-Χαίρετε, το θέμα της ημέρας προέκυψε χθες από τη συνέντευξη του (ανανεωμένου) Νίκου Α. που θεωρεί ότι έχει κάνει πλέον τον Αλέξη να νιώθει την ανάσα του στα δημοσκοπικά νούμερα. Είπε λοιπόν ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ (ΣΚΑΙ) «αν είμαστε πρώτοι, η ΝΔ θα είναι στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν και που θα μπορούν να σεβαστούν το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας. Και πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος». Στην τελευταία πρόταση του Ανδρουλάκη, κατά την πιάτσα, κρύβεται όλο το ζουμί. Και για να είμαι ειλικρινής αυτό που είπε ο Νίκος ότι πρωθυπουργός γίνεται ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι το απολύτως σύνηθες σ’ όλο τον κόσμο, ειδικά αν ο πρώτος έχει και καμιά 15αριά μονάδες από τον δεύτερο, πράγμα εντελώς ασυνήθιστο διεθνώς, δεν το συζητάμε. Αρα λοιπόν αφού ο αρχηγός του πρώτου κόμματος γίνεται ΠΘ με ΠΑΣΟΚ (πρώτο κόμμα), αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα και για τον Μητσοτάκη. Και κάπου εδώ άρχισε από προχθές το βράδυ η ίντριγκα ότι «ο Νικόλας το γυρίζει το μπιφτέκι» και μάλιστα σε συνδυασμό ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μονομέτωπη σύγκρουση με τον Τσίπρα ας ετοιμαζόμαστε για συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ κ.λπ. κ.λπ. Το ωραίο αυτό αφήγημα από χθες ειδικά το πουσάρει φουλ το σύστημα Αλέξη, λέγοντας «αφού σας τα είπαμε εμείς, έτοιμος είναι ο άνθρωπος να συγκυβερνήσει κ.λπ.». Ρώτησα και την πηγή μου στο Μ.Μ και μου είπε «δεν το πιστεύουμε, αλλά σε διαβεβαιώ ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα πιέσουν τον Ανδρουλάκη να μην πάνε σε δεύτερη κάλπη». Γιατί ειδικά στις διεδρικές και τριεδρικές οι μισοί θα χάσουν την καρέκλα στη Βουλή αν το ΠΑΣΟΚ πέσει 2-3 μονάδες στη δεύτερη κάλπη. Ούτε εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Νίκος «γύρισε το μπιφτέκι» που λένε αλλά γνωρίζω (από την καλύτερη πηγή μου) ότι ο Κ.Μ αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο και ο ίδιος έχει το ποσοστό που πιστεύει ότι θα πάρει -ήτοι 31%-32%- θα ξεκινήσει το πρέσινγκ στον Ανδρουλάκη… από τις 9 το βράδυ της Κυριακής των εκλογών και θα τον πάει μέχρι τέλους, προκειμένου ή να κάνει συγκυβέρνηση ή να του χρεώσει τις δεύτερες κάλπες. Θυμηθείτε το.
Ο Πάνος δεν είναι δεξιός
-Το άλλο σέξι θέμα της ημέρας
παρήχθη από τον Αλέξη
μας που δήλωσε ότι «αυτοί δεν έχουν κυβερνήσει με τη Δεξιά». Προσωπικά το βρίσκω άδικο να χαρακτηρίσει κάποιος τον Πάνο
δεξιό, γιατί είναι μία κατηγορία (και όχι μόνο πολιτική) από μόνος του. Ρώτησα την πηγή μου στον Αλέξη και μου είπε γελώντας «μα ο Πάνος είναι και με τους Ρώσους, τι δεξιός, ρε παιδάκι μου». Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί στο τέλος θα ζητήσουν από τον Μητσοτάκη
να αλλάξει τον εκλογικό νόμο
, να κάνει κυβέρνηση από μόνος του και να τελειώνουμε…
Ο Καραμανλής… Ελβετός
-Το τρίτο σέξι πολιτικό θέμα της ημέρας είναι ότι κυκλοφόρησαν από προχθές πληροφορίες ότι ο Καραμανλής
δηλώνει σε συνομιλητές του ότι δεν πρόκειται να στηρίξει το κόμμα Σαμαρά
, λέγοντας ότι δεν το επιτρέπει η ιστορία του και η ιστορία της οικογένειάς του. Κάποιοι λοιπόν διάβασαν τη διαρροή αυτή ως μια αποδοκιμασία του κυοφορούμενου κόμματος Σαμαρά. Επισήμως, πηγές από το γραφείο του Καραμανλή διαψεύδουν τις φράσεις
που του αποδίδονται και επισημαίνουν ότι ο Καραμανλής θα τηρήσει γραμμή αυστηρής ουδετερότητας
ενόψει των επικείμενων πολιτικών εξελίξεων. Αν το διαβάσει κανείς αυτό προσεκτικά, σημαίνει ότι ναι μεν δεν θα στηρίξει δημοσίως το κόμμα Σαμαρά, αλλά δεν θα πράξει το ίδιο και για τη ΝΔ
. Εις την απλή ελληνική λοιπόν, να εικάσω ότι ο ΚΚΡ κάνει τον Ελβετό
για το ίδιο το κόμμα που ίδρυσε ο θείος του;
Μητσοτάκης, ο Μερτς και τα έξτρα πουκάμισα
-Μπορεί εμείς να καιγόμαστε για τα της ενέργειας, όμως οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ως βασικό θέμα συζήτησης τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό
. Και μάλιστα υπάρχει μεγάλη πίεση το πακέτο να κλείσει στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου
, καθώς πολλοί θεωρούν ότι, αν αργήσουν και φτάσουμε καλοκαίρι, θα έχουν να διαχειριστούν μια πιθανή πολιτική βόμβα από μέρους της Γαλλίας. Από τη μια λοιπόν οι Γερμανοί και οι φίλοι τους θα πιέσουν για σημαντική μείωση των πόρων του προϋπολογισμού, από την άλλη η Ελλάδα και διάφοροι άλλοι διαφωνούν με τους «φειδωλούς» και θέλουν να διατηρηθούν τα Ταμεία Συνοχής και η ΚΑΠ
. Κάπως έτσι, ο Μερτς
χθες προειδοποίησε τους δημοσιογράφους μπαίνοντας στη Σύνοδο ότι οι ηγέτες τον Δεκέμβριο θα χρειαστεί να πάρουν ορισμένα πουκάμισα έξτρα για τη Σύνοδο Κορυφής. Το έμαθε και ο Μητσοτάκης
, ο οποίος μου λένε ότι διασκέδασε, καθώς ο Γερμανός καγκελάριος τον αντέγραψε. Βλέπετε, είχε πει ακριβώς το ίδιο νωρίτερα στη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ
, οπότε προφανώς ο Μερτς εμπνεύστηκε. Όπως και να έχει, τον Δεκέμβριο πάμε για Σύνοδο Κορυφής-θρίλερ
, όπως προ ετών με το Ταμείο Ανάκαμψης
.
Οι τεκνοθεσίες ομόφυλων
-Αρκετά θέματα άνοιξε η χθεσινή συνέντευξη της Λατινοπούλου
στο protothema
, αλλά υπήρξε ένα που προκάλεσε την αντίδραση αρμόδιας πηγής
: οι αναφορές της στις υιοθεσίες παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια
, από τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος. Αρμόδια πηγή με αναζήτησε και με ρώτησε. «Ξέρεις πόσα παιδιά υιοθετήθηκαν από ομόφυλα ζευγάρια, μετά την ψήφιση του νόμου;. Στο μητρώο πολιτών έχουμε 155 τεκνοθεσίες από ομόφυλα
. 81 ανδρών - 74 γυναικών
. Και αφορούν όλες υφιστάμενα παιδιά που είχαν ως κηδεμόνα τον έναν εκ των δύο του ζευγαριού». Με άλλα λόγια, αναγνωρίστηκαν παιδιά που υπήρχαν και ήταν του ενός εκ των δύο συζύγων και δεν έγινε καμία νέα υιοθεσία
.
Η θυγατρική της Avis και οι νέοι στόχοι
-Στη σύσταση μιας νέας εταιρείας προχώρησε η Avis Budget Greece
(Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις), δηλαδή ο ένας εκ των δυο leaders στην αγορά της μίσθωσης αυτοκινήτων, η οποία, ως γνωστόν, ελέγχεται από τον τουρκικό επιχειρηματικό κολοσσό της οικογένειας Koc
. Η νέα εταιρεία έχει την επωνυμία Cardom Μ.Α.Ε.
, εδρεύει στα κεντρικά της Avis και στον σκοπό της περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης για εξειδικευμένη λιανική πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων, το χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων, η λιανική πώληση επιβατηγών αυτοκινήτων και εξειδικευμένων ελαφρών επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και οι δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Cardom έχει οριστεί σε 750.000 ευρώ
και αντιστοιχεί σε 18.000 ευρώ μετρητά και 732.000 ευρώ εισφορές σε είδος. Μοναδική μέτοχος είναι η Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
. Τώρα, στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της μητρικής Avis Budget Greece
, Ανδρέας Ταπραντζής ως Πρόεδρος, ο Ευάγγελος Αθερινός ως Διευθύνων Σύμβουλος και ο Νικόλαος Γαλανόπουλος ως μέλος. Μέσα στο καλοκαίρι έγινε και τροποποίηση του καταστατικού
της Avis Budget Greece
στο άρθρο περί του σκοπού της επιχείρησης, στο οποίο προστέθηκαν
: Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet και εν γένει υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, λιανικά και χονδρικά. Η παροχή υπηρεσιών χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων. Η παροχή υπηρεσιών λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Eάν λάβουμε υπόψη ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν γίνει και άλλες προσθήκες που προβλέπουν υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευσης και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την κατασκευή μη οικιστικών κτηρίων, φαίνεται ότι η Avis ανοίγει το παιχνίδι πολύ πέραν των τεσσάρων τροχών.
Η μάχη των οπτικών ινών περνά στους συνδρομητές
-Ο ανταγωνισμός
μπαίνει σε νέα φάση καθώς ο αγώνας των παικτών της αγοράς μετατοπίζεται πλέον από την ανάπτυξη των υποδομών στην προσέλκυση συνδρομητών, τη διείσδυση του FTTH και την καλύτερη αξιοποίηση των δικτύων. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ΟΤΕ
έχει επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών, καλύπτοντας ήδη 2,2 εκατ.
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έναντι στόχου 3,5 εκατ. έως το 2030. Με περίπου 730.000 ενεργούς συνδρομητές
, αναφέρουν αναλυτές, ο βαθμός αξιοποίησης του δικτύου διαμορφώνεται κοντά στο 31%, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να φτάσει σταδιακά στο 47% έως το 2030, με τον ΟΤΕ
να αξιοποιεί το μεγαλύτερο δίκτυο FTTH της χώρας, την υφιστάμενη πελατειακή του βάση
και τη δυνατότητα συνδυαστικών προσφορών σε σταθερή, κινητή, 5G και συνδρομητική τηλεόραση.
Η Nova ICT χωρίς Nova
-Οταν ο μέτοχος που σου έδωσε το όνομα φεύγει από το μετοχολόγιο, το όνομα γίνεται πρόβλημα
. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης
, η Nova ICT
ετοιμάζει ένα μεγάλο rebranding
και ο λόγος είναι προφανής. Από τον Αύγουστο, η Nova Telecommunications δεν έχει ούτε μία μετοχή στην εταιρεία που φέρει το σήμα της. Η Nova ICT
ιδρύθηκε τον Μάιο του 2023 ως 50-50 κοινοπραξία της Nova με την κυπριακή Pinston Holdings του ομίλου Βαρδινογιάννη
, με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ. Τρία χρόνια μετά, η Motor Oil
αγόρασε μέσω της IREON Technologies το 50% που κατείχε η Nova, έναντι 60,5 εκατ. ευρώ, αποτιμώντας την εταιρεία στα 121 εκατ.
Την ίδια μέρα, 21 Ιουλίου, η EOS Capital Partners
του Απόστολου Ταμβακάκη και το Latsco Family Office
της οικογένειας Λάτση πήραν 30% από την IREON. Επομένως, σήμερα η μετοχική σύνθεση είναι Pinston 50%, EOS–Latsco 30%, IREON 20%. Ούτε ίχνος Nova. Η United του Νίκου Σταθόπουλου το είπε καθαρά
: «Το B2G δεν αποτελεί βασική μας στρατηγική». Κατά συνέπεια, η BC Partners ρευστοποίησε ένα asset που αξίζει 121 φορές το αρχικό κεφάλαιο
, ακριβώς πριν τελειώσουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026. Η Nova κράτησε μόνο την «εμπορική συνεργασία» και, προς το παρόν, την άδεια χρήσης του ονόματος. Για τους υπόλοιπους συνεταίρους όμως (Βαρδινογιάννη, Λάτση, Ταμβακάκη), το πρόβλημα είναι πρακτικό.
Πως θα διαθέτουν στην Ευρώπη έργα κυβερνοασφάλειας και άμυνας, με το σήμα ενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου που ανήκει σε ξένο fund; Επομένως, με το rebranding
θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, ενδεχομένως και την επόμενη στρατηγική κίνηση που δεν αποκλείεται να είναι το Χρηματιστήριο. Η Nova πούλησε την πληροφορική και κράτησε το όνομα. Οι αγοραστές πήραν τα έργα και θα πετάξουν το όνομα.
Ο θεός Ανεμος καθορίζει τις τιμές του ρεύματος
-Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 138 ευρώ/MWh
. Ήταν η φθηνότερη στην Ευρώπη, με εξαίρεση την Πολωνία (137) και τη Σκανδιναβία. Η Γερμανία πλήρωνε 179, η Ουγγαρία 191, η Βουλγαρία 214, η Βόρεια Ιταλία 230. Σήμερα, Παρασκευή, η ελληνική μέση τιμή ρεύματος ανεβαίνει στα 207 ευρώ/MWh
, με το ανώτατο τέταρτο της ώρας (νωρίς το πρωί 08:15) στα 350 ευρώ. Τη διαφορά την κάνει ο άνεμος
. Την Τρίτη, τα αιολικά παρήγαγαν 75 GWh, τριπλάσια από τη Δευτέρα. Μαζί με 26 GWh φωτοβολταϊκών και 10 GWh υδροηλεκτρικών, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυψαν το 67% της παραγωγής
και το 88% της ζήτησης. Η συμμετοχή του φυσικού αερίου υποχώρησε στο 26% από 52% την προηγούμενη μέρα. Η Ελλάδα έγινε καθαρός εξαγωγέας με 38 GWh, περίπου το 30% της ημερήσιας κατανάλωσής της. Όταν δεν φυσάει το τιμόνι στις τιμές ενέργειας το παίρνει το TTF
. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο διαπραγματεύεται στα 87 ευρώ/MWh
, υψηλό από τον Δεκέμβριο 2022. Τρεις φορές ακριβότερο από πριν τον πόλεμο στο Ιράν. Οι εξαγωγές LNG του Κατάρ έπεσαν τον Σεπτέμβριο στο ένα τέταρτο του προπολεμικού μέσου όρου, οι ευρωπαϊκές αποθήκες είναι στο 74%
έναντι 83% πέρσι, και η Γερμανία στο 60%. Στην Ελλάδα, το αποτέλεσμα είναι μια αγορά που εκτινάσσεται από το μηδέν (μεσημέρι, ηλιακή υπερπροσφορά) στα €350 (πρωί, μονάδες αερίου). Όσοι μπορούν να μετακινήσουν κατανάλωση στο μεσημέρι (βιομηχανίες, μπαταρίες, αντλησιοταμίευση), αγοράζουν ρεύμα σχεδόν δωρεάν
. Οι υπόλοιποι πληρώνουν την τιμή του Κατάρ.
