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Σε ισχύ παραμένουν έως το τέλος Νοεμβρίου οι επιδοτήσεις στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές στις διεθνείς αγορές εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το κόστος μετακίνησης. Η κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχίσει την εφαρμογή των μέτρων στήριξης και κατά το δεύτερο μισό του μήνα, παρατείνοντας τις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν στις 15 Οκτωβρίου.

Η παράταση, η οποία καλύπτει το διάστημα από τις 16 έως και τις 30 Νοεμβρίου, αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο πετρέλαιο κίνησης και στην απλή αμόλυβδη βενζίνη, με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης ανά κατηγορία καυσίμου.

Ειδικότερα, η κρατική επιδότηση ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Στην περίπτωση της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, η ενίσχυση παραμένει στα 10 λεπτά ανά λίτρο, περιορίζοντας μέρος της επιβάρυνσης που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί.

Πόσο φτάνει η συνολική έκπτωση στα καύσιμα

Πέρα από την κρατική συμμετοχή, οι εταιρείες διύλισης εξακολουθούν να προσφέρουν πρόσθετες εκπτώσεις, ενισχύοντας το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, η επιπλέον μείωση ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και σε 5 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

Με τον συνδυασμό των δύο παρεμβάσεων, η συνολική ελάφρυνση για το πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ενίσχυση μεταξύ των τριών κατηγοριών καυσίμων.

Αντίστοιχα, για το diesel κίνησης το συνολικό όφελος διαμορφώνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων περιορίζεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο, καθώς στη συγκεκριμένη κατηγορία εφαρμόζεται μόνο η κρατική επιδότηση.

Στα 35 εκατ. ευρώ το κόστος της παράτασης

Η επέκταση των επιδοτήσεων έως τις 30 Νοεμβρίου συνεπάγεται πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη 35 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις.

Την ίδια στιγμή, το συνολικό ύψος των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων ανέρχεται σε 1,49 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τόσο τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους όσο και οι μόνιμες παρεμβάσεις εισοδηματικής ενίσχυσης.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι οικονομικές πιέσεις που προκαλεί η παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών στην ενέργεια, χωρίς ωστόσο να εξαλείφεται το αυξημένο κόστος που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές.