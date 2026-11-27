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Στο «κόκκινο» βρίσκονται τις τελευταίες μέρες τόσο η ελληνική όσο και οι άλλες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν στα ύψη, ενώ έχει ξεκινήσει για τα καλά η χειμερινή περίοδος θέρμανσης που ενισχύει τη ζήτηση.

Έτσι για σήμερα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται στα 256,31 ευρώ, καταγράφοντας ημερήσια αύξηση κατά 1,20%, με τη χαμηλότερη στα 197,18 ευρώ και την υψηλότερη στα 354,25 ευρώ.

Η βασικότερη αιτία, πέραν της γενικότερου κλίματος νευρικότητας που επικρατεί στη διεθνή ενεργειακή σκακιέρα, είναι η κυριαρχία του φυσικού αερίου, το οποίο κατά το τελευταίο τριήμερο κατέχει τα πρωτεία στο ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής. Κάτι που σε συνδυασμό με τη μειωμένη παραγωγή των ΑΠΕ οδηγεί τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα καθόλη τη διάρκεια της μέρας.

Ειδικότερα, το φυσικό αέριο έχει κατακτήσει για σήμερα ποσοστό 46,51%, ακολουθούν οι ΑΠΕ με μόλις 37,81%, όταν πολύ πρόσφατα είχαν ξεπεράσει και το 70%, ενώ έπονται ο λιγνίτης στην τρίτη θέση με 7,14%, οι εισαγωγές με 5,22%, τα υδροηλεκτρικά με 2,49% και η αποθήκευση με 0,85%.

Στα… 300άρια η υπόλοιπη Ευρώπη

Ακόμη και με τη σημερινή υψηλή τιμή του ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά η Ελλάδα κατατάσσεται στις φθηνότερες, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που έχουν… πατήσει τα 300 ευρώ.

Έτσι, η Βουλγαρία βρίσκεται στα 303,7 ευρώ/MWh, η Τσεχία στα 306 ευρώ/MWh, η Γερμανία στα 301,87 ευρώ/MWh, η Γαλλία στα 299 ευρώ/MWh, η Κροατία στα 306,37 ευρώ/MWh, η Ουγγαρία στα 307,68 ευρώ/MWh, η Πολωνία στα 310,41 ευρώ/MWh, η Ρουμανία στα 308,9 ευρώ/MWh, ενώ η Ισπανία κάπως χαμηλότερα, στα 219,88 ευρώ/MWh και η Πορτογαλία στα 223,4 ευρώ/MWh.

Συνεχίζει ανοδικά το αέριο

Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο συνεχίζει να κινείται σε υψηλά επίπεδα καθώς όλα… συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση: Η διακεκαυμένη γεωπολιτική κατάσταση στη Μ. Ανατολή δεν δείχνει να αποκλιμακώνεται, απομακρύνοντας την προοπτική ομαλοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο χειμώνας αρχίζει και γίνεται αισθητός στην Ευρώπη, ενώ τα αποθέματα στους αποθηκευτικούς χώρους βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά.

Στο πλαίσιο αυτό και χθες στο σημείο αναφοράς του TTF τα συμβόλαια παράδοσης τον Δεκέμβριο έκλεισαν στα επίπεδα των 88 ευρώ/MWh, χωρίς να διαφαίνεται πιθανότητα ουσιαστικής μείωσης τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα.