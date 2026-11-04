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Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο φέρνει στην Ελλάδα τη 18η Ετήσια Συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), στην οποία συμμετέχουν κορυφαίοι επενδυτικοί οργανισμοί που διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και θα αποτελέσει το μεγαλύτερο επενδυτικό γεγονός των τελευταίων ετών στη χώρα.

Η Αθήνα γίνεται για τρεις ημέρες σημείο συνάντησης ορισμένων από τους ισχυρότερους κρατικούς επενδυτές του πλανήτη, φιλοξενώντας από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 τη 18η Ετήσια Συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), μία από τις πλέον σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις στον χώρο των κρατικών επενδυτικών ταμείων, με ισχυρό οικονομικό, επενδυτικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα.

Η ανάληψη της διοργάνωσης από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund) αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς φέρνει στην ελληνική πρωτεύουσα τους εκπροσώπους οργανισμών που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων.

Η επιλογή της Αθήνας δεν είναι τυχαία. Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εντάχθηκε στο IFSWF το 2022 στην αρχή ως παρατηρητής και το 2023 ως κανονικό μέλος αφού πέρασε το σχετική αξιολόγηση των Santiago Principles, ενώ μόλις έναν χρόνο αργότερα, το 2024, η Ελλάδα επιλέχθηκε να φιλοξενήσει την Ετήσια Συνάντηση του 2026. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και της θεσμικής αναγνώρισης του Ταμείου, αλλά και την αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται, μάλιστα, σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία: την περίοδο κατά την οποία το πρώην Υπερταμείο ολοκληρώνει τη μετάβασή του σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, διευρύνοντας τον ρόλο του από τη διαχείριση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων στην ενεργό κινητοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την ελληνική οικονομία.

Ένα διεθνές Forum με επενδυτική ισχύ άνω των 10 τρισ. δολαρίων

Το IFSWF αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς συνεργασίας των κρατικών επενδυτικών ταμείων (Sovereign Wealth Funds – SWFs). Από την ίδρυσή του το 2009, έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των μεγαλύτερων κρατικών επενδυτών παγκοσμίως. Συνολικά, στο IFSWF συμμετέχουν 47 μέλη που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία ύψους 10 τρισ. δολαρίων.

Η βαρύτητα του θεσμού αποτυπώνεται τόσο στο μέγεθος των κεφαλαίων όσο και στη γεωγραφική του εμβέλεια, καθώς συνδέει επενδυτικούς οργανισμούς από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την Αφρική και άλλες περιοχές του κόσμου.

Η ετήσια συνάντησή του αποτελεί κορυφαίο σημείο συνάντησης των επικεφαλής των κρατικών επενδυτικών ταμείων, οι οποίοι ανταλλάσσουν απόψεις για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, τις επενδυτικές στρατηγικές και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας.

H άφιξη του λεγόμενου “patient capital” για πρώτη φορά με πλήρη εκπροσώπηση στη χώρα μας

Η κλίμακα της φετινής διοργάνωσης αναδεικνύει τη σημασία της για την Ελλάδα. Στην Αθήνα αναμένονται τουλάχιστον 200 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι κορυφαίων δημόσιων επενδυτικών οργανισμών.

Ανάμεσα στους σημαντικότερους διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς που αναμένεται να δώσουν το «παρών» συγκαταλέγονται τα δημόσια επενδυτικά ταμεία της Κίνας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σιγκαπούρης, του Αζερμπαϊτζάν και αρκετών χωρών της Αφρικής.

Πρόκειται για οργανισμούς με τεράστια επενδυτική επιρροή, που τοποθετούν μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε στρατηγικούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, από την ενέργεια και τις υποδομές μέχρι την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες ψηφιακές εφαρμογές.

Η παρουσία τους στην Αθήνα δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για την ελληνική οικονομία: να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επενδυτών με τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν μεγάλης κλίμακας έργα και να αναπτύξουν συνεργασίες με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει στους μεγαλύτερους κρατικούς επενδυτές του κόσμου όχι μόνο τις επιδόσεις και τις προοπτικές της οικονομίας της, αλλά και ένα επεξεργασμένο επενδυτικό πλάνο, με αιχμή την ενεργειακή μετάβαση, τις στρατηγικές υποδομές, την ψηφιακή οικονομία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Το γεωπολιτικό περιβάλλον στο επίκεντρο των συζητήσεων

Με κεντρικό θέμα «Sovereign Capital in a Contested World», η φετινή συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αναδιάταξης των διεθνών οικονομικών ισορροπιών και έντονου ανταγωνισμού για κεφάλαια, τεχνολογίες και κρίσιμες υποδομές.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο τα κρατικά επενδυτικά ταμεία προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, επιδιώκοντας μακροπρόθεσμες αποδόσεις και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στους γεωπολιτι κούς και οικονομικούς κινδύνους.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στη σχέση γεωπολιτικής και επενδυτικών αποφάσεων, στον ρόλο των κρατικών επενδυτών στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, στη διαχείριση κινδύνων, στην κατανομή επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και στις δυνατότητες που δημιουργούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και οι νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες.

Οι συζητήσεις θα επεκταθούν επίσης στην ενίσχυση των επενδυτικών θεσμών και στον ρόλο των κρατικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων οικονομιών και στρατηγικών έργων.