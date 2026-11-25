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Παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα δυναμικότητας 250 κλινών με παραθεριστικό χωριό 213 ανεξάρτητων ιδιοκτησιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το project που σχεδιάζει στο πρώην κάμπινγκ Αγίας Τριάδας, στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης η εταιρεία Matenisa Trading Co. Ltd, συμφερόντων της οικογένειας Μελισσανίδη.

Πρόκειται για το project που περιήλθε στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου σε συνέχεια του διαγωνισμού, ο οποίος είχε ξεκινήσει μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι με τις σχετικές υπογραφές με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείου (πρώην Υπερταμείο) για το ακίνητο «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 19,5 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο και με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που τίθεται τώρα σε διαβούλευση «πρόκειται για ακίνητο ιδιαίτερης θέσης και σημασίας για την ευρύτερη παράκτια ζώνη, το οποίο σήμερα παραμένει ανενεργό, με παλαιές εγκαταστάσεις, διαμορφώσεις και υποδομές που δεν εξυπηρετούν πλέον οργανωμένη λειτουργία.

Η «Ανάπτυξη Παραθαλάσσιου Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος και Παραθεριστικών Κατοικιών» με φορέα την Matenisa υλοποιείται στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου -ΕΣΧΑΔΑ για το «Camping Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης, στο παραλιακό μέτωπο της Αγίας Τριάδας, στο Δήμο Θερμαϊκού. «Η ανάπτυξη διαρθρώνεται σε επιμέρους ζώνες, με σαφή διάκριση χρήσεων, κοινόχρηστων χώρων, κοινωφελών εγκαταστάσεων, χώρων πρασίνου, εσωτερικής οδοποιίας και τεχνικών υποδομών. Η συνολική διάρκεια της φάσης κατασκευής του έργου εκτιμάται σε 48 μήνες, ενώ οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά και μερικώς παράλληλα, ώστε να περιοριστεί η συνολική διάρκεια κατασκευής και να διασφαλιστεί η ορθολογική οργάνωση του εργοταξίου».

Η βασική ανάπτυξη οργανώνεται στη Ζώνη Ι, όπου προβλέπεται η δημιουργία παραθεριστικού–τουριστικού χωριού με παραθαλάσσιες κατοικίες. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει οικοδομικά τετράγωνα στα οποία προβλέπεται η κατασκευή συνολικά 213 ανεξάρτητων ιδιοκτησιών, διαφορετικών τυπολογιών, κυρίως κατοικιών τύπου μεζονέτας και διαμερισμάτων. «Ο σχεδιασμός των κατοικιών δίνει έμφαση στον προσανατολισμό προς τη θάλασσα, στη λειτουργική οργάνωση των εσωτερικών και υπαίθριων χώρων, στη δημιουργία ιδιωτικών και κοινόχρηστων περιοχών πρασίνου και στην ομαλή ένταξη των κτιρίων στο παράκτιο τοπίο», αναφέρεται στη ΜΠΕ. Στο πλαίσιο της Ζώνης Ι προβλέπονται επίσης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, οι οποίοι συγκροτούν δίκτυο ελεύθερων χώρων, πρασίνου, πεζοδρόμων και ήπιων διαδρομών αλλά και χώρος σχολείου. Η συνολική δόμηση της Ζώνης Ι ανέρχεται σε 20.269 τ.μ. και η συνολική κάλυψη σε 15.618 τ.μ., εντός της μεγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 20.385 τ.μ..

Στη Ζώνη ΙΙ προβλέπεται η ανάπτυξη τουριστικής εγκατάστασης, με δημιουργία παραθαλάσσιου ξενοδοχειακού συγκροτήματος τύπου Condo Hotel 4 αστέρων, δυναμικότητας 250 κλινών, καθώς και τεσσάρων μονοκατοικιών. «Το ξενοδοχειακό κτίριο σχεδιάζεται με καμπύλη και οργανική μορφή, με στόχο τη μείωση της αντιληπτής μάζας του, την καλύτερη προσαρμογή στο παράκτιο τοπίο και την αξιοποίηση της θέας προς τη θάλασσα. Οι μονοκατοικίες οργανώνονται ως κατοικίες τύπου μεζονέτας με ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους και κύριο προσανατολισμό προς το παραλιακό μέτωπο». Η δόμηση εδώ αντιστοιχεί σε 7.403,61 τ.μ..

