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Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και βιομηχανίας για ένα κοινής αποδοχής πακέτο μείωσης του ενεργειακού κόστους, με το δημοσιονομικό βάρος της παρέμβασης να αποτελεί το βασικό σημείο της συζήτησης.

Στην πλευρά του ΣΕΒ καλλιεργούνται προσδοκίες ότι η συμφωνία μπορεί να κλείσει και οι κυβερνητικές ανακοινώσεις να γίνουν έως τη γενική συνέλευση του Συνδέσμου, την προσεχή Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Η χθεσινή συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, φαίνεται ότι έφερε τις δύο πλευρές πιο κοντά, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι παράμετροι της παρέμβασης.

Κοινή επιδίωξη είναι να στηριχθούν τόσο οι μεσαίες όσο και οι μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την πίεση που ασκούν οι υψηλές τιμές ενέργειας στην παραγωγή και τις επιπτώσεις που μεταφέρονται στο κόστος προϊόντων και υπηρεσιών. Η έκταση της στήριξης, όμως, θα κριθεί από τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τους όρους εφαρμογής των ευρωπαϊκών πλαισίων κρατικών ενισχύσεων.

Το κόστος κρίνει τη συμφωνία

Για τη βιομηχανία, η μείωση του ενεργειακού κόστους συνδέεται πλέον με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Με τα πολεμικά μέτωπα στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή να παραμένουν ανοιχτά, δεν διαφαίνεται οριστική υποχώρηση της αβεβαιότητας, γεγονός που δυσκολεύει τον προγραμματισμό της παραγωγής και των επενδύσεων.

Η απόσταση που καλούνται να καλύψουν οι δύο πλευρές αφορά κυρίως στο ύψος των ενισχύσεων και τη συνολική επιβάρυνση της παρέμβασης. Η κυβέρνηση θέτει ως όριο τις αντοχές του προϋπολογισμού, ενώ οι επιχειρήσεις ζητούν μέτρα που θα επιφέρουν ουσιαστική μείωση στους λογαριασμούς τους.

Αναδρομική στήριξη με δύο αφετηρίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διαμορφωθεί σύγκλιση ως προς την αναδρομική εφαρμογή των μέτρων, με διαφορετική αφετηρία ανάλογα με το αν οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ήδη αντιστάθμιση για το κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Για τις βιομηχανίες που δεν δικαιούνται αντιστάθμιση CO₂, η παρέμβαση προβλέπεται να καλύψει το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως το τέλος του έτους. Για τις περίπου 40–50 μεγάλες επιχειρήσεις που εντάσσονται στον μηχανισμό αντιστάθμισης, η έναρξη της πρόσθετης στήριξης τοποθετείται στον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, με τον ακριβή χρόνο να παραμένει υπό συζήτηση.

Η διαφοροποίηση συνδέεται με το γεγονός ότι η δεύτερη κατηγορία λαμβάνει ήδη ενίσχυση έναντι της επιβάρυνσης που προκαλεί το κόστος CO₂ στην ηλεκτρική ενέργεια.

Τα ευρωπαϊκά εργαλεία και οι επενδυτικές δεσμεύσεις

Η εφαρμογή του πακέτου σχεδιάζεται στη βάση των ευρωπαϊκών πλαισίων κρατικών ενισχύσεων CISAF και METSAF.

Το CISAF, το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Βιομηχανική Συμφωνία, επιτρέπει, μεταξύ άλλων, ενίσχυση έως το 50% της μέσης ετήσιας χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, για ποσότητα που δεν υπερβαίνει το μισό της ετήσιας κατανάλωσης των επιλέξιμων επιχειρήσεων.

Το METSAF, που θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 2026 ως έκτακτη απάντηση στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, διευρύνει προσωρινά αυτή τη δυνατότητα, ανεβάζοντας το μέγιστο ποσοστό στο 70%.

Η στήριξη συνοδεύεται και από επενδυτικές υποχρεώσεις, καθώς οι βιομηχανίες θα πρέπει να κατευθύνουν το 50% της επιδότησης που θα λάβουν σε έργα ενεργειακής μετάβασης.

Ανοιχτό παραμένει, τέλος, το κατώτατο επίπεδο της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας μετά την ενίσχυση. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο θέτει ως κατώφλι τα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ελληνική παρέμβαση θα εξαντλήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Το πού θα διαμορφωθεί τελικά η τιμή αποτελεί αντικείμενο της διαπραγμάτευσης και θα κρίνει τόσο το όφελος για τις επιχειρήσεις όσο και το συνολικό κόστος του πακέτου.

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