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Τα ελληνικά νησιά εξακολουθούν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών Ευρωπαίων και μη, παρά την διεθνή αβεβαιότητα αλλά και την άνοδο των τιμών.

Ενδεικτικό της δυναμικής που εξακολουθούν να εμφανίζουν οι κορυφαίοι, δημοφιλείς νησιωτικοί προορισμοί είναι το γεγονός ότι μόνο το Σεπτέμβριο η Engel & Völkers Ελλάδος πραγματοποίησε τρεις πωλήσεις ακινήτων σε Μύκονο και Πάρο, συνολικής αξίας 16 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες συναλλαγές αφορούσαν ξένους αγοραστές, εντός κι εκτός Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για ακίνητα υψηλών προδιαγραφών στους πλέον αναγνωρίσιμους ελληνικούς προορισμούς.

Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και το υψηλότερο κόστος απόκτησης κατοικίας, η ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων εξακολουθεί να προσελκύει διεθνή κεφάλαια, με τα νησιά και την Αθήνα να διατηρούν τη θέση τους στις επιλογές αγοραστών που αναζητούν τόσο εξοχική κατοικία όσο και μακροπρόθεσμη τοποθέτηση σε ακίνητα, όπως διαπιστώνει η γνωστή εταιρεία παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.

Μάλιστα, η περίοδος μετά την ολοκλήρωση της θερινής τουριστικής αιχμής θεωρείται από τους επαγγελματίες της κτηματαγοράς πιο «ποιοτική» για τις αγοραπωλησίες υψηλής αξίας: Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, το φθινόπωρο χαρακτηρίζεται από πιο στοχευμένο ενδιαφέρον και πιο κατασταλαγμένους αγοραστές που έχουν ήδη καταλήξει στις προδιαγραφές του ακινήτου που επιθυμούν, γεγονός που ευνοεί την ολοκλήρωση συναλλαγών.

Η Engel & Völkers Ελλάδος ειδικά για την αγορά δεύτερης κατοικίας στην Ελλάδα, καταγράφει για το 2026 τη μετάβαση του κλάδου από τη φάση της ανάκαμψης σε μια εποχή σταθερής εξέλιξης και δυναμικής στις υψηλότερες κατηγορίες αγοραστών. Η ζήτηση για πολυτελείς εξοχικές κατοικίες από εγχώριους και διεθνείς αγοραστές παραμένει σε υψηλά επίπεδα με τρείς βασικές τάσεις της αγοράς για την εφετινή χρονιά:

Ισχυρή Διεθνής Ζήτηση: Σε κορυφαίους προορισμούς, οι ξένοι αγοραστές απορροφούν ακομη και πάνω από το 60% της ζήτησης, με τις κύριες εθνικότητες να προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ειδικά για τις Κυκλάδες, η Πάρος αποτελεί την πιο ενεργή αγορά των Κυκλάδων, με έντονη αναπτυξιακή δραστηριότητα και ζήτηση για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα. Η Μύκονος διατηρεί το στάτους του παγκόσμιου προορισμού με τις τιμές να ξεκινούν από 7.500 ευρώ /τ.μ., ενώ η Σαντορίνη συνεχίζει να προσελκύει υψηλό ενδιαφέρον για τα premium ακίνητα της Καλντέρας με έμφαση στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Περιορισμένη Προσφορά: Σε νησιά όπως η Μύκονος, το συνεχιζόμενο «πάγωμα» στις νέες οικοδομικές άδειες ενισχύει την αξία των υφιστάμενων ακινήτων, υποστηρίζοντας τη σταθερότητα των τιμών. Το ίδιο ισχύει και σε αγορές με αυστηρούς αρχιτεκτονικούς περιορισμούς, όπως π.χ. η Ύδρα και οι Σπέτσες.

Στροφή στα σπίτια «με το κλειδί στο χέρι» αλλά και με ποιοτικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά: Οι αγοραστές, ιδιαίτερα οι διεθνείς, προτιμούν ακίνητα έτοιμα προς χρήση (turnkey) που ενσωματώνουν βιοκλιματικό σχεδιασμό και σύγχρονα συστήματα ενεργειακής αυτονομίας.

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