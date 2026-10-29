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Η υποχώρηση του θαλάσσιου πάγου της Αρκτικής τους καλοκαιρινούς μήνες έχει μελετηθεί εκτενώς από τους επιστήμονες. Ωστόσο, η απώλεια του θαλάσσιου πάγου το χειμώνα έχει λάβει πολύ λιγότερη προσοχή. Τώρα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και το Κέντρο Μαθηματικών Ερευνών του Μεξικού (CIMAT), εκτιμούν ότι η έκταση των θαλάσσιων πάγων ενδέχεται να μειωθεί πολύ περισσότερο τις επόμενες δεκαετίες σε σύγκριση με παλαιότερους υπολογισμούς.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Geoscience, εστιάζει στους πάγους που καλύπτουν τον Αρκτικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τον Μάρτιο του 2025, η Αρκτική κατέγραψε τη χαμηλότερη μέγιστη έκταση θαλάσσιου πάγου από την έναρξη των σύγχρονων μετρήσεων. Για να βελτιώσουν τις προβλέψεις τους, οι επιστήμονες στράφηκαν σε μια περίοδο πριν από περίπου 5.000 έως 7.000 χρόνια, γνωστή ως μέσο Ολόκαινο. Τότε, οι αλλαγές στην τροχιά της Γης συνέβαλαν στη διαμόρφωση θερμότερων συνθηκών στην Αρκτική και σε μικρότερη έκταση θαλάσσιων πάγων.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα από θαλάσσια ιζήματα, στα οποία αναζήτησαν τα επίπεδα ενός συγκεκριμένου βιοδείκτη, τον IP25, ο οποίος παράγεται από φύκια που ζουν μέσα στον θαλάσσιο πάγο. Χάρη σε αυτόν και σε συνδυασμό με άλλους χημικούς δείκτες, κατάφεραν να εκτιμήσουν την έκταση των πάγων στο παρελθόν. Στη συνέχεια, συνέκριναν τα δεδομένα αυτά με τις προσομοιώσεις 27 κλιματικών μοντέλων. Με αυτόν τον τρόπο αξιολόγησαν ποια μοντέλα αναπαριστούσαν καλύτερα τις συνθήκες που είχαν επικρατήσει στην Αρκτική πριν από χιλιάδες χρόνια. Η σύγκριση έδειξε ότι τα κλιματικά μοντέλα υπερεκτιμούσαν, κατά μέσο όρο, την έκταση των πάγων το χειμώνα.

Το αποτέλεσμα ήταν μια νέα εκτίμηση σύμφωνα με την οποία η μελλοντική έκταση των χειμερινών πάγων μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερη από ό,τι υπολογιζόταν προηγουμένως.

«Οι μελλοντικές προβλέψεις καταλήγουν ομοίως να είναι χαμηλότερες από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, κατά περίπου ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα», σημείωσε η Κρίσταλ Φου, επικεφαλής της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Παράλληλα, η μέθοδος μείωσε έως και κατά 85% την αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις των μοντέλων. Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι οι επιστήμονες μπορούν να προβλέψουν με απόλυτη ακρίβεια το μέλλον στην Αρκτική, αλλά αξιοποιώντας στοιχεία από το παρελθόν, μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις διαφορές μεταξύ των προβλέψεων.

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