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Τα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 8 μήνες άγγιξαν τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία άφησαν απλήρωτα προς την εφορία σχεδόν 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα οποία αποκαλύπτει η Τριμηνιαία Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Η τάση αυτή είναι αισθητά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περσινή, εξέλιξη που χρονικά συνδέεται πίεση που προκαλούν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις η έκρηξη της κρίσης ακρίβειας και το «τσουνάμι» ανατιμήσεων στα καύσιμα και το κόστος Ενέργειας.

Τα δεδομένα αυτά αφορούν την πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών ως τον Αύγουστο του 2026. Προέρχονται από στοιχεία τα οποία άντλησε απευθείας από τις υπηρεσίες το Γραφείο Προϋπολογισμού και συμπληρώνουν την εικόνα που ως τώρα ήταν γνωστή, καθώς τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ κάλυπταν μόνο την περίοδο έως τον Μάρτιο του 2026, στις αρχές του πολέμου στον Περσικό.

Με βάση αυτά, καταγράφεται ότι:

(α) από Δεκέμβριο μέχρι και τον Ιούλιο είχαν δημιουργηθεί νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΑΔΕ, ύψους 9,9 δισ. ευρώ.

(β) κατά την 1/8/2026 προέκυψαν και επιπλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,6 δισ. ευρώ, οι οποίες έπρεπε να είχαν πληρωθεί μέσα στον Ιούλιο, αλλά βεβαιώθηκαν μετά τις 31/7

(γ) οι ρυθμισμένες οφειλές που προέρχονται από ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις Εφορίες αποτελούσαν μόλις το 6,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Δηλαδή ούτε 7 στα 100 ευρώ χρέους δεν είχαν μπει σε ρύθμιση.

Δεν πληρώνουν τα τρέχοντα για να πληρώνουν… λογαριασμούς

Τα στοιχεία αυτά:

– αποτυπώνουν την σωρευμένη πίεση ακρίβειας, τη στιγμή ακριβώς που κορυφωνόταν η κρίση ενέργειας και ακρίβειας στη χώρα ενώ, ταυτόχρονα, έπρεπε να πληρωθεί και η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος (στις 31 Ιουλίου).

– καταγράφουν τη δυσκολία των οφειλετών να εξυπηρετήσουν τα παλιά χρέη ενώ προσπαθούν για βάλουν σε σειρά και όλα τα τρέχοντα έξοδα και υποχρεώσεις.

– αποκαλύπτουν την ανάγκη η οποία ώθησε την κυβέρνηση να φέρει νέα έκτακτη ρύθμιση με 72 δόσεις, αλλά και για ποιο λόγο κρίθηκε τελικά πως δεν επαρκεί και απαιτούνται ακόμα περισσότερες δόσεις.

– εξηγεί και τι οδήγησε τον πρωθυπουργό να δηλώσει όταν ανακοίνωνε στο υπουργικό Συμβούλιο την επέκταση σε 120 δόσεις, ότι «σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση», ώστε περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στη συνέπεια.

«Φέσι» 110 δισ. στο δημόσιο – τα 25 δισ. από ΦΠΑ

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος στο τέλος Ιουλίου έφτανε στα 109,8 δισ. ευρώ. Ωστόσο τα 30,5 δισ. ή 27,8% έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης.

Ως πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο θεωρούνται τα 79,3 δισ. και από αυτά, μόλις 5,3 δισ. ευρώ ή 6,7% του πραγματικού εισπράξιμου χρέους, βρίσκεται σε ρύθμιση.

Τα 2 στα 3 ευρώ εκ των οφειλών αυτών (52,7 δισ. ή 66,5%) προέρχεται από φορολογικές οφειλές, ενώ το 1 στα 5 είναι πρόστιμα (17,3 δισ. ή 21,8%). Αυτό εξηγεί ενδεχομένως και γιατί πολλοί φορείς ζητούν ρύθμιση χρεών με διαγραφή προσαυξήσεων.

Εκτός από τις αμιγώς φορολογικές οφειλές αυτές, καταγράφονται και χρέη από δάνεια, δικαστικά έξοδα και καταλογισμούς που φθάνουν τα 9,3 δισ. ευρώ ή το 11,7%.

Σχεδόν οι μισές φορολογικές οφειλές αφορούν μη πληρωμή ΦΠΑ (24,9 δισ. ή ποσοστό 47,2%) και ακολουθούν ο φόρος εισοδήματος με 42,2% και οι φόροι περιουσίας περιορίζονται με 5,2%.

Μειώθηκαν οι μικροφειλέτες, αυξάνονται οι «μεσαίοι»

Στο τέλος Ιουλίου 2026 καταγράφονταν 3.985.112 οφειλέτες, κατά 16.682 λιγότεροι σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρά την ετήσια μείωση, μέσα σε έναν μήνα ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 129.337, κυρίως λόγω της λήξης της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και της δημιουργίας νέων οφειλών από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.

Το 89,8% των οφειλετών χρωστά έως 10.000 ευρώ, αλλά αντιπροσωπεύει μόλις το 3,57% του συνολικού χρέους. Αντίθετα το 0,26% που χρωστούν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, ευθύνεται για το 74,4% των ληξιπροθέσμων χρεών. Τα νοικοκυριά (φυσικά πρόσωπα) οφείλουν 43,65 δισ. ευρώ, δηλαδή το 39,76% του συνόλου, ενώ τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες) 66,12 δισ. ευρώ ή το 60,24%.

Οι οφειλές έως 500 ευρώ παρέμειναν σχεδόν σταθερές – καθώς δεν πιέζουν με κατασχέσεις τους οφειλέτες -, ενώ στην κατηγορία από 500 έως 10.000 ευρώ αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 41,9 εκατ. ευρώ – καθώς στα ποσά αυτά εξυπηρετούν σημαντικά οι πάγιες ρυθμίσεις των 24/48 δόσεων.

Αντιθέτως μεγάλη επιβάρυνση προκύπτει για όσους έχουν μεσαίες στις οφειλές από 10.000 έως 100.000 ευρώ, οι οποίοι έχουν ανάγκη τις 120 δόσεις για να τις εξυπηρετήσουν:

– οι οφειλές αυτές αυξήθηκαν κατά 612,3 εκατ. ευρώ

– στην κλίμακα από 100.000 έως 1 εκατ. ευρώ, η αύξηση έφθασε το 1 δισ. ευρώ.

– οι συνολικές οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ μειώθηκαν κατά 3,72 δισ. ευρώ αλλά, προφανώς, αυτό οφείλεται στον χαρακτηρισμό μεγάλων ποσών ως ανεπίδεκτων είσπραξης και στις σχετικές διαγραφές χρεών.

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