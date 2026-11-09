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Η D-Marin ανακοίνωσε την εξαγορά της Marina Genova, ενός από τους σημαντικότερους προορισμούς της Μεσογείου για σκάφη αναψυχής και superyachts. Η μαρίνα βρίσκεται στη Γένοβα και επεκτείνει το δίκτυο υποδομών ελλιμενισμού μεγάλων πολυτελών σκαφών της D-Marin στη Δυτική Μεσόγειο, με τον συνολικό αριθμό των μαρινών της να ανέρχεται πλέον σε 30, σε εννέα χώρες.

Η Marina Genova διαθέτει περισσότερες από 450 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη μήκους από 8 έως 130 μέτρα. Από αυτές, περισσότερες από 100 προορίζονται για superyachts μήκους άνω των 24 μέτρων. Με τέσσερις λιμενολεκάνες, θέσεις ελλιμενισμού σε βαθιά νερά και εξειδικευμένες τεχνικές υποδομές, αποτελεί μία καταξιωμένη βάση για μεγάλα σκάφη και τα πληρώματά τους. Στις εγκαταστάσεις της περιλαμβάνονται επίσης περισσότερες από 1.000 θέσεις στάθμευσης, εστιατόρια, ένα boutique ξενοδοχείο και χώροι εξυπηρέτησης και αναψυχής για ιδιοκτήτες σκαφών, επισκέπτες και πληρώματα.

Ο Oliver Dörschuck, Διευθύνων Σύμβουλος της D-Marin, δήλωσε: «Η Marina Genova συνδυάζει τις θέσεις ελλιμενισμού, τις τεχνικές υπηρεσίες και την έμπειρη ναυτιλιακή κοινότητα που χρειάζονται οι ιδιοκτήτες superyachts και τα πληρώματά τους. Η θέση της προσφέρει επίσης εύκολη πρόσβαση σε ορισμένους από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς θαλάσσιου τουρισμού της Μεσογείου. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την τοπική ομάδα και να αξιοποιήσουμε τη φήμη που έχει ήδη χτίσει η μαρίνα».

Σε απόσταση μόλις πέντε λεπτών από το Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης, η Marina Genova διευκολύνει την πρόσβαση ιδιοκτητών και επισκεπτών που ταξιδεύουν από το εξωτερικό για να επιβιβαστούν στα σκάφη τους. Βρίσκεται επίσης κοντά στο ιστορικό κέντρο της Γένοβα, το οποίο περιλαμβάνει μνημεία ενταγμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και αποτελεί ιδανικό σημείο εκκίνησης για ταξίδια προς το Πορτοφίνο, το Πορτο Βένερε, τη Σαρδηνία και τη Γαλλική Ριβιέρα.

Η μαρίνα παρέχει 24ωρη υποστήριξη για τους χειρισμούς πρόσδεσης και διαθέτει προβλήτα ανεφοδιασμού καυσίμων μήκους άνω των 150 μέτρων. Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της περιλαμβάνει γερανοανυψωτικό εξοπλισμό δυναμικότητας έως 100 τόνων, συνεργεία και εγκαταστάσεις δεξαμενισμού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής σκαφών (refit), εφοδιασμού, διαχείρισης σκαφών και ναυτικής πρακτόρευσης.

Η απόκτηση της Marina Genova συμπληρώνει την παρουσία της D-Marin στη Λιγουρία, την Τοσκάνη, τη Σαρδηνία και την Αδριατική, προσφέροντας στους πελάτες περισσότερες επιλογές για τον σχεδιασμό των ταξιδιών τους στην Ιταλία και την ευρύτερη Μεσόγειο.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τελεί υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Η D-Marin είχε ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο τη Livingstone, ενώ η δικηγορική εταιρεία Latham & Watkins παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη σε νομικά και συμβατικά θέματα που σχετίζονται με την εξαγορά.