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Μια καθημερινή συνήθεια που μοιάζει απολύτως αθώα μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του σπιτιού. Η σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών σε πολύπριζα και μπαλαντέζες αποτελεί συνηθισμένη πρακτική, ιδιαίτερα σε κατοικίες όπου οι διαθέσιμες πρίζες δεν επαρκούν. Ωστόσο, όταν το ηλεκτρικό φορτίο ξεπερνά τις αντοχές των καλωδίων και των συνδέσεων, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος ή ακόμη και πυρκαγιάς.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο με συσκευές που απαιτούν μεγάλη ηλεκτρική ισχύ, είτε επειδή παράγουν θερμότητα είτε επειδή διαθέτουν ισχυρούς κινητήρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση ακατάλληλων προεκτάσεων μπορεί να επιβαρύνει επικίνδυνα την ηλεκτρική εγκατάσταση.

Για τον λόγο αυτό, οι συσκευές υψηλής κατανάλωσης είναι προτιμότερο να συνδέονται απευθείας σε κατάλληλες σταθερές πρίζες τοίχου, σύμφωνα και με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.

Οι 9 κατηγορίες συσκευών που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

1. Θερμαντικά σώματα και αερόθερμα

Οι ηλεκτρικές θερμάστρες και τα αερόθερμα συγκαταλέγονται στις πιο απαιτητικές συσκευές από πλευράς κατανάλωσης ρεύματος. Συχνά λειτουργούν για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα μια ακατάλληλη προέκταση να θερμαίνεται υπερβολικά. Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν τα καλώδια είναι καλυμμένα από χαλιά ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν την αποβολή θερμότητας.

2. Ηλεκτρικοί φούρνοι και μικρά φουρνάκια

Η υψηλή ισχύς που χρειάζονται για να φτάσουν και να διατηρήσουν τις απαιτούμενες θερμοκρασίες μπορεί να καταπονήσει τα πολύπριζα. Η απευθείας σύνδεση σε κατάλληλη πρίζα αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή, ειδικά όταν η λειτουργία τους είναι παρατεταμένη.

3. Φριτέζες αέρος (air fryers)

Το μικρό μέγεθος των συγκεκριμένων συσκευών μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση ότι καταναλώνουν περιορισμένη ενέργεια. Στην πραγματικότητα, οι ισχυρές ηλεκτρικές αντιστάσεις τους απαιτούν σημαντική ισχύ για να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

4. Φούρνοι μικροκυμάτων

Η κατανάλωση ενός φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερη από την ισχύ μαγειρέματος που αναγράφεται στα χαρακτηριστικά του. Επομένως, η σύνδεσή του σε πολύπριζο μαζί με άλλες συσκευές ενδέχεται να οδηγήσει σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου φορτίου.

5. Ηλεκτρικοί βραστήρες

Για να ζεστάνουν γρήγορα το νερό, πολλοί βραστήρες λειτουργούν με ισχύ άνω των 2.000 Watt. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή κατανάλωση, η οποία μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση σε προεκτάσεις που δεν έχουν σχεδιαστεί για τέτοια φορτία.

6. Πλυντήρια ρούχων, πιάτων και στεγνωτήρια

Οι συσκευές αυτές συνδυάζουν ηλεκτρικές αντιστάσεις, κινητήρες και αντλίες, δημιουργώντας σημαντικές απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, επειδή ορισμένες λειτουργούν με νερό, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των συνδέσεων και στην προστασία από την υγρασία.

7. Σίδερα και συστήματα παραγωγής ατμού

Η λειτουργία τους στηρίζεται σε αντιστάσεις μεγάλης ισχύος. Η χρήση μπαλαντέζας, ιδιαίτερα όταν το καλώδιο παραμένει τυλιγμένο, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες συσσώρευσης θερμότητας και να αυξήσει τον κίνδυνο φθοράς της μόνωσης.

8. Φορητά κλιματιστικά

Η πολύωρη λειτουργία, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ηλεκτρικές απαιτήσεις κατά την εκκίνηση του συμπιεστή, καθιστά αναγκαία μια αξιόπιστη παροχή ρεύματος. Η χρήση ακατάλληλου πολύπριζου μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση και υπερθέρμανση.