Το «οικοπεδάκι» της Αρχιεπισκοπής στην Τανάγρα και οι ύμνοι Ιερώνυμου στον Παπασταύρου
-Μόνο εθιμοτυπική δεν ήταν η συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο
. Πίσω από τα χαμόγελα και τις ιδιαίτερα θερμές κουβέντες υπήρχε και ένα… «οικοπεδάκι» σχεδόν 20 στρεμμάτων στην Τανάγρα
, το οποίο είχε βάλει σε αναμονή ένα από τα κοινωφελή σχέδια της Αρχιεπισκοπής. Πρόκειται για έκταση 19.723,85 τετραγωνικών μέτρων
στη Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού. Το ακίνητο ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Εκκλησιαστική Μέριμνα» και προορίζεται για την κατασκευή σύγχρονης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
. Το «κλειδί» για να προχωρήσει το έργο βρίσκεται πλέον στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Με ειδική διάταξη καθορίζεται ο χώρος και θεσμοθετούνται οι χρήσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του συγκροτήματος. Εκτός από τη μονάδα ηλικιωμένων, προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας φυσικοθεραπείας και μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και πεζόδρομοι και χώροι στάθμευσης. Το πόσο σημαντικό ήταν το ξεμπλοκάρισμα φάνηκε από τον ίδιο τον Ιερώνυμο
. Ο Αρχιεπίσκοπος παραδέχθηκε ότι το οικόπεδο είχε «προβλήματα και δυσκολίες» και ότι αυτός ήταν ο λόγος που το έργο είχε καθυστερήσει. Τώρα, όπως είπε, με τη βοήθεια της Πολιτείας, της κυβέρνησης και «ιδιαίτερα του κ. Παπασταύρου», οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν και η Αρχιεπισκοπή ετοιμάζεται να θεμελιώσει το έργο «σε λίγες ημέρες». Και οι φιλοφρονήσεις δεν σταμάτησαν εκεί.
Ο Ιερώνυμος χαρακτήρισε τον υπουργό έναν από τους «στενούς μας συνεργάτες», εξαίροντας τις γνώσεις, τη θέληση αλλά και τον χαρακτήρα του. Πίσω όμως από το «οικοπεδάκι» της Τανάγρας υπήρχε και μια δεύτερη, σαφώς μεγαλύτερη συζήτηση. Ο Αρχιεπίσκοπος αποκάλυψε ότι με τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό έχει ήδη ανοίξει το θέμα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας
, κάνοντας λόγο για μια «πρωτότυπη συνεργασία» Εκκλησίας και Πολιτείας. Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το μοντέλο που εξετάζεται, ο Ιερώνυμος κατέστησε σαφές ότι οι σχετικές συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, βάζοντας ξανά στο τραπέζι ένα από τα πιο σύνθετα και οικονομικά ενδιαφέροντα κεφάλαια
στις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας.
