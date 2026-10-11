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Την αμέριστη υποστήριξή της στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε την Κυριακή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παίρνοντας θέση σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον.

Η επικεφαλής της Κομισιόν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο, μετά την οποία δημοσιοποίησε μήνυμα στήριξης τόσο προς τον ίδιο όσο και προς την πρότασή του για ενεργειακή εκεχειρία με τη Ρωσία.

«Στηρίζω πλήρως το αίτημα του προέδρου Ζελένσκι για εκεχειρία που θα προστατεύει την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία», ανέφερε σε διαδικτυακή ανάρτησή της.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η ευρωπαϊκή υποστήριξη προς τον Ουκρανό πρόεδρο παραμένει σταθερή, παρά τις πιέσεις που δέχεται από την αμερικανική πλευρά.

«Και έχει την πλήρη στήριξή μου ο πρόεδρος Ζελένσκι, καθώς ηγείται του αγώνα για την ελευθερία του λαού του», πρόσθεσε.

Ευρωπαϊκή στήριξη εν μέσω της αντιπαράθεσης με τον Τραμπ

Η παρέμβαση της προέδρου της Κομισιόν πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις της Ουκρανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με τη δήλωσή της, η φον ντερ Λάιεν καθιστά σαφές ότι στηρίζει τόσο την ουκρανική ηγεσία όσο και την προσπάθεια επίτευξης μιας συμφωνίας που θα περιορίζει τα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές.

Η πρόταση για ενεργειακή εκεχειρία προβλέπει την προστασία εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον ενεργειακό εφοδιασμό, ενώ η αναφορά στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια αναδεικνύει τις ευρύτερες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συνέχιση των εχθροπραξιών.

Η δημόσια τοποθέτηση της φον ντερ Λάιεν προσθέτει έτσι την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα του Κιέβου, την ώρα που οι διαφωνίες με την Ουάσινγκτον παραμένουν στο προσκήνιο.

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