Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Από τις ελληνικές τράπεζες μέχρι τις επιχειρηματικές οικογένειες της χώρας και της διασποράς, μια ομάδα 17 επενδυτών τοποθέτησε 70 εκατ. δολάρια στο νέο Endeavor Catalyst Fund V, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 22% των συνολικών κεφαλαίων που «σήκωσε» το fund.

Η Ελλάδα αναδείχθηκε στη μεγαλύτερη πηγή κεφαλαίων, ξεπερνώντας κάθε άλλη αγορά του δικτύου της Endeavor, το οποίο εκτείνεται σε περίπου 40 χώρες.

Η ελληνική συμμετοχή στο επενδυτικό όχημα των 320 εκατ. δολαρίων σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σχέση με το προηγούμενο fund. Τα κεφάλαια κατευθύνονται σε ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο τεχνολογικών εταιρειών, με την ελληνική πλευρά να αναζητά αποδόσεις, γνώση και στενότερη σύνδεση με αγορές που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν μακριά από το πεδίο της.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, αλλά και η διάθεση ιδιωτών επενδυτών να παρακολουθήσουν την τεχνολογική ανάπτυξη από τη Λατινική Αμερική μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

«Θέλουμε το ελληνικό οικοσύστημα να κοιτάει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τη Χιλή, τη Βραζιλία, την Ινδονησία, όπου υπάρχει κέρδος», ανέφερε ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Managing Director της Endeavor Greece. «Ανοίγουμε τις πόρτες […] Έχουμε αναλάβει πλέον την υποχρέωση και την ευθύνη να βοηθήσουμε τις τράπεζες και τους υπόλοιπους επενδυτές να βρουν ευκαιρίες στο εξωτερικό».

Η σχέση των ελληνικών κεφαλαίων με το Catalyst έχει χτιστεί σταδιακά. Στο Fund III, το 2019, οι Έλληνες επενδυτές είχαν δεσμεύσει 5 εκατ. δολάρια. Στο Fund IV, το 2022, η συμμετοχή αυξήθηκε στα 24 εκατ. δολάρια και ήταν ήδη η μεγαλύτερη μεταξύ των αγορών της Endeavor. Στο Fund V έφτασε τα 70 εκατ. δολάρια.

Συνολικά, οι ελληνικές δεσμεύσεις στα διαδοχικά funds προσεγγίζουν πλέον τα 100 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην παρουσίαση, περίπου 30 επενδυτές έχουν συμμετάσχει διαχρονικά, ενώ οι 17 αφορούν το τελευταίο fund.

Ένα παγκόσμιο fund με ελληνικά κεφάλαια

Το Endeavor Catalyst επενδύει από το 2012 σε εταιρείες επιχειρηματιών του διεθνούς δικτύου της Endeavor. Το νέο Fund V έκλεισε στα 320 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας τον στόχο των 300 εκατομμυρίων. Συνολικά τα πέντε funds έχουν χρηματοδοτήσει 437 εταιρείες σε 44 αγορές, εκ των οποίων οι 83 έχουν φτάσει σε αποτίμηση τουλάχιστον ενός δισ. δολαρίων.

Τα 70 εκατ. δολάρια των Ελλήνων επενδυτών θα τοποθετηθούν σε εταιρείες σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Δεν υπάρχει προκαθορισμένο ποσοστό που προορίζεται για επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή για εταιρείες Ελλήνων ιδρυτών.

Αυτό ήταν και ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν στην παρουσίαση: πώς συνδέεται η εξαγωγή ελληνικών επενδυτικών κεφαλαίων με την ενίσχυση του εγχώριου οικοσυστήματος;

Η απάντηση της Endeavor Greece στηρίζεται στη λογική ότι η διεθνής επιτυχία των επενδύσεων μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα κεφάλαια, εμπειρία και διάθεση για νέες τοποθετήσεις στην τεχνολογία. Παράλληλα, η χρηματοδότηση Ελλήνων της διασποράς μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για τη σύνδεσή τους με τη χώρα.

Η σύνδεση αυτή μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές: δημιουργία ομάδων στην Ελλάδα, επενδύσεις σε νεότερους επιχειρηματίες, καθοδήγηση ή μεταφορά επαφών και τεχνογνωσίας.