Η περιουσία της Εκκλησίας
-Προσιτή κατοικία για φοιτητές και εργαζομένους
θέλει η Εκκλησία της Ελλάδας
, στην οποία, από τη μεγάλη περιουσία της, έχει απομείνει μόλις το 4%
όπως ανέφερε χθες κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα του συνεδρίου ακινήτων της Prodexpo o Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου Νικόδημος, Γενικός Διευθυντής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ). Μάλιστα, όπως ανέφερε, σημαντικό μέρος παραμένει δεσμευμένο
, ενώ χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, που έχει ανεγερθεί σε ακίνητο της Μονής Πετράκη, αλλά και τα νοσοκομεία Σωτηρία και Ασκληπιείο Βούλας, για τα οποία έχουν λήξει οι σχετικές συμβάσεις με το κράτος. Η Εκκλησία έχει την υποχρέωση, βάσει του νόμου του Ευαγγελίου, να επαυξάνει την περιουσία της και να την παραδίδει στις επόμενες γενιές
, ώστε να αξιοποιείται προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας. Στόχος της Εκκλησίας, σύμφωνα, πάντα, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Επιδαύρου Νικόδημο, είναι η παραχώρηση κυριότητας και η αξιοποίηση της περιουσίας της προς όφελος της κοινωνίας, μεταξύ άλλων για τη δημιουργία προσιτής κατοικίας
για φοιτητές και εργαζομένους. Παρεμπιπτόντως, στους μεγάλους διαγωνισμούς
που «έτρεξε» το προηγούμενο διάστημα η ΕΚΥΟ ήταν και αυτός για την ασφάλιση δεκάδων αστικών και επαγγελματικών ακινήτων, βασικά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πάτρα. Η αξία των ακινήτων
του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού ήταν τα 266,34 εκατ. ευρώ με επιπλέον 10,42 εκατ. ευρώ (άρα σύνολο 276,76 εκατ. ευρώ
) που αντιστοιχούν στην κάλυψη του ενδεχομένου απώλειας μισθωμάτων εφόσον κάποιο ακίνητο υποστεί ζημιές και δεν μπορεί να αποφέρει έσοδα. Ενδεικτικά, η αξία του κορυφαίου ακινήτου, αυτό των 12.731 τ.μ. επί της Μητροπόλεως 15, εκεί όπου στεγάζεται το 5άστερο Electra Metropolis αναφέρεται στα 34,37 εκατ. ευρώ. Ένα ακόμη κορυφαίο ακίνητο είναι και αυτό επίσης στο κέντρο στη Σταδίου 27
και Δραγατσανίου 2, επιφάνειας 5.962 τ.μ. που μισθώνεται για την στέγαση υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικών με αξία ασφάλισης στα 14,9 εκατ. ευρώ.
Νέοι κανόνες στο παιχνίδι των ψηφιακών έργων
-Σε δημόσια διαβούλευση
έθεσε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF
) του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, μια πρότυπη μεθοδολογία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στα έργα πληροφορικής. Η πρόσκληση, με υπογραφή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Παναγιώτη Σταμπουλίδη
, απευθύνεται σε αναθέτουσες αρχές, εταιρείες του κλάδου και επιστημονικούς φορείς. Στην ουσία το ΕθΑΤ ζητά από την αγορά να συνυπογράψει τους κανόνες με τους οποίους θα κρίνεται. Το πρόβλημα που επιχειρεί να λύσει η μεθοδολογία, είναι οι βαθμολογίες τεχνικών προσφορών με «θετική εκτίμηση»
χωρίς μετρήσιμη βάση, κριτήρια που αντιγράφονται από διακήρυξη σε διακήρυξη, και ενστάσεις που καθυστερούν τα έργα επί μήνες. Η μονάδα PPF
, από το 2021 έχει «τρέξει» πάνω από 900 διαγωνιστικές διαδικασίες
και συμβάσεις αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ. Έχει αποκτήσει εμπειρία, με ψηφιακά έργα όπως ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων της ΕΛ.ΑΣ., οι νέες ταυτότητες και διαβατήρια (€400 εκατ.) και από αυτή την εβδομάδα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του υπουργείου Ναυτιλίας
. Η μεθοδολογία προτείνει μια «δεξαμενή» 15 κριτηρίων
(από αρχιτεκτονική και διαλειτουργικότητα μέχρι κυβερνοασφάλεια, τεχνητή νοημοσύνη, cloud και ESG), από την οποία κάθε διακήρυξη επιλέγει ανάλογα με το έργο, με δημοσιευμένες κλίμακες βαθμολόγησης αντί για γενικόλογες εκτιμήσεις. Προβλέπεται ζωντανή επίδειξη του προσφερόμενου συστήματος (όχι slides) σε προκαθορισμένα σενάρια, με ίσες συνθήκες για όλους τους υποψηφίους και τήρηση πρακτικών. Θα ισχύει ένας μαθηματικός τύπος
για την εμπειρία της ομάδας έργου που θα μετρά μόνο τα χρόνια πάνω από το ελάχιστο, με συντελεστή 4 για τον Project Manager και 2 για κρίσιμους ρόλους. Η μεθοδολογία δεσμεύει τυπικά μόνο τα έργα που ανατίθενται στο PPF
. Αν, όμως, καθιερωθεί ως πρότυπο, θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για κάθε αναθέτουσα αρχή και θα δυσκολέψει τη ζωή όσων έχουν συνηθίσει να κερδίζουν διαγωνισμούς με την τεχνική προσφορά «στα χαρτιά». Πηγές του ΕθΑΤ μιλούν για reset στον τρόπο προκήρυξης και εκτέλεσης των μεγάλων ψηφιακών έργων.
