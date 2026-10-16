-Χαίρετε, το θέμα της ημέρας προέκυψε χθες από τη συνέντευξη του (ανανεωμένου) Νίκου Α. που θεωρεί ότι έχει κάνει πλέον τον Αλέξη να νιώθει την ανάσα του στα δημοσκοπικά νούμερα. Είπε λοιπόν ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ (ΣΚΑΙ) «αν είμαστε πρώτοι, η ΝΔ θα είναι στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν και που θα μπορούν να σεβαστούν το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας. Και πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος». Στην τελευταία πρόταση του Ανδρουλάκη, κατά την πιάτσα, κρύβεται όλο το ζουμί. Και για να είμαι ειλικρινής αυτό που είπε ο Νίκος ότι πρωθυπουργός γίνεται ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι το απολύτως σύνηθες σ’ όλο τον κόσμο, ειδικά αν ο πρώτος έχει και καμιά 15αριά μονάδες από τον δεύτερο, πράγμα εντελώς ασυνήθιστο διεθνώς, δεν το συζητάμε. Αρα λοιπόν αφού ο αρχηγός του πρώτου κόμματος γίνεται ΠΘ με ΠΑΣΟΚ (πρώτο κόμμα), αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα και για τον Μητσοτάκη. Και κάπου εδώ άρχισε από προχθές το βράδυ η ίντριγκα ότι «ο Νικόλας το γυρίζει το μπιφτέκι» και μάλιστα σε συνδυασμό ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μονομέτωπη σύγκρουση με τον Τσίπρα ας ετοιμαζόμαστε για συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ κ.λπ. κ.λπ. Το ωραίο αυτό αφήγημα από χθες ειδικά το πουσάρει φουλ το σύστημα Αλέξη, λέγοντας «αφού σας τα είπαμε εμείς, έτοιμος είναι ο άνθρωπος να συγκυβερνήσει κ.λπ.». Ρώτησα και την πηγή μου στο Μ.Μ και μου είπε «δεν το πιστεύουμε, αλλά σε διαβεβαιώ ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα πιέσουν τον Ανδρουλάκη να μην πάνε σε δεύτερη κάλπη». Γιατί ειδικά στις διεδρικές και τριεδρικές οι μισοί θα χάσουν την καρέκλα στη Βουλή αν το ΠΑΣΟΚ πέσει 2-3 μονάδες στη δεύτερη κάλπη. Ούτε εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Νίκος «γύρισε το μπιφτέκι» που λένε αλλά γνωρίζω (από την καλύτερη πηγή μου) ότι ο Κ.Μ αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο και ο ίδιος έχει το ποσοστό που πιστεύει ότι θα πάρει -ήτοι 31%-32%- θα ξεκινήσει το πρέσινγκ στον Ανδρουλάκη… από τις 9 το βράδυ της Κυριακής των εκλογών και θα τον πάει μέχρι τέλους, προκειμένου ή να κάνει συγκυβέρνηση ή να του χρεώσει τις δεύτερες κάλπες. Θυμηθείτε το.

Ο Πάνος δεν είναι δεξιός

Ο Καραμανλής… Ελβετός

Μητσοτάκης, ο Μερτς και τα έξτρα πουκάμισα

Οι τεκνοθεσίες ομόφυλων

Η θυγατρική της Avis και οι νέοι στόχοι

Η μάχη των οπτικών ινών περνά στους συνδρομητές

Η Nova ICT χωρίς Nova

Ο θεός Ανεμος καθορίζει τις τιμές του ρεύματος

Το «οικοπεδάκι» της Αρχιεπισκοπής στην Τανάγρα και οι ύμνοι Ιερώνυμου στον Παπασταύρου

