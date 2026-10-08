Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τοστην Αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής. Τη διοργάνωση υπογράφουν τομε κεντρικό θέμα «Reinvesting in Greece: Προοπτικές και Στρατηγικές Επιλογές για την Επόμενη Μέρα».

Για 9η συνεχή χρονιά, το AIF φέρνει κοντά εκπροσώπους της Πολιτείας, της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας, θεσμικούς φορείς και κορυφαία στελέχη της αγοράς, λειτουργώντας ως σταθερό πεδίο ανταλλαγής θέσεων και ουσιαστικού διαλόγου για τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας.

Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στο επόμενο βήμα: πού εντοπίζονται οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες, ποιες στρατηγικές επιλογές μπορούν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία και πώς η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει τη θέση της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Η θεματολογία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο έντονων διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών μεταβολών, κατά την οποία η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, οι νέες απαιτήσεις στους τομείς των υποδομών και της ενέργειας, καθώς και η ταχεία εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, επανακαθορίζουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και την επενδυτική στρατηγική της χώρας.

Η ατζέντα οργανώνεται γύρω από πέντε θεματικούς άξονες, άμεσα συνδεδεμένους με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας:

– Ανάπτυξη & Επενδύσεις

Η νέα επενδυτική ταυτότητα της Ελλάδας: Ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και διεθνής αξιοπιστία.

– Υποδομές & Κατασκευές

Από τα έργα στη στρατηγική υπεραξία: Υποδομές με αναπτυξιακό και εθνικό αποτύπωμα.

– Ενεργειακή Μετάβαση

Η επόμενη μέρα της ενέργειας: Οι νέες ισορροπίες της ελληνικής αγοράς και το επενδυτικό στοίχημα.

– Ενεργειακές Υποδομές & Γεωπολιτική

Υποδομές ισχύος: Η Ελλάδα ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωστρατηγική ευκαιρία.

– Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ψηφιακή ισχύ: Δίκτυα, δεδομένα και ανταγωνιστικότητα.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει το Spotlight Interview του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, με επίκεντρο τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, τις επενδύσεις, τις μεταρρυθμίσεις και την ατζέντα του 2030.

Ισχυρή θεσμική και επιχειρηματική παρουσία στο 9ο AIF

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από προσωπικότητες της θεσμικής και επιχειρηματικής ζωής, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του Forum ως τόπου διαλόγου για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Στους Θεσμικούς Εκπροσώπους περιλαμβάνονται ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, καθώς και η Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Παράλληλα, από την επιχειρηματική κοινότητα συμμετέχουν ο Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ. της CrediaBank, ο Μάριος Ζάγγας, Senior Advisor στον τομέα Energy της KPMG, ο Μιχάλης Ζερβός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου iKnowHow και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της iKnowHealth Α.Ε., ο Μιχάλης Θωμαδάκης, Chief Strategy και Development Officer ΔΕΣΦΑ, ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, ο Σάββας Καραγιάννης, Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας στη Fraport Greece, o Ιωάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου, ο Βασίλης Κάτσος, Πρόεδρος και Συνιδρυτής της VNK Capital και Founding Partner της Concordia Healthcare Partners, ο Τάσος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, ο Κωνσταντίνος Μαύρος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ ΑΠΕ και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ο Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ομίλου ΑVAX, ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Μ.Α.Ε., ο Χρήστος Πετρόχειλος, CEO των KIEFER TEK και KIEFER INVESTMENTS SA, ο Γιώργος Περδικάρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ο Παναγιώτης Πρόντζας, Partner, Head of the Strategy and Investments Department and Head of Public Sector της Grant Thornton, ο Χαράλαμπος Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της ΕΥΔΑΠ, ο Μανώλης Σιγάλας, Πρόεδρος Ευρώπης της Hill International, ο Κωνσταντίνος Σιφναίος, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Gastrade A.E., o Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της ΠΕΦ, συν-Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ELPEN και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Medicines for Europe, ο Χρήστος Φαφούτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό Α.Ε, ο Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομίλου ΜΟΗ και ο Νίκος Χριστοδούλου, Εταίρος και Επικεφαλής του Τομέα Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού στη Deloitte.

Συνδέοντας τις επενδύσεις, τις υποδομές, την ενέργεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το 9ο Athens Investment Forum επιδιώκει να φωτίσει τις επιλογές που θα καθορίσουν τη νέα φάση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και να ενισχύσει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 9ο Athens Investment Forum, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: aif.gr.

Διαβάστε ακόμη

Φόρος 10% στα κέρδη από crypto με «παγίδα» στα αποδεικτικά αγοράς

Μετρό: Ξένος εμπειρογνώμονας επιστρατεύεται για την ασφαλή επανεκκίνηση στην Κυψέλη

Δημόσιο: Στα 3,82 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