Μια σημαντική φορολογική ανακούφιση
-Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα, χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες
. Κάποιοι από αυτούς είναι διαχειριστές ή εταίροι σε μια ΙΚΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ. Η εταιρεία έχει οφειλές στην ΑΑΔΕ και πληρώνει κανονικά τη ρύθμισή της. Όταν όμως ο διαχειριστής (ή εταίρος) θελήσει να πουλήσει το δικό του διαμέρισμα, ξαφνικά το Taxisnet
του «φορτώνει» το χρέος της εταιρείας και ο συμβολαιογράφος υποχρεωτικά του παρακρατεί 7% του τιμήματος και του ζητά υποθήκη σε άλλο ακίνητο για το υπόλοιπο της εταιρικής οφειλής, μέχρι το 70%. Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να λύσει αυτό τον Γόρδιο δεσμό και έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση μια διάταξη, το άρθρο 297
του πολυνομοσχεδίου του ΥπΕθΟΟ η οποία μηδενίζει την παρακράτηση
και καταργεί την υποθήκη για εταίρους με ποσοστό άνω του 5% (0,5% σε εισηγμένες). Υπάρχουν όμως 4 προϋποθέσεις
που πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα. Η εταιρεία να έχει συσταθεί πριν από τουλάχιστον 5 χρόνια, όλες οι οφειλές της να είναι σε ενεργή, ενήμερη ρύθμιση, να μην υπάρχουν χρέη παλαιότερα των 3 ετών από την υπαγωγή στη ρύθμιση και τέλος καμία δόση να μην έχει καθυστερήσει την τελευταία πενταετία. Υπάρχουν και οι «μικρές λεπτομέρειες»,
όπως επισημαίνει η TLS Φοροτεχνική. Η διάταξη που βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι την επόμενη εβδομάδα, προβλέπει ότι στο 5% της συμμετοχής σε μια εταιρεία, προσμετρώνται σύζυγος, σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης και συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού. Δηλαδή ένας «μικρός» εταίρος που έχει τον γονιό του στο μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να βρεθεί «μεγάλος». Μία καθυστερημένη δόση στην πενταετία αρκεί για να ανατρέψει την μηδενική παρακράτηση. Επίσης, αν μετά την πώληση του ακινήτου, η εταιρεία δεν τηρήσει τη ρύθμιση των οφειλών της, τότε η ΑΑΔΕ στρέφεται κατά προτεραιότητα εναντίον του προσώπου που πήρε την ενημερότητα. Με λίγα λόγια, η διάταξη δεν σβήνει χρέη
ούτε αίρει την αλληλέγγυα ευθύνη. Το Δημόσιο παραιτείται από την εξασφάλιση, όχι από την αξίωση.
Coca-Cola HBC: Το βαρύ χαρτί που περιόρισε τις απώλειες του ΧΑ
-Κόντρα στο αρνητικό κλίμα κινήθηκε η Coca-Cola HBC
, καταγράφοντας χθες άνοδο 2,3%
στα 52,6 ευρώ
, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Χάρη στη βαρύτητά της, η μετοχή λειτούργησε ως ανάχωμα στις ρευστοποιήσεις του Χρηματιστηρίου, συμβάλλοντας στον περιορισμό των απωλειών και στη διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.580 μονάδες, παρόλο που βρέθηκε στις 2.570 μονάδες στα χαμηλά ημέρας. Η Coca-Cola HBC
μετρά έξι ανοδικές συνεδριάσεις στις τελευταίες επτά, με σωρευτικά κέρδη 5,4%
από τις 6 Οκτωβρίου. Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, εξακολουθεί να απέχει από το ιστορικό υψηλό των 60 ευρώ του περασμένου Ιουλίου. Η χρηματιστηριακή της αξία διαμορφώνεται στα 19,63 δισ. ευρώ
, πλησιάζοντας εκ νέου το ορόσημο των 20 δισ. ευρώ.
Η μάχη του 1,10 ευρώ για την Bally’s Intralot
-Αντίδραση έβγαλε η Bally’s Intralot
έπειτα από δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, ανακτώντας το ψυχολογικό όριο του 1,1 ευρώ
. Η μετοχή ενισχύθηκε χθες κατά 2,1% και έκλεισε στο 1,114 ευρώ
, με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 7,22 εκατ. ευρώ
και ο όγκος στα 6,61 εκατ. τεμάχια. Το επίπεδο του 1,1 ευρώ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτέλεσε την τιμή διάθεσης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Οκτωβρίου 2025, που πραγματοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της διεθνούς διαδραστικής δραστηριότητας της Bally’s. Ξεχώρισε, παράλληλα, μεγάλο πακέτο 5 εκατ. μετοχών
, που αντιστοιχεί στο 0,27% του μετοχικού κεφαλαίου. Η προσυμφωνημένη συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στα 1,089 ευρώ ανά μετοχή, με συνολική αξία 5,44 εκατ. ευρώ. Η διατήρηση της μετοχής πάνω από την τιμή της περσινής ΑΜΚ συνεχίζει να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς
για τη βραχυπρόθεσμη χρηματιστηριακή της πορεία.