Η περιουσία της Εκκλησίας

Νέοι κανόνες στο παιχνίδι των ψηφιακών έργων

Μια σημαντική φορολογική ανακούφιση

Coca-Cola HBC: Το βαρύ χαρτί που περιόρισε τις απώλειες του ΧΑ

Η μάχη του 1,10 ευρώ για την Bally’s Intralot

Το «ευχαριστώ» του Ξενοκώστα στους εφοπλιστές και το μήνυμα πίσω από τις λέξεις

Το deal των 90 εκατ. δολαρίων και η υπεραξία των 16 εκατ. σε εννέα μήνες

Ο πόλεμος Λονδίνου-Ουάσιγκτον για τον σκιώδη στόλο και ο πονοκέφαλος των Greeks

Οι μικροί του ταμπλό αναζητούν μεγάλα πορτοφόλια

Συνωστισμός στη λεωφόρο των κεφαλαίων

-Το άλλοπαρήχθη από τονμας που δήλωσε ότι «αυτοί δεν έχουν κυβερνήσει με τη Δεξιά». Προσωπικά το βρίσκω άδικο να χαρακτηρίσει κάποιος τονδεξιό, γιατί είναι μία κατηγορία (και όχι μόνο πολιτική) από μόνος του. Ρώτησα την πηγή μου στον Αλέξη και μου είπε γελώντας «μα ο Πάνος είναι και με τους Ρώσους, τι δεξιός, ρε παιδάκι μου». Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί στο τέλος θα ζητήσουν από τοννα αλλάξει τον, να κάνει κυβέρνηση από μόνος του και να τελειώνουμε…-Το τρίτο σέξι πολιτικό θέμα της ημέρας είναι ότι κυκλοφόρησαν από προχθές πληροφορίες ότι οδηλώνει σε συνομιλητές του ότι δεν πρόκειται να στηρίξει το, λέγοντας ότι δεν το επιτρέπει η ιστορία του και η ιστορία της οικογένειάς του. Κάποιοι λοιπόν διάβασαν τη διαρροή αυτή ως μια αποδοκιμασία του κυοφορούμενου κόμματος Σαμαρά. Επισήμως, πηγές από το γραφείο του Καραμανλήπου του αποδίδονται και επισημαίνουν ότι ο Καραμανλής θα τηρήσει γραμμήενόψει των επικείμενων πολιτικών εξελίξεων. Αν το διαβάσει κανείς αυτό προσεκτικά, σημαίνει ότι ναι μεν δεν θα στηρίξει δημοσίως το κόμμα Σαμαρά, αλλά δεν θα πράξει το ίδιο και για τη. Εις την απλή ελληνική λοιπόν, να εικάσω ότιγια το ίδιο το κόμμα που ίδρυσε ο θείος του;-Μπορεί εμείς να καιγόμαστε για τα της ενέργειας, όμως οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ως βασικό θέμα συζήτησης τον. Και μάλιστα υπάρχει μεγάλη πίεση το πακέτο να κλείσει στη, καθώς πολλοί θεωρούν ότι, αν αργήσουν και φτάσουμε καλοκαίρι, θα έχουν να διαχειριστούν μια πιθανή πολιτική βόμβα από μέρους της Γαλλίας. Από τη μια λοιπόν οι Γερμανοί και οι φίλοι τους θα πιέσουν για σημαντική μείωση των πόρων του προϋπολογισμού, από την άλλη η Ελλάδα και διάφοροι άλλοι διαφωνούν με τους «φειδωλούς» και θέλουν να διατηρηθούν τα. Κάπως έτσι, οχθες προειδοποίησε τους δημοσιογράφους μπαίνοντας στη Σύνοδο ότι οι ηγέτες τον Δεκέμβριο θα χρειαστεί να πάρουν ορισμένα πουκάμισα έξτρα για τη Σύνοδο Κορυφής. Το έμαθε και ο, ο οποίος μου λένε ότι διασκέδασε, καθώς ο Γερμανός καγκελάριος τον αντέγραψε. Βλέπετε, είχε πει ακριβώς το ίδιο νωρίτερα στη, οπότε προφανώς ο Μερτς εμπνεύστηκε. Όπως και να έχει,, όπως προ ετών με το-Αρκετά θέματα άνοιξε η χθεσινή συνέντευξη τηςστο, αλλά υπήρξε ένα που προκάλεσε την: οι αναφορές της στις, από τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος. Αρμόδια πηγή με αναζήτησε και με ρώτησε. «Ξέρεις πόσα παιδιά υιοθετήθηκαν από ομόφυλα ζευγάρια, μετά την ψήφιση του νόμου;. Στο μητρώο πολιτών