Οι επόμενες εταιρείες Ελλήνων ιδρυτών

Επίσης, το fund βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για νέες τοποθετήσεις σε εταιρείες με Έλληνες ιδρυτές, όπως διευκρινίστηκε στην παρουσίαση, με την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τα στελέχη της Endeavor αναφέρθηκαν στην Tunic Pay, τη Resolve AI και την Arena ως εταιρείες στις οποίες θα κατευθυνθούν νέα κεφάλαια.

Η Tunic Pay, με συνιδρύτρια τη Νίκη Γουλιμή, αναπτύσσει τεχνολογία για την πρόληψη απάτης στις πληρωμές, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Οι λύσεις της απευθύνονται σε τράπεζες και εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, βοηθώντας στον εντοπισμό συναλλαγών στις οποίες πελάτες εξαπατώνται ώστε να μεταφέρουν χρήματα.

Η Resolve AI, με συνιδρυτή τον Σπύρο Ξάνθο, αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζει και να επιλύει προβλήματα στη λειτουργία συστημάτων λογισμικού. Στόχος της είναι να αυτοματοποιήσει εργασίες που απαιτούν χρόνο και εξειδικευμένο προσωπικό, επιτρέποντας στους μηχανικούς να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

Η Arena, με συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστάσιο Αγγελόπουλο, αναπτύσσει πλατφόρμα αξιολόγησης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία οι χρήστες συγκρίνουν απαντήσεις διαφορετικών συστημάτων χωρίς να γνωρίζουν ποιο μοντέλο τις παρήγαγε.

«Βλέπουμε τους Έλληνες της διασποράς να χτίζουν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και να αναπτύσσονται σε επίπεδα που μας έχουν εντυπωσιάσει, μας έχουν αφήσει άφωνους. Οι Έλληνες ερευνητές στην τεχνητή νοημοσύνη είναι outliers. Για γενιές, το ελληνικό σπίτι έσπρωχνε τα παιδιά του στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία. Τώρα που η τεχνολογία έγινε πιο βαθιά και πιο ερευνητική, οι Έλληνες εκτοξεύονται με ρυθμό που δεν έχουμε δει αλλού», πρόσθεσε ο κ. Καραμπίνης.

Συνολικά, τα funds του Endeavor Catalyst έχουν επενδύσει μέχρι τώρα περίπου 25 εκατ. δολάρια σε 17 εταιρείες με Έλληνες ιδρυτές, ενισχύοντας επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διασπορά.

Το επόμενο στοίχημα για την Ελλάδα

Η Endeavor Greece βλέπει στην ελληνική διασπορά της τεχνητής νοημοσύνης μια σημαντική δεξαμενή επιχειρηματιών για τα επόμενα χρόνια.

«Η εστίασή μας θα είναι σε startups τεχνητής νοημοσύνης από Έλληνες που μεγάλωσαν και σπούδασαν στην Ελλάδα» εξηγεί ο Παναγιώτης Καραμπίνης. «Κατά πάσα πιθανότητα, οι μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας θα δημιουργηθούν προς το παρόν στο εξωτερικό, κυρίως στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά και στη Βοστόνη, στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Για κάποιο διάστημα ακόμη, η πλειονότητα αυτών των ιστοριών θα γεννιέται εκεί. Μιλάμε, όμως, για Έλληνες που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και σπούδασαν στην Ελλάδα. Και πλέον, με το ελληνικό οικοσύστημα να αναπτύσσεται δυναμικά, είναι πολύ εύκολο να τους επανασυνδέσουμε με τη χώρα. Αυτή είναι η αποστολή της Endeavor. Στη συνέχεια, σίγουρα θα δούμε και μια γενιά από startups εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης που θα δημιουργηθούν και θα μεγαλώσουν στην Ελλάδα».

Σε αυτό το πεδίο εντάσσεται και ο σχεδιασμός για το Greek Innovation Campus στην Αθήνα, έναν μόνιμο χώρο συνάντησης ιδρυτών, επενδυτών, ερευνητών και διεθνών εταιρειών. Στόχος της Endeavor Greece είναι να κατευθύνει εκεί κυρίως τα κεφάλαια που θα της επιστρέψουν από το Catalyst. Οι συνεργάτες και η τοποθεσία θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.