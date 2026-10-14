Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το πρώτο βήμα για την επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου έγινε με την αίτηση άδειας εργασιών για το πλοίο «ABEILLE MARENGO», με σημαία Γαλλίας. Σύμφωνα με το αίτημα, το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Ναυτιλίας, η αίτηση αφορά «τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος, στο πλαίσιο διασύνδεσης ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΠΡΟΥ (Great Sea Interconnector)».

Η αίτηση αδείας αφορά, όπως διευκρινίζεται, τις θαλάσσιες περιοχές των ερευνών, οι οποίες εμπίπτουν εντός των εθνικών χωρικών υδάτων.

Η αδειοδότηση του πλοίου θα κινήσει τη διαδικασία για την υποβολή αιτήματος έναρξης των εργασιών, η οποία θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των σχετικών NAVTEX που θα ζητήσει η εταιρεία. Έχει σημασία, πάντως, ότι οι εργασίες που δρομολογούνται από το συγκεκριμένο πλοίο αφορούν μόνο τα χωρικά ύδατα της χώρας και δεν υπεισέρχονται, σε αυτήν τουλάχιστον τη φάση, στις κρίσιμες περιοχές της ελληνικής ΑΟΖ, αλλά και της υφαλοκρηπίδας ανατολικά της Κάσου, περιοχές στις οποίες εστιάζεται η αντίδραση της Τουρκίας.

Όπως αναφέρεται, το αίτημα υποβάλλεται από την εταιρεία Next Geosolution Europe SA, η οποία ανέλαβε το έργο από την ανάδοχο NEXANS SA, για την απαραίτητη προκαταρκτική υποθαλάσσια έρευνα, με ωκεανογραφικές και βυθομετρικές εργασίες, μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής της Κορακιάς, στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης, και της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr