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Σημαντικά αυξημένες ενισχύσεις, περισσότερους δικαιούχους και χαμηλότερη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης προβλέπει το νέο πλαίσιο στήριξης των νοικοκυριών για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ, ενώ παράλληλα η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων επιτρέπει σε περισσότερες οικογένειες να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά αναμένεται να επωφεληθούν από τις αυξημένες ενισχύσεις, την ώρα που το υψηλό ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το νέο σύστημα συνδυάζει δύο διαφορετικές παρεμβάσεις: την προσωρινή μείωση της τιμής του πετρελαίου απευθείας στην αντλία και την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων μέσω του επιδόματος θέρμανσης.

Επίδομα θέρμανσης: Τα νέα ποσά και οι αυξήσεις

Το κατώτατο επίδομα διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, ενώ το μέγιστο βασικό ποσό φτάνει τα 1.040 ευρώ. Σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως τα 1.560 ευρώ, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Η διαφορά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές είναι σημαντική. Το 2019 το ελάχιστο επίδομα ήταν 80 ευρώ και το μέγιστο 350 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η κατώτατη ενίσχυση έχει αυξηθεί κατά 62,5%, ενώ το ανώτατο βασικό ποσό έχει σχεδόν τριπλασιαστεί.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, νοικοκυριό που εισέπραξε 500 ευρώ θα δικαιούται πλέον 650 ευρώ. Αντίστοιχα, επιδότηση 800 ευρώ αυξάνεται στα 1.040 ευρώ.

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται γεωγραφικά. Οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα προβλέπεται να λάβει 202 ευρώ, έναντι 155 ευρώ προηγουμένως, ενώ στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε 333 ευρώ.

Στην Κοζάνη, οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 387 ευρώ και στην Ξάνθη 447 ευρώ. Στο Βέρμιο, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι μεγαλύτερες, οικογένεια με ένα παιδί μπορεί να εισπράξει 930 ευρώ.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Η σημαντικότερη μεταβολή αφορά τη διεύρυνση των ορίων εισοδήματος, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με παιδιά.

Για έναν άγαμο, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται στις 16.000 ευρώ, έναντι 12.000 ευρώ το 2019. Για έγγαμο ζευγάρι χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 24.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ.

Η προσαύξηση ανέρχεται σε 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Έτσι, ζευγάρι με δύο παιδιά καλύπτεται μέχρι τις 34.000 ευρώ και οικογένεια με τρία παιδιά μέχρι τις 39.000 ευρώ.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό εισοδηματικό όριο είναι 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, ισχύουν περιουσιακοί περιορισμοί. Η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. Προβλέπεται πρόσθετο όριο 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της οικογένειας δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο μειώνεται ο λογαριασμός

Ξεχωριστή παρέμβαση αποτελεί η έκπτωση 40 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, μέσω της κρατικής επιδότησης και της συμμετοχής των διυλιστηρίων.

Με εκτιμώμενη αρχική τιμή 1,95 ευρώ το λίτρο, η τελική επιβάρυνση για τον καταναλωτή υποχωρεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο.

Για παραγγελία 1.000 λίτρων, το κόστος περιορίζεται από 1.950 σε 1.550 ευρώ, προσφέροντας εξοικονόμηση 400 ευρώ. Στα 500 λίτρα, ο λογαριασμός μειώνεται από 975 σε 775 ευρώ, δηλαδή κατά 200 ευρώ.

Η συγκεκριμένη έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα στην αντλία, χωρίς αίτηση και χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς.

Ωστόσο, πρόκειται για προσωρινό μέτρο, με προβλεπόμενη διάρκεια έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια μπορούν να επωφεληθούν τόσο από την έκπτωση στο πετρέλαιο όσο και από το επίδομα θέρμανσης, καθώς πρόκειται για ανεξάρτητες ενισχύσεις.

Αιτήσεις στο myΘέρμανση και προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα

Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως τις 10 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να δηλώσουν τα φορολογικά και προσωπικά στοιχεία τους, την κύρια κατοικία, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και το χρησιμοποιούμενο μέσο θέρμανσης. Όπου απαιτείται, θα καταχωρίζονται και τα στοιχεία ιδιοκτήτη ή πολυκατοικίας.

Η προκαταβολή προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, με αυξημένα ποσοστά σε σχέση με πέρυσι.

Οι παλαιοί δικαιούχοι αναμένεται να εισπράξουν περίπου το 80% του προηγούμενου επιδόματος, έναντι 60%, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αυξάνεται στο 65% της δικαιούμενης ενίσχυσης, από 50%.

Το επίδομα δεν αφορά αποκλειστικά το πετρέλαιο. Καλύπτει επίσης φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και μπλε κηροζίνη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 98 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 46 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην επιδότηση καυσίμων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και 52 εκατ. ευρώ στην αύξηση του επιδόματος.

Με τις αλλαγές αυτές, η στήριξη επεκτείνεται σε περισσότερες οικογένειες, ενώ το τελικό οικονομικό όφελος θα εξαρτηθεί από την περιοχή κατοικίας, την κατανάλωση ενέργειας και τα εισοδηματικά χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού.