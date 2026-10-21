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Την Πέμπτη αναμένεται να αναχωρήσει το πρώτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο με φορτίο ντίζελ με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Vedomosti. Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επανέναρξη των εξαγωγών του συγκεκριμένου καυσίμου.

Η Ρωσία είχε άρει στις 9 Οκτωβρίου την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ που είχε επιβάλει η ίδια, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στην εγχώρια αγορά. Οι ελλείψεις είχαν προκληθεί από τις ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια, οι οποίες είχαν επηρεάσει την παραγωγή καυσίμων.

Η απόφαση για την άρση των περιορισμών ελήφθη μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ για τη διάθεση ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές.

Πρώτο φορτίο 40.000 τόνων – Ακολουθούν νέες αποστολές

Σύμφωνα με τον Νόβακ, το πρώτο δεξαμενόπλοιο θα μεταφέρει 40.000 μετρικούς τόνους ντίζελ, ενώ οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση των απαραίτητων εγγράφων βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Ο Ρώσος αξιωματούχος δεν διευκρίνισε από ποιο λιμάνι θα αναχωρήσει το φορτίο.

«Φυσικά, θα ακολουθήσουν και άλλες αποστολές. Υπήρξαν συμφωνίες μεταξύ των δύο ηγετών. Θα καλύψουμε τις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών στον βαθμό που μας επιτρέπουν οι δυνατότητές μας», δήλωσε ο Νόβακ, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφέρει ότι η Ρωσία θα προχωρήσει άμεσα στην εξαγωγή 300.000 μετρικών τόνων ντίζελ, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 2,25 εκατομμύρια βαρέλια.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα ακολουθήσουν 500.000 τόνοι τον Νοέμβριο και στη συνέχεια 1 εκατομμύριο τόνοι, με τις επιπλέον παραδόσεις να πραγματοποιούνται αμέσως μετά.

Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξάγουν περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ντίζελ ημερησίως, γεγονός που αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο τους στο διεθνές εμπόριο του συγκεκριμένου καυσίμου.

Συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη

Οι εξελίξεις στην αγορά καυσίμων συμπίπτουν με τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, την Τετάρτη στην Αγία Πετρούπολη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τις εξαγωγές ντίζελ έχει προκαλέσει σοβαρή επιδείνωση στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Κιέβου.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Ρώσο πρόεδρο για την απόφαση να αρθούν οι περιορισμοί στις εξαγωγές καυσίμων.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι μετά την ανακοίνωσή της οι διεθνείς τιμές του ντίζελ υποχώρησαν κατά 5%-6%.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό», δήλωσε ο Γουίτκοφ, σύμφωνα με τηλεοπτικά μεταδιδόμενες δηλώσεις του.

Πούτιν: Διαδοχικές αναχωρήσεις δεξαμενόπλοιων και δυνατότητα εξαγωγής λιπασμάτων

Ο Ρώσος πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι τα πρώτα δεξαμενόπλοια με ντίζελ αναμένεται να αναχωρήσουν μέσα στις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες.

«Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε τις παραδόσεις με αρκετά πλοία, τα δεξαμενόπλοια. Θα αναχωρούν το ένα μετά το άλλο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί και το χρηματοοικονομικό σκέλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Πούτιν σημείωσε ότι η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει την αμερικανική αγορά με μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών πέρα από τον ενεργειακό τομέα.