έχουμε. Και αφορούν όλες υφιστάμενα παιδιά που είχαν ως κηδεμόνα τον έναν εκ των δύο του ζευγαριού». Με άλλα λόγια, αναγνωρίστηκαν παιδιά που υπήρχαν και ήταν του ενός εκ των δύο συζύγων και-Στη σύσταση μιας νέας εταιρείας προχώρησε η(Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις), δηλαδή ο ένας εκ των δυο leaders στην αγορά της μίσθωσης αυτοκινήτων, η οποία, ως γνωστόν, ελέγχεται από τον τουρκικό επιχειρηματικό κολοσσό της. Η νέα εταιρεία έχει την επωνυμία, εδρεύει στα κεντρικά της Avis και στον σκοπό της περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης για εξειδικευμένη λιανική πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων, το χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων, η λιανική πώληση επιβατηγών αυτοκινήτων και εξειδικευμένων ελαφρών επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και οι δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Cardom έχει οριστεί σεκαι αντιστοιχεί σε 18.000 ευρώ μετρητά και 732.000 ευρώ εισφορές σε είδος.. Τώρα, στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της μητρικής, Ανδρέας Ταπραντζής ως Πρόεδρος, ο Ευάγγελος Αθερινός ως Διευθύνων Σύμβουλος και ο Νικόλαος Γαλανόπουλος ως μέλος. Μέσα στο καλοκαίρι έγινε καιτηςστο άρθρο περί του σκοπού της επιχείρησης, στο οποίο: Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet και εν γένει υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, λιανικά και χονδρικά. Η παροχή υπηρεσιών χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων. Η παροχή υπηρεσιών λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Eάν λάβουμε υπόψη ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν γίνει και άλλες προσθήκες που προβλέπουν υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευσης και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την κατασκευή μη οικιστικών κτηρίων, φαίνεται ότι-Ομπαίνει σε νέα φάση καθώς ο αγώνας των παικτών της αγοράς μετατοπίζεται πλέον από την ανάπτυξη των υποδομών στην προσέλκυση συνδρομητών, τη διείσδυση του FTTH και την καλύτερη αξιοποίηση των δικτύων. Σε αυτό το περιβάλλον, οέχει επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών, καλύπτοντας ήδηνοικοκυριά και επιχειρήσεις, έναντι στόχου 3,5 εκατ. έως το 2030. Με περίπου, αναφέρουν αναλυτές, ο βαθμός αξιοποίησης του δικτύου διαμορφώνεται κοντά στο 31%, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να φτάσει σταδιακά στο 47% έως το 2030, με τοννα αξιοποιεί το μεγαλύτερο δίκτυο FTTH της χώρας, τηνκαι τη δυνατότητα συνδυαστικών προσφορών σε σταθερή, κινητή, 5G και συνδρομητική τηλεόραση.-Οταν ο μέτοχος που σου έδωσε το όνομα φεύγει από το μετοχολόγιο,, ηετοιμάζει ένα μεγάλοκαι ο λόγος είναι προφανής. Από τον Αύγουστο, η Nova Telecommunications δεν έχει ούτε μία μετοχή στην εταιρεία που φέρει το σήμα της. Ηιδρύθηκε τον Μάιο του 2023 ως 50-50 κοινοπραξία της Nova με την κυπριακή Pinston Holdings του, με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ. Τρία χρόνια μετά, ηαγόρασε μέσω της IREON Technologies το 50% που κατείχε η Nova, έναντι 60,5 εκατ. ευρώ, αποτιμώντας την εταιρεία σταΤην ίδια μέρα, 21 Ιουλίου, ητου Απόστολου Ταμβακάκη και τοτης οικογένειας Λάτση πήραν 30% από την IREON. Επομένως, σήμερα η μετοχική σύνθεση είναι Pinston 50%, EOS–Latsco 30%, IREON 20%. Ούτε ίχνος Nova.: «Το B2G δεν αποτελεί βασική μας στρατηγική». Κατά συνέπεια, η BC Partners ρευστοποίησε ένα asset που, ακριβώς πριν τελειώσουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026. Η Nova κράτησε μόνο την «εμπορική συνεργασία» και, προς το παρόν, την άδεια χρήσης του ονόματος. Για τους υπόλοιπους συνεταίρους όμως (Βαρδινογιάννη, Λάτση, Ταμβακάκη),Πως θα διαθέτουν στην Ευρώπη έργα κυβερνοασφάλειας και άμυνας, με το σήμα ενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου που ανήκει σε ξένο fund; Επομένως, με τοθα ξεκαθαρίσει το τοπίο, ενδεχομένως και την επόμενη στρατηγική κίνηση που δεν αποκλείεται να είναι το Χρηματιστήριο. Η Nova πούλησε την πληροφορική και κράτησε το όνομα.-Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα. Ήταν η φθηνότερη στην Ευρώπη, με εξαίρεση την Πολωνία (137) και τη Σκανδιναβία. Η Γερμανία πλήρωνε 179, η Ουγγαρία 191, η Βουλγαρία 214, η Βόρεια Ιταλία 230. Σήμερα, Παρασκευή, η ελληνική μέση τιμή ρεύματος ανεβαίνει στα, με το ανώτατο τέταρτο της ώρας (νωρίς το πρωί 08:15) στα 350 ευρώ.. Την Τρίτη, τα αιολικά παρήγαγαν 75 GWh, τριπλάσια από τη Δευτέρα. Μαζί με 26 GWh φωτοβολταϊκών και 10 GWh υδροηλεκτρικών, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυψαν τοκαι το 88% της ζήτησης. Η συμμετοχή του φυσικού αερίου υποχώρησε στο 26% από 52% την προηγούμενη μέρα. Η Ελλάδα έγινε καθαρός εξαγωγέας με 38 GWh, περίπου το 30% της ημερήσιας κατανάλωσής της.. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο διαπραγματεύεται στα, υψηλό από τον Δεκέμβριο 2022. Τρεις φορές ακριβότερο από πριν τον πόλεμο στο Ιράν. Οι εξαγωγές LNG του Κατάρ έπεσαν τον Σεπτέμβριο στο ένα τέταρτο του προπολεμικού μέσου όρου, οι ευρωπαϊκές αποθήκες είναι στο 7έναντι 83% πέρσι, και η Γερμανία στο 60%. Στην Ελλάδα, το αποτέλεσμα είναι μια αγορά που εκτινάσσεται από το μηδέν (μεσημέρι, ηλιακή υπερπροσφορά) στα €350 (πρωί, μονάδες αερίου). Όσοι μπορούν να μετακινήσουν κατανάλωση στο μεσημέρι (βιομηχανίες, μπαταρίες, αντλησιοταμίευση),. Οι υπόλοιποι πληρώνουν την τιμή του Κατάρ.-Μόνο εθιμοτυπική δεν ήταν η συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον. Πίσω από τα χαμόγελα και τις ιδιαίτερα θερμές κουβέντες υπήρχε και ένα…, το οποίο είχε βάλει σε αναμονή ένα από τα κοινωφελή σχέδια της Αρχιεπισκοπής. Πρόκειται για έκτασηστη Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού. Το ακίνητο ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Εκκλησιαστική Μέριμνα» και προορίζεται για την κατασκευή σύγχρονης. Το «κλειδί» για να προχωρήσει το έργο βρίσκεται πλέον στοπου έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Με ειδική διάταξη καθορίζεται ο χώρος και θεσμοθετούνται οι χρήσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του