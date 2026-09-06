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Κι ενώ το θέμα της φοιτητικής στέγης «καίει» σταθερά τα τελευταία χρόνια τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, στη Λεωφόρο Συγγρού χρειάστηκε παραπάνω από το 1/4 ενός αιώνα προκειμένου να προχωρήσει ένα έργο «στρατηγικής σημασίας», όπως τουλάχιστον το χαρακτηρίζει η ίδια η Πρυτανεία.

Ο λόγος για τη φοιτητική εστία του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, έχοντας φτάσει σχεδόν στο ήμισυ, με την πρόβλεψη για την ολοκλήρωσή τους να παραπέμπουν έως την άνοιξη του 2027. Το κτίριο, που βρίσκεται πλησίον του κεντρικού συγκροτήματος του εκπαιδευτικού ιδρύματος και παραμένει ανενεργό από τις αρχές της δεκαετίας του ’00, ανακαινίζεται πλήρως και μετατρέπεται σε μια σύγχρονη φοιτητική εστία δυναμικότητας 96 δωματίων, εκ των οποίων τα 12 θα φιλοξενούν φοιτητές ΑμεΑ.

Η νέα εστία του πανεπιστημίου θα έχει τη δυνατότητα να υποδεχτεί 180 φοιτητές, λύνοντας ένα μεγάλο πρόβλημα στέγασης των φοιτητών του Παντείου σε μία περιοχή όπως η Καλλιθέα, όπου οι τιμές της φοιτητικής στέγης διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο στα 12,6 ευρώ ανά τ.μ., έχοντας παρουσιάσει φέτος περαιτέρω άνοδο κατά 7,7% σε σύγκριση με το 2025, όπως προκύπτει από τις αγγελίες (πηγή Spitogatos).

Οι εργασίες σε συνολική επιφάνεια που υπερβαίνει τα 5.000 τ.μ. υλοποιούνται με την πρόβλεψη της συνεχούς λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου, το οποίο προσωρινά έχει μεταφερθεί σε παρακείμενο χώρο. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 13,58 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2021-2025.

Στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης πράξης έχει εγκριθεί και η προμήθεια του απαραίτητου για τη λειτουργία και την άνετη διαβίωση των φιλοξενούμενων εξοπλισμού τόσο των δωματίων όσο και των κοινόχρηστων χώρων.

Μέσα σε όλα αυτά έχει ενδιαφέρον και η ιστορία του κτιρίου: το ακίνητο βρίσκεται επί των οδών Λαγουμιτζή 15, Παπαζαχαρίου και Καλλιρρόης, πολύ κοντά στο κεντρικό κτιριακό συγκρότημα του ιδρύματος.

Πρόκειται για επταώροφο παλαιό ξενοδοχείο, ανεγερθέν περί το έτος 1968 επί οικοπέδου εμβαδού που αποκτήθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο το 1986 και λειτούργησε χωρίς διακοπή από την εποχή της αγοράς του μέχρι και περίπου το έτος 2001 χωρίς να υποστεί σημαντικές παρεμβάσεις.

Το 2003 αποφασίστηκε η πλήρης ανακαίνιση και αντισεισμική ενίσχυση, με την έκδοση της οικοδομικής άδειας να ακολουθεί το 2009 και εν συνεχεία το 2013 η δημοπράτηση του έργου, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί, οδηγώντας τελικά στη διάλυση της εργολαβίας.

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