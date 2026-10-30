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Περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υπολογίζεται ότι δεν θα μπορούν να θερμάνουν επαρκώς τα σπίτια τους φέτος λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, δήλωσε χθες στο Λουξεμβούργο ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν, λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί, κάνοντας λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα.

Η ένταση της ενεργειακής κρίσης που κλιμακώνεται πριν ακόμη μπει για τα καλά ο χειμώνας, αποτυπώνεται και στην σημερινή εικόνα της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χονδρεμπορική τιμή καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη της κρίσης την άνοιξη, φτάνοντας τα 287 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η ανώτατη τιμή μάλιστα εντός της μέρας διαμορφώνεται στα 399 ευρώ και η κατώτατη στα 201 ευρώ. Την ανοδική κούρσα ακολουθεί και η υπόλοιπη Ευρώπη καθώς υψηλές τιμές παρατηρούνται στη Βουλγαρία στα 302,47 ευρώ, στη Γερμανία στα 268 ευρώ, στη Γαλλία 247 ευρώ, αλλά και στην Ουγγαρία με 306,23 ευρώ.

Η Ελλάδα ασκεί πιέσεις για να βρεθεί ευρωπαϊκή λύση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να μιλά στη χθεσινή Σύνοδο για πρωτοφανή κρίση και να ζητά να αξιοποιηθεί η ευελιξία που παρέχει η ρήτρα διαφυγής για τη χρηματοδότηση στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης.

Η Ελλάδα πρότεινε, επίσης, κοινή συνάντηση των υπουργών Ενέργειας με τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, στο πλαίσιο του ECOFIN και του Eurogroup, ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες αντιμετώπισης της κρίσης εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Την πρόταση υποστήριξαν η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Ρουμανία.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην επάρκεια της προσφοράς, αλλά αφορά και τη δυνατότητα των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στο κόστος. «Αν δεν μπορείς να πληρώσεις τον λογαριασμό του φυσικού αερίου, δεν έχει και τόση σημασία πόσο φυσικό αέριο υπάρχει διαθέσιμο», είπε, σημειώνοντας ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε πολύ υψηλές τιμές φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

Παρά τις προειδοποιήσεις για την πίεση στους καταναλωτές και τις αναφορές του επιτρόπου σε πιθανές παρεμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται προς το παρόν να προτείνει συγκεκριμένο κοινό πακέτο μέτρων για την προστασία των καταναλωτών από τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας και καυσίμων.

Οι παρεμβάσεις

Ο κ. Γιόργκενσεν κατά διάρκεια της συνέντευξης τύπου, τάχθηκε υπέρ της μείωσης της φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να περιορίσει άμεσα τους λογαριασμούς και να ενθαρρύνει τον εξηλεκτρισμό. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, σημείωσε, η φορολογία στο ρεύμα είναι τετραπλάσια από εκείνη στο φυσικό αέριο.

Στο ερώτημα πάντως αν η Επιτροπή θα εξέταζε μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες, κάτι που ζητά η χώρας μας ώστε να διευκολυνθούν περαιτέρω μειώσεις φόρων στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης και σε άλλα καύσιμα,η ΕΕ δεν φάνηκε να πρωτοτυπεί και ο κ. Γιόγκερσεν απέφυγε να απαντήσει. Αναγνώρισε όμως, ότι μπορεί να χρειαστούν προσωρινές επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων για να στηριχθούν όσοι δυσκολεύονται να θερμάνουν τα σπίτια τους ή να καλύψουν το κόστος μετακίνησης. Έθεσε, όμως, ως όρο τα μέτρα να είναι «στοχευμένα και προσωρινά». Ως παρεμβάσεις που μπορούν να ανακουφίσουν τους καταναλωτές και να στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση επανέλαβε τις επιδοτήσεις για τις αντλίες θερμότητας και ανακαινίσεις, τα προγράμματα κοινωνικής μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων και τη μείωση των φόρων στο ρεύμα.

Για το πετρέλαιο κίνησης, προειδοποίησε ότι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές τον χειμώνα, λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης.

Τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευθεί να διαθέσουν 42,6 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα τους επόμενους μήνες, με περίπου τα μισά να αφορούν ντίζελ. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις επιπτώσεις μαζί με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ενώ, σύμφωνα με τον επίτροπο, έχει ήδη συζητήσει με διυλιστήρια την αύξηση της παραγωγής.

Οι επιφυλάξεις

Παράλληλα με τις πιέσεις στις τιμές, στο Συμβούλιο συζητήθηκε η πρόταση της Επιτροπής για τις χρεώσεις δικτύου. Ο Ιρλανδός υπουργός και προεδρεύων του Συμβουλίου, Ντάραγκ Ο’Μπράιεν, ανέφερε ότι υπάρχουν σημαντικές επιφυλάξεις κρατών-μελών, κυρίως ως προς τις φορολογικές διατάξεις. Η ιρλανδική προεδρία θέλει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, ώστε η πρόταση να επιστρέψει στο Συμβούλιο τον Δεκέμβριο με στόχο τη διαμόρφωση γενικής προσέγγισης. Αυτός είναι ο στόχος της προεδρίας και όχι συμφωνία των υπουργών.

Σε ερώτηση για τις εκκλήσεις επανεξέτασης της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου, ο κ. Γιόργκενσεν ξεκαθάρισε ότι η θέση της Επιτροπής παραμένει αμετάβλητη. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εξάρτηση από τη Ρωσία, η οποία χρησιμοποίησε τις ενεργειακές προμήθειες ως μέσο εκβιασμού. Τα χρήματα που καταβάλλαμε για το ρωσικό αέριο συνέβαλαν, όπως επανέλαβε στη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας. «Δεν θέλουμε να αρχίσουμε ξανά να αγοράζουμε ρωσικό φυσικό αέριο», δήλωσε. Από την πλευρά της, η υπουργός Ενέργειας της Σουηδίας, Έμπα Μπους, δήλωσε στο Reuters ότι «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη δεύτερη ενεργειακή κρίση μέσα σε τέσσερα χρόνια» και εξέφρασε την ανησυχία της για τη μεταφορά της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό στο αμερικανικό φυσικό αέριο. «Δεδομένης της εμπλοκής των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, αυτή η μετατόπιση αποδεικνύεται τουλάχιστον προβληματική», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου είχε μεταξύ άλλων συναντήσεις με τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανό και τον κ. Γιόργκενσεν, με αντικείμενο την πορεία του Great Sea Interconnector (GSI).

Ο Έλληνας Υπουργός αναφέρθηκε στη συμμετοχή της γαλλικής επενδυτικής εταιρείας Meridiam και ενημέρωσε τους ομολόγους του για την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς επίσης και για τα επόμενα βήματα.