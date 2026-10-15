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Η άνοιξη του 2027 αναδεικνύεται σε κρίσιμο ορόσημο για τις ενεργειακές προοπτικές της Ελλάδας, καθώς η προγραμματισμένη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο θα δώσει τις πρώτες ουσιαστικές απαντήσεις για την ύπαρξη αξιοποιήσιμων αποθεμάτων υδρογονανθράκων. Την ίδια περίοδο, η χώρα καλείται να προωθήσει σημαντικές ενεργειακές διασυνδέσεις, να ενισχύσει τον ρόλο της στη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και να προετοιμάσει νέες υποδομές αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ερευνητικός στόχος «Ασωπός 1» στο μπλοκ 2 του Ιονίου, όπου η κοινοπραξία Energean, ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY σχεδιάζει να πραγματοποιήσει γεώτρηση τον Απρίλιο του 2027. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τον Μάιο ή τον Ιούνιο, προσφέροντας μια αρχική εικόνα για το υπέδαφος της περιοχής.

Οι προσδοκίες είναι σημαντικές, καθώς οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις παραπέμπουν σε δυνητικό κοίτασμα 270 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Πρόκειται, ωστόσο, για μέγεθος που παραμένει ανεπιβεβαίωτο και δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο απόθεμα.

Ιόνιο: Η γεώτρηση που θα κρίνει τις επόμενες επενδύσεις

Η ανακάλυψη υδρογονανθράκων θα αποτελέσει μόνο την αφετηρία μιας πολυετούς διαδικασίας. Εφόσον η πρώτη γεώτρηση αποδώσει θετικά αποτελέσματα, θα απαιτηθούν πρόσθετες ερευνητικές γεωτρήσεις το 2028, ώστε να προσδιοριστούν η έκταση, τα χαρακτηριστικά και η πραγματική παραγωγική δυναμικότητα του κοιτάσματος.

Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει τις αναγκαίες περιβαλλοντικές εγκρίσεις, ενώ η τελική επενδυτική απόφαση θα εξαρτηθεί από την οικονομική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.

Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, θα χρειαστούν περίπου τρία επιπλέον χρόνια για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων παραγωγής και μεταφοράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, έχει επισημάνει ότι η επιβεβαίωση ενός κοιτάσματος τέτοιου μεγέθους θα μπορούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις όχι μόνο για την κάλυψη της εγχώριας κατανάλωσης, αλλά και για εξαγωγές φυσικού αερίου.

Σημαντικό βήμα αποτελεί η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων. Εφόσον υπάρξει ανακάλυψη, προβλέπεται επίσης αλλαγή στη διαχείριση της κοινοπραξίας, με την ExxonMobil να αναλαμβάνει την ηγεσία από την Energean.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου και Κάθετος Διάδρομος

Παράλληλα με τις έρευνες στο Ιόνιο, κινητικότητα καταγράφεται στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, με την έκδοση της απαραίτητης Navtex για τη συνέχιση των ερευνών στον βυθό να αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η διαδικασία θα προχωρήσει χωρίς αίτημα άδειας από την Τουρκία. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά δύο οικονομικά ζητήματα: η ολοκλήρωση της οικονομικοτεχνικής μελέτης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η καταβολή 25 εκατ. ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία στον ΑΔΜΗΕ, για δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Στο μέτωπο του φυσικού αερίου, ο Κάθετος Διάδρομος αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της προβλεπόμενης διακοπής των εισαγωγών ρωσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027.

Οι εμπλεκόμενες χώρες καταγράφουν τις ανάγκες των δικτύων τους, προκειμένου να προσδιορίσουν τις απαιτούμενες επενδύσεις. Νέα συνάντηση των διαχειριστών έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο στη Σόφια.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Σφερούτσα, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, πριν εξεταστεί η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.

Στο ευρύτερο ενεργειακό πλέγμα εντάσσεται και το GREGY, η σχεδιαζόμενη ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου–Ελλάδας.

Πρίνος: Επένδυση αποθήκευσης CO₂ με ορίζοντα το 2030

Ένας ακόμη πυλώνας του ενεργειακού σχεδιασμού αφορά την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο, σε εξαντλημένο κοίτασμα ανοιχτά της Καβάλας.

Η πλωτή εξέδρα εισπίεσης βρίσκεται στο Πέραμα και η μεταφορά της στην περιοχή προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2026. Η πλήρης ανάπτυξη των εγκαταστάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030.

Το έργο περιλαμβάνει υποδομές παραλαβής υγροποιημένου CO₂, συστήματα αεριοποίησης, γεωτρήσεις και εξοπλισμό υπόγειας αποθήκευσης. Καθοριστική παράμετρος θα είναι οι επενδυτικές αποφάσεις των βιομηχανιών που σχεδιάζουν να δεσμεύουν και να μεταφέρουν τις εκπομπές τους.

Η ελληνική εμπειρία προσελκύει ήδη το ενδιαφέρον της Αιγύπτου, η οποία διαθέτει μεγαλύτερη δυνητική αποθηκευτική χωρητικότητα και επιδιώκει τεχνική συνεργασία για τη διαμόρφωση αντίστοιχης αγοράς και θεσμικού πλαισίου.

Συνολικά, οι εξελίξεις σε Ιόνιο, Κάθετο Διάδρομο, ηλεκτρικές διασυνδέσεις και Πρίνο συνθέτουν έναν ενεργειακό σχεδιασμό με διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες, κοινό όμως ζητούμενο: την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την προσέλκυση επενδύσεων και την αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

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