Η Ζώνη ΙΙΙ διατηρείται ως περιοχή προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και αποτελεί βασικό στοιχείο περιβαλλοντικής εξισορρόπησης της ανάπτυξης. «Στη ζώνη αυτή δεν προβλέπεται η κατασκευή δομικών εγκαταστάσεων, αλλά η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού χαρακτήρα της περιοχής. Η ύπαρξη της ζώνης αυτής, σε συνδυασμό με τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου των λοιπών ζωνών, συμβάλλει στη διατήρηση οικολογικών και τοπιολογικών λειτουργιών εντός του ακινήτου και στην ομαλή μετάβαση μεταξύ δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος».

Κατά τη φάση κατασκευής θα προηγηθεί η απομάκρυνση των υφιστάμενων παλαιών εγκαταστάσεων του πρώην Camping. «Το ακίνητο συνδέεται ιστορικά με τη χρήση αναψυχής και παραθερισμού, ωστόσο η προηγούμενη λειτουργία του έχει παύσει εδώ και δεκαετίες ενώ εντός του γηπέδου πλέον υφίστανται παλαιές και εγκαταλελειμμένες υποδομές camping με τον χώρο μέχρι σήμερα να παραμένει αναξιοποίητος, δημιουργώντας την ανάγκη συνολικής πολεοδομικής, περιβαλλοντικής και λειτουργικής αναβάθμισης», αναφέρεται στο ιστορικό του ακινήτου.

Τι περιλαμβάνει η επένδυση

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις για το γήπεδο συνολικής επιφάνειας 161.457 τ.μ. , καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης εντός του Ακινήτου καθορίσθηκαν με το από 12-07-2025 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 538/Δ/24-07-2025) έγκρισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία “Camping Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης”.

Σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ. το ακίνητο οργανώνεται στις παρακάτω ζώνες:

Ζώνη Ι «Παραθεριστικό – τουριστικό χωριό», επιφάνειας 101.925 τ.μ.,

Ζώνη ΙΙ «Περιοχή τουρισμού – αναψυχής με επιφάνεια 37.054 τ.μ. και

Ζώνη ΙΙΙ «Ζώνη προστασίας φυσικού περιβάλλοντος» με επιφάνεια 22.478 τ.μ..

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ:

Για τη Ζώνη Ι «Παραθεριστικό – τουριστικό χωριό» προβλέπονται:

– μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης 0,2 στο σύνολο της έκτασης της ζώνης.

– Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 20% στο σύνολο της έκτασης της ζώνης.

– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: κατά ΝΟΚ.

– Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από τις οριογραμμές υδατορεμάτων: 10m.

– Ελάχιστες αποστάσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων από τη γραμμή αιγιαλού: 50 μ. για τα τουριστικά καταλύματα και 30 μ. για τις κατοικίες ύψους μέχρι 7,50 μ. – Κατά την πολεοδόμηση της έκτασης του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού αποδίδονται στον Δήμο Θερμαϊκού κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι ίσοι με το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής έκτασης της προς πολεοδόμηση περιοχής, μεταξύ των οποίων και έκταση επιφανείας τεσσάρων (4) περίπου στρεμμάτων η οποία προορίζεται για την κατασκευή δημοτικού σχολείου δυναμικότητας 300 περίπου μαθητών. Τα κτίρια του σχολείου προσμετρώνται στη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση και κάλυψη του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού.

– Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι του παραθεριστικού- τουριστικού χωριού οργανώνονται κατά τρόπο που να καθίστανται ευχερώς προσβάσιμοι στο κοινό και αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα στη ζώνη νότια της επαρχιακής οδού, ώστε, σε συνδυασμό με τις δασικές εκτάσεις της Ζώνης ΙΙΙ, να λειτουργούν ως περιαστικό πάρκο.

Για τη Ζώνη ΙΙ «Περιοχή τουρισμού – αναψυχής» προβλέπονται:

– Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης 0,2 στο σύνολο της έκτασης της ζώνης.

– Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 50% στο σύνολο της έκτασης της ζώνης.

– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: κατά ΝΟΚ. Ειδικά για τα ξενοδοχεία που επιτρέπεται να κατασκευασθούν εντός της συγκεκριμένης ζώνης, το μέγιστο ύψος αυτών μπορεί να ανέρχεται έως τα 18 μ.

– Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από τα όρια του γηπέδου: 15 μ.

– Ελάχιστες αποστάσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων από τη γραμμή αιγιαλού: 50μ. για τα τουριστικά καταλύματα και 30m για τις κατοικίες ύψους μέχρι 7,50m.