευρύτερες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συνέχιση των εχθροπραξιών.

Η δημόσια τοποθέτηση της φον ντερ Λάιεν προσθέτει έτσι την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα του Κιέβου, την ώρα που οι διαφωνίες με την Ουάσινγκτον παραμένουν στο προσκήνιο.

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