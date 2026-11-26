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Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Energean την αναπτυξιακή γεώτρηση Irena -3 στην Αδριατική Θάλασσα, σε συνεργασία με την κροατική ΙΝΑ. Το ορόσημο, το οποίο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Κροατίας, θέτει τα θεμέλια για μια ευρύτερη στρατηγική υπεράκτιας ανάπτυξης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην κάλυψη περίπου του 50% της υπεράκτιας παραγωγής φυσικού αερίου της Κροατίας τα επόμενα χρόνια μέσω της κοινής εταιρείας EDINA.

Τα πιο πρόσφατα πετροφυσικά αποτελέσματα συνάδουν με τη γεωλογική δομή που είχε εντοπιστεί από την αρχική γεώτρηση ανακάλυψης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη του κοιτάσματος και σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο προς την πρώτη παραγωγή αερίου, που αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Μετά την πρόσφατη εγκατάσταση της πλατφόρμας παραγωγής Irena-3 και την επιτυχή γεώτρηση της αναπτυξιακής γεώτρησης, το έργο εισήλθε στην επόμενη φάση με την ολοκλήρωση της γεώτρησης και την εγκατάσταση ενός υποθαλάσσιου αγωγού οκτώ χιλιομέτρων που θα συνδέει το Irena με την υφιστάμενη υπεράκτια υποδομή του Izabela, μέσω της οποίας το φυσικό αέριο θα διοχετεύεται στο εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου της Κροατίας.

Ένα ακόμη βήμα της τρέχουσας εκστρατείας είναι η ερευνητική γεώτρηση στο γειτονικό πεδίο Izabela-JI στις αρχές του 2027, η οποία, εάν στεφθεί με επιτυχία, θα επιταχύνει την εφαρμογή της ίδιας αναπτυξιακής στρατηγικής με αυτή του Irena-3.

Ένα νέο κεφάλαιο για την υπεράκτια βιομηχανία αερίου της Κροατίας

Με αποθέματα περίπου 30,5 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών (Bcf) αερίου και αναμενόμενη ακαθάριστη παραγωγή έως 10,6 εκατομμύρια κυβικά πόδια ημερησίως (MMscf/d), το Irena αποτελεί σημαντική προσθήκη στην εγχώρια ενεργειακή προσφορά της Κροατίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, όπου η εγχώρια παραγωγή αερίου κάλυψε μόλις περίπου το 27% της συνολικής διαθεσιμότητας φυσικού αερίου το 2025.

Επενδύοντας σε εγχώριους ενεργειακούς πόρους και αξιοποιώντας αποτελεσματικά την υφιστάμενη υπεράκτια υποδομή, η Energean συμβάλλει στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κροατίας, στη μείωση της εξάρτησής της από τις εισαγωγές και στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ενεργειακής της ασφάλειας.

Ο στόχος για το υπεράκτιο 50%

Το Irena αποτελεί μόνο την αρχή μιας ευρύτερης φιλοδοξίας της Energean στην Αδριατική. Με την προϋπόθεση της επιτυχίας της ερευνητικής γεώτρησης και των επακόλουθων αποφάσεων ανάπτυξης, η συνδυασμένη ακαθάριστη παραγωγή θα μπορούσε να φτάσει έως τα 24 εκατομμύρια κυβικά πόδια ημερησίως (MMscf/d) έως το 2029, αντιπροσωπεύοντας δυνητικά περίπου το 50% της υπεράκτιας παραγωγής φυσικού αερίου της Κροατίας, σύμφωνα με ένα ενδεικτικό σενάριο αγοράς.

Για την Energean, η Κροατία αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία εφαρμογής της δοκιμασμένης στρατηγικής της: ανάπτυξη εγχώριων πόρων φυσικού αερίου, μεγιστοποίηση της αξίας των υφιστάμενων υποδομών και παροχή ενέργειας εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο. Από την Ανατολική Μεσόγειο έως την Αδριατική, η Energean αποδεικνύει πώς οι στοχευμένες επενδύσεις και η τεχνική εξειδίκευση μπορούν να μετατρέψουν τους υπεράκτιους πόρους σε απτή ενεργειακή ασφάλεια για τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.