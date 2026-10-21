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Με 70 εκατ. δολάρια συμμετέχουν Έλληνες επενδυτές στο νέο επενδυτικό ταμείο Fund V του Endeavor Catalyst, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ περισσότερων από 40 αγορών που συνεισφέρουν κεφάλαια. Το πέμπτο fund του επενδυτικού βραχίονα της Endeavor συγκέντρωσε συνολικά 320 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 300 εκατ. δολαρίων, ενώ τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση του Catalyst υπερβαίνουν πλέον τα 850 εκατ. δολάρια.

Η ελληνική συμμετοχή αντιστοιχεί περίπου στο 22% του συνολικού ύψους του νέου ταμείου, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη παρουσία εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων στο διεθνές οικοσύστημα της τεχνολογίας και των νεοφυών επιχειρήσεων.

Στους 17 Έλληνες επενδυτές περιλαμβάνονται και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού σχήματος.

Η αύξηση των ελληνικών τοποθετήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική σε σύγκριση με τους προηγούμενους επενδυτικούς κύκλους. Το 2019, η ελληνική συμμετοχή στο Fund III ανερχόταν σε 5 εκατ. δολάρια, ενώ στο Fund IV του 2022 είχε φτάσει τα 24 εκατ. δολάρια. Στο σημερινό Fund V, το ποσό ανέρχεται στα 70 εκατ. δολάρια, σχεδόν τριπλάσιο από εκείνο της προηγούμενης χρηματοδότησης.

Συνολικά, οι τοποθετήσεις Ελλήνων επενδυτών στα κεφάλαια του Endeavor Catalyst προσεγγίζουν πλέον τα 100 εκατ. δολάρια.

Πρόσβαση σε επενδύσεις από την Ευρώπη έως την Αφρική

Μέσω του Fund V, οι Έλληνες επενδυτές αποκτούν έμμεση συμμετοχή σε ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο αναπτυσσόμενων εταιρειών, με παρουσία σε αγορές όπως η Ουκρανία, η Ιορδανία, η Νιγηρία και η Ισπανία, αλλά και σε επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από επιχειρηματίες ελληνικής καταγωγής.

Το επενδυτικό μοντέλο επιτρέπει την πρόσβαση σε εταιρείες υψηλής ανάπτυξης εκτός των παραδοσιακών τεχνολογικών κέντρων, διευρύνοντας τη γεωγραφική διασπορά των επενδύσεων.

«Η συμμετοχή αυτή δείχνει ότι υπάρχει πλέον μια πραγματική διάθεση να συνδεθούμε με τον κόσμο», δήλωσε ο Παναγιώτης Καραμπίνης, διευθύνων σύμβουλος της Endeavor Greece και περιφερειακός διευθυντής των ευρωπαϊκών γραφείων της Endeavor.

Όπως πρόσθεσε, «Το ελληνικό οικοσύστημα γίνεται πιο εξωστρεφές και πιο φιλόδοξο από ό,τι ήταν παλιότερα. Βλέπει ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, και αναγνωρίζει ότι οι ιστορίες επιτυχίας μπορούν να γεννηθούν παντού».

Πώς επενδύει το Endeavor Catalyst – Στόχος έως 50 εταιρείες τον χρόνο

Η Endeavor αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει επιχειρηματίες με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε περισσότερες από 50 χώρες. Το Endeavor Catalyst λειτουργεί ως επενδυτικός βραχίονας του οργανισμού, τοποθετώντας κεφάλαια αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο δίκτυό του.

Η επενδυτική στρατηγική βασίζεται στη συμμετοχή σε γύρους χρηματοδότησης στους οποίους ηγείται θεσμικός επενδυτής. Το Catalyst συμμετέχει με τους ίδιους όρους, πραγματοποιώντας συνήθως τοποθετήσεις από 1 έως 3 εκατ. δολάρια, παράλληλα με επενδυτικά σχήματα όπως τα Sequoia Capital, Founders Fund και General Atlantic.

Για το Fund V προβλέπονται 40 έως 50 νέες επενδύσεις ετησίως, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε μία τοποθέτηση κάθε εβδομάδα.

Βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής του είναι η χρηματοδότηση επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται εκτός των μεγάλων τεχνολογικών πόλων της Silicon Valley και της Κίνας, στις αγορές που η Endeavor περιγράφει με τον όρο «Elsewhere».

Από την έναρξη της δραστηριότητάς του το 2012, με αρχικό ταμείο 32 εκατ. δολαρίων, το Endeavor Catalyst έχει δεκαπλασιάσει το μέγεθος των κεφαλαίων που συγκεντρώνει ανά fund.

Μέχρι σήμερα έχει χρηματοδοτήσει 437 επιχειρήσεις σε 44 αγορές, από τις οποίες 83 έχουν αποτίμηση τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων, αποκτώντας τον χαρακτηρισμό των unicorns. Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται εταιρείες όπως η Bending Spoons και η ElevenLabs.

Παράλληλα, καταγράφει 39 επενδυτικές εξόδους (exits) και 11 εταιρείες που έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήρια.

Στο ελληνικό σκέλος του χαρτοφυλακίου, το Endeavor Catalyst έχει επενδύσει από το 2012 περίπου 25 εκατ. δολάρια σε 15 επιχειρήσεις με ιδρυτές ελληνικής καταγωγής.

Ήδη, το Fund V έχει διαθέσει περισσότερα από 55 εκατ. δολάρια σε 30 εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Replit, Preply, Cashea και HappyRobot. Για το υπόλοιπο του 2026 σχεδιάζεται η επένδυση επιπλέον 25 έως 30 εκατ. δολαρίων.

Η ελληνική παρουσία στην τεχνητή νοημοσύνη – Εταιρείες δισεκατομμυρίων

Ξεχωριστή θέση στο χαρτοφυλάκιο του Endeavor Catalyst καταλαμβάνουν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με Έλληνες συνιδρυτές, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις και έχουν επιτύχει αποτιμήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τρεις από αυτές, οι Reflection AI, Runway και Arena, εντάχθηκαν στο δίκτυο της Endeavor μέσω της Endeavor Greece και περιλαμβάνονται πλέον στις επενδύσεις του Catalyst.

Η Reflection AI, με συνιδρυτή τον Ιωάννη Αντώνογλου, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με ανοιχτά βάρη. Πρόσφατα παρουσίασε το Beam, ένα μοντέλο σχεδιασμένο για προγραμματισμό, σύνθετη συλλογιστική και αυτόνομη εκτέλεση εργασιών μέσω AI agents.

Η εταιρεία έχει φτάσει σε αποτίμηση 25 δισ. δολαρίων, περίπου δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της.

Στον τομέα της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης δραστηριοποιείται η Runway, με συνιδρυτή τον Αναστάση Γερμανίδη. Η εταιρεία έχει αναπτύξει τεχνολογίες παραγωγής βίντεο μέσω AI, ενώ επεκτείνει την έρευνά της στα λεγόμενα world models, δηλαδή συστήματα που προσομοιώνουν διαδραστικά περιβάλλοντα σε πραγματικό χρόνο.

Οι εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής εκτείνονται από την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου έως τη ρομποτική. Η αποτίμηση της Runway ξεπερνά τα 5 δισ. δολάρια.

Η τρίτη εταιρεία είναι η Arena, με συνιδρυτή τον Αναστάσιο Αγγελόπουλο, η οποία έχει δημιουργήσει πλατφόρμα σύγκρισης και αξιολόγησης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, με βάση πραγματικές δοκιμές και επιλογές χρηστών.

Η δραστηριότητά της επεκτείνεται πλέον και στην αξιολόγηση AI agents, οι οποίοι εκτελούν πιο σύνθετες και αυτόνομες εργασίες.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Arena ολοκλήρωσε χρηματοδότηση Series B ύψους 200 εκατ. δολαρίων, με αποτίμηση 3,1 δισ. δολαρίων και συμμετοχή του Endeavor Catalyst Fund V. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Endeavor, η αποτίμησή της έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε περίπου δέκα μήνες.

Ενδεικτικό του μεγέθους των κεφαλαίων που προσελκύουν οι εταιρείες με ελληνική συμμετοχή είναι ότι μόνο το 2025 η Reflection AI και η Runway άντλησαν συνολικά 2,3 δισ. δολάρια.

«Για γενιές, το ελληνικό σπίτι έσπρωχνε τα παιδιά του στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία. Τώρα που η τεχνολογία έγινε πιο βαθιά και πιο ερευνητική, οι Έλληνες εκτοξεύονται με ρυθμό που δεν έχουμε δει αλλού», ανέφερε ο Παναγιώτης Καραμπίνης.

Οι δεσμοί με την Ελλάδα και η προσέλκυση διεθνών εταιρειών

Παρότι μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης με Έλληνες ιδρυτές αναπτύσσεται εκτός Ελλάδας, η Endeavor Greece επιδιώκει να διατηρήσει ενεργούς τους δεσμούς τους με το εγχώριο οικοσύστημα.

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Καραμπίνη, το ζητούμενο δεν είναι απαραίτητα η μεταφορά της έδρας αυτών των εταιρειών στην Ελλάδα, αλλά η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, των διεθνών συνεργασιών και των επιχειρηματικών ευκαιριών που μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από τη σύνδεσή τους με τη χώρα.

Η προσπάθεια αυτή έχει και αντίστροφη κατεύθυνση, καθώς επιχειρήσεις του διεθνούς χαρτοφυλακίου του Catalyst αναπτύσσουν δραστηριότητα στην ελληνική αγορά.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ICEYE, Open Cosmos και EnduroSat, οι οποίες έχουν αποκτήσει παρουσία στην Ελλάδα, με την Endeavor Greece να υποστηρίζει την αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού, επαγγελματικών συνεργασιών και εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, η ElevenLabs έχει προχωρήσει σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση.

Greece 2030: Το σχέδιο για Greek Innovation Campus στην Αθήνα

Στο πλαίσιο της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής της, η Endeavor Greece παρουσίασε την πρωτοβουλία Greece 2030, η οποία περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες για την ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Οι προτεραιότητες αφορούν τη διασύνδεση Ελλήνων ιδρυτών διεθνώς, την ανάδειξη της Αθήνας και της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό χάρτη, την πρωτοβουλία AI and Culture, την εκπαίδευση και τη δημιουργία ενός Greek Innovation Campus.

Το σχεδιαζόμενο campus φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν μόνιμο χώρο στην Αθήνα όπου θα μπορούν να συναντώνται επιχειρηματίες, επενδυτές, ερευνητές και διεθνείς τεχνολογικές εταιρείες, διευκολύνοντας τη δημιουργία συνεργασιών και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων.

Η ακριβής τοποθεσία και οι συνεργάτες που θα συμμετάσχουν στο εγχείρημα αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Η χρηματοδότηση του σχεδίου συνδέεται και με τον τρόπο λειτουργίας του Endeavor Catalyst. Οι αποδόσεις των επενδύσεων επιστρέφουν στους συμμετέχοντες επενδυτές, ενώ μέρος των εσόδων χρηματοδοτεί τη μη κερδοσκοπική δραστηριότητα της Endeavor διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Στόχος της Endeavor Greece είναι να κατευθύνει σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που θα επιστρέψουν στον οργανισμό από το Catalyst προς την ανάπτυξη του νέου campus.

«Αυτό που λείπει περισσότερο από το οικοσύστημα σήμερα είναι ένας φυσικός χώρος όπου όλοι μπορούν να βρεθούν μαζί», σημείωσε ο Παναγιώτης Καραμπίνης.

«Θέλουμε να δεσμεύσουμε σε αυτόν κυρίως, τα κεφάλαια που θα επιστρέψουν στην Endeavor Greece από το Endeavor Catalyst. Έτσι, κάθε επένδυση Ελλήνων στο ταμείο συμβάλλει στο Ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας», πρόσθεσε.

Με τη συμμετοχή των 70 εκατ. δολαρίων στο Fund V και το σχέδιο δημιουργίας ενός νέου κόμβου καινοτομίας στην Αθήνα, η Endeavor Greece επιχειρεί να συνδέσει τη διεθνή επενδυτική δραστηριότητα με την ανάπτυξη του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος, αξιοποιώντας τόσο τα εγχώρια κεφάλαια όσο και τη δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικής διασποράς.