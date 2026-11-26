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Ισχυρές πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί η μεγάλη άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου, με τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο καύσιμο για θέρμανση να βρίσκονται αντιμέτωπα με σημαντικά υψηλότερες χρεώσεις ενόψει του χειμώνα.

Τα τιμολόγια του Νοεμβρίου αποτυπώνουν το μέγεθος της επιβάρυνσης, καθώς η τελική λιανική τιμή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα καταγράφει ετήσια αύξηση 83%, επαναφέροντας το κόστος θέρμανσης σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο του 2026 η τιμή διαμορφώνεται στα 12,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (kWh), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έναντι 6,8 λεπτών ανά kWh τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η διαφορά των 5,7 λεπτών ανά κιλοβατώρα μεταφράζεται σε ιδιαίτερα αισθητή αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες θέρμανσης αρχίζουν να ενισχύονται.

Επιστροφή στα υψηλά επίπεδα του 2022

Η νέα άνοδος φέρνει την αγορά φυσικού αερίου κοντά στα επίπεδα του Νοεμβρίου του 2022, όταν η λιανική τιμή είχε προσεγγίσει τα 11 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Στη συνέχεια ακολούθησε περίοδος αποκλιμάκωσης, με τις τιμές να υποχωρούν το 2023 και το 2024, προσφέροντας σχετική ανακούφιση στους καταναλωτές.

Ωστόσο, η εικόνα έχει πλέον αντιστραφεί, καθώς το 2026 καταγράφεται νέο έντονο κύμα ανατιμήσεων, το οποίο περνά σταδιακά στους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Πρόσθετο παράγοντα πίεσης αποτελεί η απουσία ειδικής κρατικής επιδότησης για το φυσικό αέριο κατά την τρέχουσα περίοδο.

Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές καλούνται να απορροφήσουν την αύξηση των τιμολογίων χωρίς την οικονομική στήριξη που θα μπορούσε να περιορίσει την τελική επιβάρυνση.

Αίτημα για αυξήσεις 35,4% στις χρεώσεις διανομής

Οι ανατιμήσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας δεν αποτελούν τη μοναδική πηγή ανησυχίας για τους καταναλωτές.

Στο προσκήνιο βρίσκεται και το αίτημα του διαχειριστή του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, ο οποίος δραστηριοποιείται σε καθεστώς μονοπωλίου, για αύξηση των χρεώσεων διανομής κατά 35,4% το 2027.

Το σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και, εφόσον εγκριθεί, θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος που πληρώνουν τα νοικοκυριά για τη χρήση του φυσικού αερίου.

Οι συγκεκριμένες χρεώσεις αφορούν στη διανομή του καυσίμου μέσω του δικτύου και αποτελούν ξεχωριστό στοιχείο από την τιμή προμήθειας.

Αν και η τελική επίδραση στους λογαριασμούς θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, η προοπτική νέων αυξήσεων δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τα επόμενα χρόνια.

Οι αντιδράσεις των προμηθευτών ενέργειας

Στο αίτημα για αναπροσαρμογή των χρεώσεων διανομής αντιδρά ο Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας, χαρακτηρίζοντας τις προτεινόμενες αυξήσεις υπέρογκες.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον χρόνο εφαρμογής των αναπροσαρμογών, τίθεται επίσης ζήτημα εμπροσθοβαρούς κατανομής τους, με πρόβλεψη για αύξηση 20,7% το 2027.

Η εξέλιξη της διαδικασίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι χρεώσεις διανομής επηρεάζουν το συνολικό κόστος που καλούνται να καταβάλουν οι τελικοί καταναλωτές.

Διπλή πίεση στους λογαριασμούς θέρμανσης

Για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, η οικονομική επιβάρυνση είναι ήδη σημαντική, καθώς η αύξηση της λιανικής τιμής αποτυπώνεται στα τιμολόγια του Νοεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, η πιθανότητα νέων αναπροσαρμογών στις χρεώσεις διανομής από το 2027 δημιουργεί τον κίνδυνο πρόσθετων αυξήσεων, ακόμη και πέρα από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών ενέργειας.

Έτσι, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με δύο διαφορετικές πηγές πίεσης: αφενός την άνοδο του κόστους προμήθειας του φυσικού αερίου και αφετέρου το ενδεχόμενο αύξησης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων για τη διανομή του.

Η εκτίναξη των τιμών κατά 83% μέσα σε έναν χρόνο, σε συνδυασμό με την απουσία ειδικής επιδότησης, διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς η χώρα εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο.