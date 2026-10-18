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Με κεντρικό θέμα τη στρατηγική ανθεκτικότητας της παραγωγικής οικονομίας και της βιομηχανίας πλαστικών σε συνθήκες αστάθειας, πραγματοποιείται φέτος το ετήσιο διεθνές συνέδριο Plastainability.

«Το Συνέδριο-θεσμός του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ), υπό τον τίτλο «Seeking a resilience strategy in an era of disruption» θα φέρει για μία ακόμη χρονιά στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της ευρωπαϊκής και της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών, της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς», όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική

Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στις προκλήσεις που διαμορφώνονται για την ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικών στο σημερινό γεμάτο προκλήσεις διεθνές περιβάλλον. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η αστάθεια στις αγορές ενέργειας, οι μεταβολές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και οι συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού δημιουργούν αυξημένες πιέσεις στη βιομηχανική παραγωγή και αναδεικνύουν την ανάγκη για μια συνεκτική στρατηγική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού κλάδου πλαστικών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Plastainability 2026 θα εξετάσει την ανάγκη και τις προϋποθέσεις διατήρησης ισχυρών βιομηχανικών και παραγωγικών αλυσίδων αξίας, καθώς και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων. Εξάλλου, οι αναφορές στην ενίσχυση της ζήτησης για ανακυκλωμένο πλαστικό αλλά και στους ισότιμους όρους ανταγωνισμού έναντι των εισαγωγών, αναμένεται να αποτελέσουν κεντρικά σημεία της παρέμβασης που θα πραγματοποιήσει στο Συνέδριο η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος, η Jessika Roswall.

Αυξημένο κόστος, βιωσιμότητα και κυκλική οικονομία

Η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών και η διατήρηση της παραγωγικής της βάσης στην Ε.Ε. θα βρεθούν στο επίκεντρο του πρώτου θεματικού πάνελ (“Deindustrialization or Reinvention? Securing the value chain amidst soaring costs”), ενώ η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία θα αποτελέσουν το αντικείμενο της δεύτερης θεματικής που ανοίγει φέτος το Plastainability (“Boosting Recycling: Policies and Recommendations”).

Έτσι, οι παρουσιάσεις, οι εισηγήσεις και η συζήτηση αναμένεται να θέσουν επί τάπητος όχι μόνο το αυξημένο κόστος και τις διεθνείς συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που δοκιμάζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και τις επιλογές που μπορούν να διασφαλίσουν ισχυρές και ανθεκτικές αλυσίδες αξίας, καθώς και την ανάγκη διαμόρφωσης ενός κυκλικού και βιώσιμου συστήματος διαχείρισης των πλαστικών.

Επιπλέον, το Plastainability θα αναδείξει φέτος την κρίσιμη σημασία που αποκτά η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, καθώς οι σύνεδροι θα γνωρίσουν το πρόγραμμα Ocean Stewards, μία συμμαχία τριών μη-κερδοσκοπικών φορέων: του Ιδρύματος Χατζηγάκη, του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και της MEPP Environmental, που στοχεύει στην ολιστική προστασία των θαλασσών και την ενδυνάμωση της νέας γενιάς, μέσα από 4 πυλώνες (Παιδεία, Περιβάλλον, Τεχνολογία, Κοινωνία). Η παρουσίαση «Από τα πλαστικά απόβλητα σε νέα προϊόντα: Η κυκλική οικονομία στην πράξη», θα εστιάσει στις δράσεις και στα προϊόντα που προέρχονται από πλαστικά απόβλητα μέσα από πρακτικές εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας.

Το Plastainability και ο ΣΒΠΕ

Το Plastainability είναι το ετήσιο συνέδριο που διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ). Το συνέδριο έχει ως στόχο να φέρει κοντά ηγέτες της βιομηχανίας, ακαδημαϊκούς, κυβερνητικούς αξιωματούχους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς για να συζητήσουν τρόπους ανάπτυξης της βιομηχανίας πλαστικών προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) ιδρύθηκε το 1958 και από τότε μέχρι και σήμερα παραμένει ο δυναμικός εκπρόσωπος της ελληνικής βιομηχανίας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο όλων των πλαστικών εφαρμογών. Τα μέλη του Συνδέσμου αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της ελληνικής παραγωγής πλαστικών. Στον Σύνδεσμο συμμετέχουν ως τακτικά μέλη βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών προϊόντων όπως φιλμ, σωλήνες, κιβώτια, προϊόντα εξέλασης φύλλου και θερμοδιαμόρφωσης, Masterbatch. Επίσης μέλη του είναι κατασκευαστές μηχανών όπως και εισαγωγείς Α’ υλών. Ο ΣΒΠΕ είναι μέλος της EuPC (European Plastics Converters- Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μεταποιητών Πλαστικών) και συμμετέχει στην PlasticsEurope (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πλαστικών Πρώτων Υλών).