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Συμφωνία για την απόκτηση του 70% της UTC International Transport υπέγραψε η EOS Capital Partners, μέσω του EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II).

Αναλυτικότερα, η EOS Capital Partners («EOS»), μέλος του Ομίλου EOS Global Investors, ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 70% της UTC International Transport Α.Ε. («UTC»), μέσω του EOS Hellenic Renaissance Fund II. Η UTC είναι η κορυφαία εταιρεία αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα για τη διεθνή μεταφορά ψυχόμενων και ευπαθών προϊόντων. Οι ιδρυτικοί μέτοχοι διατηρούν ποσοστό 20%, ενώ το υπόλοιπο 10% κατέχεται από λοιπούς ιδιώτες επενδυτές. Ο ιδρυτής της UTC, κ. Ιωάννης Μίχος, παραμένει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, έχοντας την πλήρη εμπιστοσύνη των λοιπών μετόχων για να οδηγήσει την εταιρεία στην επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της UTC, δήλωσε:

«Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά την EOS Capital Partners στο μετοχικό κεφάλαιο της UTC. Η συναλλαγή αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία μας και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η στήριξη των νέων μας εταίρων ενισχύει τις δυνατότητες και στρατηγικές ευελιξίες της ομάδας μας για να οδηγήσουμε την UTC στην επόμενη μέρα, επεκτεινόμενοι σε νέους κλάδους και υπηρεσίες. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας την αξιοπιστία και την ποιότητα υπηρεσιών που λαμβάνουν εδώ και είκοσι χρόνια.»

Ο κ. Νικόλαος Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, δήλωσε:

«Η UTC έχει κατακτήσει μια μοναδική θέση σε έναν ιδιαίτερα εξειδικευμένο κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το οφείλει στην επιχειρησιακή αρτιότητα, την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει ο κ. Ιωάννης Μίχος και η ομάδα του εδώ και δύο δεκαετίες. Βλέπουμε σημαντικές δυνατότητες να αξιοποιήσουμε αυτή τη βάση, να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών και το πελατολόγιο της εταιρείας και να αδράξουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει μια κατακερματισμένη αγορά. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που συνεργαζόμαστε με την ομάδα της UTC και θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την επόμενη φάση ανάπτυξής της.»