Το «ευχαριστώ» του Ξενοκώστα στους εφοπλιστές και το μήνυμα πίσω από τις λέξεις
-Μια φράση του Πάνου Ξενοκώστα
στο 25ο Navigator Forum είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για όσα είπε, αλλά κυρίως για το μήνυμα που έστειλε στους Έλληνες εφοπλιστές. «Ό,τι καταφέραμε οφείλεται σε εσάς. Είμαστε εδώ εξαιτίας σας. Σας ευχαριστούμε για όλα», είπε ο επικεφαλής της ONEX
, απευθυνόμενος στους ανθρώπους που κρατούν στα χέρια τους τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου. Και δεν ήταν μια συνηθισμένη φιλοφρόνηση από το βήμα ενός συνεδρίου. Ο Ξενοκώστας γνωρίζει ότι η αναγέννηση των ναυπηγείων της Σύρου και της Ελευσίνας, με ιδιωτικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 130 εκατ. δολάρια
, δεν θα είχε την ίδια δυναμική χωρίς την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πλοιοκτητών. Γι' αυτό και το «ευχαριστώ» συνοδεύτηκε από μια ξεκάθαρη επιχειρηματική πρόσκληση
: «Ελάτε σε εμάς. Μας ξέρετε». Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται και αλλού. Ο ισχυρός άνδρας της ONEX
επιχειρεί πλέον να μεταφέρει τη συζήτηση από τις επισκευές πλοίων στη στρατηγική ασφάλεια της ελληνικής ναυτιλίας. Με άλλα λόγια, να πείσει τους εφοπλιστές ότι τα ελληνικά ναυπηγεία δεν είναι απλώς μια ανταγωνιστική επιλογή, αλλά ένας αξιόπιστος εταίρος σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
Και ενώ μιλά για σχέδιο 15-20 ετών, συνεργασίες με αμερικανικούς και νοτιοκορεατικούς ομίλους και φιλοδοξίες για τη ναυπήγηση πολεμικών και εμπορικών πλοίων, γνωρίζει ότι το πραγματικό στοίχημα
κρίνεται καθημερινά στις δεξαμενές της Σύρου και της Ελευσίνας.
Το deal των 90 εκατ. δολαρίων και η υπεραξία των 16 εκατ. σε εννέα μήνες
-Μια ενδιαφέρουσα κίνηση
, που δείχνει πώς βγαίνουν εκατομμύρια στη ναυτιλία πριν ακόμη πέσει ένα πλοίο στη θάλασσα, βρίσκεται στα σκαριά. Η Capital Axis Maritime
, που προέκυψε από τη συνεργασία της Capital Executive Ship Management με την Axis Maritime του Νικόλα Μαδιά, φέρεται να διαπραγματεύεται την πώληση του νεότευκτου Capesize ARRIKTOS, χωρητικότητας 181.250 τόνων, έναντι 90 εκατ. δολαρίων
. Το πλοίο ναυπηγείται στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli και αναμένεται να παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2027, ενώ οι υποψήφιοι αγοραστές προέρχονται από την Κίνα. Το ζουμί, όμως, βρίσκεται στους αριθμούς
. Σύμφωνα με ναυλομεσιτικούς κύκλους, που επικαλούνται στοιχεία της VesselsValue, το πλοίο είχε αποκτηθεί τον περασμένο Ιανουάριο έναντι περίπου 74 εκατ. δολαρίων. Δηλαδή, εάν κλείσει το deal, η διαφορά τιμήματος θα φτάσει τα 16 εκατ. δολάρια
, ή 21,6%, μέσα σε μόλις εννέα μήνες. Και μάλιστα, το τίμημα ξεπερνά κατά περίπου 7 εκατ. δολάρια την εκτιμώμενη εμπορική αξία του πλοίου. Εφόσον επιβεβαιωθεί η συμφωνία, θα μιλάμε για την ακριβότερη αναφερόμενη πώληση Capesize του 2026.
Ο πόλεμος Λονδίνου-Ουάσιγκτον για τον σκιώδη στόλο και ο πονοκέφαλος των Greeks
-Μαθαίνω ότι στους ναυτιλιακούς κύκλους του Λονδίνου και της Ακτής Μιαούλη η συζήτηση δεν είναι πλέον μόνο πόσο ψηλά θα φτάσουν οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων, αλλά ποιος τελικά θα καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού
. Η αφορμή είναι η διαφορετική κατεύθυνση που φαίνεται να ακολουθούν Ουάσιγκτον και Λονδίνο
απέναντι στον ρωσικό «σκιώδη στόλο
». Οι Αμερικανοί εξετάζουν χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων για να αυξηθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα και να περιοριστεί η εκρηκτική άνοδος των ναύλων. Οι Βρετανοί, αντιθέτως, ζητούν αυστηρότερο έλεγχο των ναυτιλιακών υπηρεσιών. Το ενδιαφέρον παρασκήνιο βρίσκεται αλλού
. Ακόμη και αν η Ουάσιγκτον ανοίξει την πόρτα σε ορισμένα δεξαμενόπλοια, το Λονδίνο εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή επιρροή μέσω της ναυτασφαλιστικής αγοράς και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Και εδώ αρχίζουν οι υπολογισμοί στα γραφεία των Ελλήνων εφοπλιστών
. Διότι άλλο πράγμα να επιτρέπεται ένα ταξίδι από τους Αμερικανούς και άλλο να μπορεί να πραγματοποιηθεί με την απαιτούμενη ασφαλιστική και χρηματοδοτική κάλυψη. Το ερώτημα
που απασχολεί τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα είναι ποιος θα έχει τελικά τον τελευταίο λόγο αν οι Αμερικανοί χαλαρώσουν τις κυρώσεις και οι Βρετανοί επιμείνουν. Μπέρδεμα.