9. Ψυγεία και καταψύκτες

Αν και η κατανάλωσή τους δεν παραμένει συνεχώς σε υψηλά επίπεδα, οι συμπιεστές παρουσιάζουν αυξημένες απαιτήσεις κατά την εκκίνηση. Επιπλέον, πρόκειται για συσκευές που λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερότητα και την ασφάλεια της ηλεκτρικής σύνδεσης.

Το επικίνδυνο λάθος με τα πολύπριζα

Ένα από τα σοβαρότερα σφάλματα που μπορούν να γίνουν στο σπίτι είναι η διαδοχική σύνδεση πολύπριζων, δηλαδή η τοποθέτηση του ενός πάνω στο άλλο.

Σύμφωνα με το ohga.it, η πρακτική αυτή, γνωστή και ως «σύνδεση σε καταρράκτη», αυξάνει τα σημεία ηλεκτρικής επαφής και δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν οι συνδεδεμένες συσκευές έχουν μεγάλη συνολική κατανάλωση.

Το γεγονός ότι ένα πολύπριζο διαθέτει αρκετές υποδοχές δεν σημαίνει ότι μπορεί να τροφοδοτεί ταυτόχρονα οποιονδήποτε αριθμό ηλεκτρικών συσκευών. Καθοριστικό ρόλο έχει η συνολική ισχύς που επιτρέπεται να διαχειριστεί, όπως αυτή αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Τα σημάδια που προειδοποιούν για κίνδυνο

Μια ηλεκτρική σύνδεση που παρουσιάζει πρόβλημα μπορεί να δώσει προειδοποιητικά σημάδια πριν εκδηλωθεί σοβαρότερο περιστατικό.

Η ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία σε ένα φις ή πολύπριζο, η χαρακτηριστική μυρωδιά καμένου πλαστικού, οι σπινθήρες και οι αλλοιώσεις στο χρώμα των καλωδίων ή των υποδοχών αποτελούν ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοούνται.

Αντίστοιχα, όταν η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα πέφτει επανειλημμένα, ενδέχεται να υπάρχει υπερφόρτωση ή άλλο πρόβλημα στην εγκατάσταση.

Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, απαιτείται άμεση διακοπή της χρήσης της προβληματικής σύνδεσης. Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής υπερθέρμανσης ή ηλεκτρικής βλάβης, η παροχή πρέπει να διακόπτεται με ασφαλή τρόπο και να πραγματοποιείται έλεγχος από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Πώς να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια μπαλαντέζες και πολύπριζα

Η πρόληψη βασίζεται σε ορισμένους απλούς κανόνες που μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τους κινδύνους.

Πρώτα απ’ όλα, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της μέγιστης επιτρεπόμενης ισχύος κάθε πολύπριζου ή καλωδίου προέκτασης. Η συνολική κατανάλωση των συνδεδεμένων συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό το όριο.

Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγεται η χρήση καλωδίων που παραμένουν τυλιγμένα, καθώς η θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει αποτελεσματικά. Τα καλώδια δεν πρέπει επίσης να περνούν κάτω από χαλιά, στρώματα ή βαριά έπιπλα, ούτε να βρίσκονται κοντά σε νερό και πηγές θερμότητας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην επιλογή του εξοπλισμού, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος για την προβλεπόμενη χρήση και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές στη μόνωση, στα φις ή στις υποδοχές.

Τέλος, όταν οι πρίζες μιας κατοικίας δεν επαρκούν για τις καθημερινές ανάγκες, η λύση δεν είναι η συνεχής προσθήκη πολύπριζων. Η εγκατάσταση πρόσθετων σταθερών παροχών από αδειούχο ηλεκτρολόγο αποτελεί την ασφαλέστερη μακροπρόθεσμη επιλογή.

Η σωστή διαχείριση των ηλεκτρικών φορτίων και η αποφυγή πρόχειρων συνδέσεων μπορούν να αποτρέψουν ατυχήματα, προστατεύοντας τόσο τις ηλεκτρικές συσκευές όσο και την ασφάλεια των ανθρώπων στο σπίτι.