συγκροτήματος. Εκτός από τη μονάδα ηλικιωμένων, προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας φυσικοθεραπείας και μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και πεζόδρομοι και χώροι στάθμευσης. Το πόσο σημαντικό ήταν το ξεμπλοκάρισμα. Ο Αρχιεπίσκοπος παραδέχθηκε ότι το οικόπεδο είχε «προβλήματα και δυσκολίες» και ότι αυτός ήταν ο λόγος που το έργο είχε καθυστερήσει. Τώρα, όπως είπε, με τη βοήθεια της Πολιτείας, της κυβέρνησης και «ιδιαίτερα του κ. Παπασταύρου», οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν και η Αρχιεπισκοπή ετοιμάζεται να θεμελιώσει το έργο «σε λίγες ημέρες». ΚαιΟ Ιερώνυμος χαρακτήρισε τον υπουργό έναν από τους «στενούς μας συνεργάτες», εξαίροντας τις γνώσεις, τη θέληση αλλά και τον χαρακτήρα του. Πίσω όμως από το «οικοπεδάκι» της Τανάγρας υπήρχε και μια δεύτερη, σαφώς μεγαλύτερη συζήτηση. Ο Αρχιεπίσκοπος αποκάλυψε ότι με τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό, κάνοντας λόγο για μια «πρωτότυπη συνεργασία» Εκκλησίας και Πολιτείας. Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το μοντέλο που εξετάζεται, ο Ιερώνυμος κατέστησε σαφές ότι οι σχετικές συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, βάζοντας ξανά στο τραπέζιστις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας.θέλει η, στην οποία, από τη μεγάλη περιουσία της, έχει απομείνει μόλις τοόπως ανέφερε χθες κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα του συνεδρίου ακινήτων της Prodexpo o Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου Νικόδημος, Γενικός Διευθυντής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ). Μάλιστα, όπως ανέφερε,, ενώ χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, που έχει ανεγερθεί σε ακίνητο της Μονής Πετράκη, αλλά και τα νοσοκομεία Σωτηρία και Ασκληπιείο Βούλας, για τα οποία έχουν λήξει οι σχετικές συμβάσεις με το κράτος. Η Εκκλησία έχει την υποχρέωση, βάσει του νόμου του Ευαγγελίου,, ώστε να αξιοποιείται προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας. Στόχος της Εκκλησίας, σύμφωνα, πάντα, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Επιδαύρου Νικόδημο, είναι η παραχώρηση κυριότητας και η αξιοποίηση της περιουσίας της προς όφελος της κοινωνίας, μεταξύ άλλων για τη δημιουργίαγια φοιτητές και εργαζομένους. Παρεμπιπτόντως, στουςπου «έτρεξε» το προηγούμενο διάστημα η ΕΚΥΟ ήταν και αυτός για την ασφάλιση δεκάδων αστικών και επαγγελματικών ακινήτων, βασικά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πάτρα.του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού ήταν τα 266,34 εκατ. ευρώ με επιπλέον 10,42 εκατ. ευρώ (άρα σύνολο) που αντιστοιχούν στην κάλυψη του ενδεχομένου απώλειας μισθωμάτων εφόσον κάποιο ακίνητο υποστεί ζημιές και δεν μπορεί να αποφέρει έσοδα. Ενδεικτικά, η αξία του κορυφαίου ακινήτου, αυτό των 12.731 τ.μ. επί της Μητροπόλεως 15, εκεί όπου στεγάζεται το 5άστερο Electra Metropolis αναφέρεται στα 34,37 εκατ. ευρώ. Ένα ακόμη κορυφαίο ακίνητο είναι και αυτό επίσης στο κέντρο στηκαι Δραγατσανίου 2, επιφάνειας 5.962 τ.