Οι μικροί του ταμπλό αναζητούν μεγάλα πορτοφόλια
-Με τη συμμετοχή 14 εισηγμένων εταιρειών
θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, το Small Cap Conference 2026
της Euronext Athens. Η διοργάνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της επαφής των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης με την επενδυτική κοινότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας και του ενδιαφέροντος των ξένων χαρτοφυλακίων παραμένει συγκεντρωμένο στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης
. Στο συνέδριο συμμετέχουν οι Alpha Trust Ανδρομέδα, AS Company, Βιοκαρπέτ, Πλαστικά Δάιος, Elton Group, European Innovation Solutions, Λανακάμ, Quality & Reliability, Revoil, Softweb–Adaptive I.T. Solutions, Trek Development, Unibios, Verallis και Y/Knot Invest. Πρόκειται για ένα διαφοροποιημένο εταιρικό δείγμα
που καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους κλάδους της πληροφορικής, της βιομηχανίας, των πλαστικών, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, των επενδύσεων και της ανάπτυξης ακινήτων. Η εκδήλωση θα βασιστεί αποκλειστικά σε one-to-one συναντήσεις
μεταξύ υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών, χρηματιστηριακών αναλυτών και θεσμικών επενδυτών. Το συγκεκριμένο format προσφέρει στις διοικήσεις τη δυνατότητα να παρουσιάσουν αναλυτικότερα τη στρατηγική, τις προοπτικές και τα επενδυτικά τους σχέδια, αλλά και να απαντήσουν σε ζητήματα
που συνήθως δεν αναδεικνύονται επαρκώς μέσω της περιορισμένης χρηματιστηριακής κάλυψης των μικρότερων εταιρειών. Στο περυσινό συνέδριο για τις εταιρείες της μικρής κεφαλαιοποίησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 433 κατ' ιδίαν
και ομαδικές συναντήσεις και συμμετείχαν 19 εισηγμένες εταιρείες.
Συνωστισμός στη λεωφόρο των κεφαλαίων
-Στην Μπανγκόκ, όπου διεξάγονται αυτή την εβδομάδα οι ετήσιες συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας
, η Citi
κατέθεσε τη δική της προειδοποίηση. Ξεκινά μια «νέα εποχή ανταγωνισμού κεφαλαίων». Κράτη και επιχειρήσεις διεκδικούν το ίδιο, πεπερασμένο απόθεμα χρημάτων. Τα κράτη χρειάζονται λεφτά για την άμυνα, την ενέργεια και τις υποδομές. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι επενδύουν σε τεχνητή νοημοσύνη και data centers. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον επιτοκίων που, όπως λέει η τράπεζα, θα μείνουν «υψηλά για μεγαλύτερο διάστημα»
. Το ΔΝΤ προβλέπει παγκόσμιο δημόσιο χρέος στο 100% του ΑΕΠ
έως το τέλος της δεκαετίας, δηλαδή επιστροφή στα επίπεδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στις G7 χώρες, βρίσκεται ήδη σε ρεκόρ 124%
. Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων των G7 ανέβηκαν περίπου 120 μονάδες βάσης από τον Φεβρουάριο, με το αμερικανικό στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Από την άλλη πλευρά, η Goldman Sachs εκτιμά τις παγκόσμιες επενδύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης πάνω από 1 τρισ. δολ.
φέτος. Ήδη το 10% της αγοράς εταιρικών ομολόγων investment grade αφορά την «υπερ-ευφυΐα»
. Ήταν μόλις 1% το 2024. Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, η Citi
καταγράφει φυγή από το δολάριο στις εκδόσεις. Τα κράτη αλλά και οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα στραφούν προς το κινέζικο γουάν, το αυστραλιανό δολάριο, το δολάριο Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρης
για να διαφοροποιήσουν κόστος και ρευστότητα. Δεν απειλείται ο ρόλος του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος λέει η Citi
. Επίσης προβλέπει ότι τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου θα στρέψουν περισσότερα κεφάλαια σε εγχώριες υποδομές και Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι κεντρικές τράπεζες, με τον χρυσό πάνω από 4.000 δολ. και αγορές 63 τόνων τον Σεπτέμβριο (υψηλό δύο ετών), εξετάζουν νέες στρατηγικές hedging, διαχείριση ρευστότητας και δανεισμό με ενέχυρο χρυσό
. Τέλος, για τις αναδυόμενες οικονομίες η Citi
προωθεί ανταλλαγές χρέους έναντι αναπτυξιακών δεσμεύσεων (debt-for-development) και ασκήσεις διαχείρισης υποχρεώσεων. Το συμπέρασμα είναι απλό
. Όλοι θέλουν να δανειστούν ταυτόχρονα. Το ερώτημα είναι, σε ποια τιμή.