μ. που μισθώνεται για την στέγαση υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικών-Σεέθεσε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας () του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, μια πρότυπη μεθοδολογία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στα έργα πληροφορικής. Η πρόσκληση, με υπογραφή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, απευθύνεται σε αναθέτουσες αρχές, εταιρείες του κλάδου και επιστημονικούς φορείς. Στην ουσία το ΕθΑΤ ζητά από την αγορά να συνυπογράψει τους κανόνες με τους οποίους θα κρίνεται. Το πρόβλημα που επιχειρεί να λύσει η μεθοδολογία, είναι οι βαθμολογίες τεχνικών προσφορών μεχωρίς μετρήσιμη βάση, κριτήρια που αντιγράφονται από διακήρυξη σε διακήρυξη, και ενστάσεις που καθυστερούν τα έργα επί μήνες. Η μονάδα, από το 2021 έχει «τρέξει» πάνω απόκαι συμβάσεις αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ. Έχει αποκτήσει εμπειρία, με ψηφιακά έργα όπως ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων της ΕΛ.ΑΣ., οι νέες ταυτότητες και διαβατήρια (€400 εκατ.) και από αυτή την εβδομάδα,. Η μεθοδολογία προτείνει μια «δεξαμενή»(από αρχιτεκτονική και διαλειτουργικότητα μέχρι κυβερνοασφάλεια, τεχνητή νοημοσύνη, cloud και ESG), από την οποία κάθε διακήρυξη επιλέγει ανάλογα με το έργο, με δημοσιευμένες κλίμακες βαθμολόγησης αντί για γενικόλογες εκτιμήσεις. Προβλέπεται ζωντανή επίδειξη του προσφερόμενου συστήματος (όχι slides) σε προκαθορισμένα σενάρια, με ίσες συνθήκες για όλους τους υποψηφίους και τήρηση πρακτικών.για την εμπειρία της ομάδας έργου που θα μετρά μόνο τα χρόνια πάνω από το ελάχιστο, με συντελεστή 4 για τον Project Manager και 2 για κρίσιμους ρόλους. Η μεθοδολογία δεσμεύει τυπικά μόνο τα έργα που ανατίθενται στο. Αν, όμως, καθιερωθεί ως πρότυπο, θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για κάθε αναθέτουσα αρχή και θα δυσκολέψει τη ζωή όσων έχουν συνηθίσει να κερδίζουν διαγωνισμούς με την τεχνική προσφορά «στα χαρτιά». Πηγές του ΕθΑΤ μιλούν για-Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα,. Κάποιοι από αυτούς είναι διαχειριστές ή εταίροι σε μια ΙΚΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ. Η εταιρεία έχει οφειλές στην ΑΑΔΕ και πληρώνει κανονικά τη ρύθμισή της. Όταν όμως ο διαχειριστής (ή εταίρος) θελήσει να πουλήσει το δικό του διαμέρισμα, ξαφνικά τοτου «φορτώνει» το χρέος της εταιρείας και ο συμβολαιογράφος υποχρεωτικά του παρακρατεί 7% του τιμήματος και του ζητά υποθήκη σε άλλο ακίνητο για το υπόλοιπο της εταιρικής οφειλής, μέχρι το 70%. Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να λύσει αυτό τον Γόρδιο δεσμό και έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση μια διάταξη, τοτου πολυνομοσχεδίου του ΥπΕθΟΟ η οποίακαι καταργεί την υποθήκη για εταίρους με ποσοστό άνω του 5% (0,5% σε εισηγμένες). Υπάρχουν όμωςπου πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα. Η εταιρεία να έχει συσταθεί πριν από τουλάχιστον 5 χρόνια, όλες οι οφειλές της να είναι σε ενεργή, ενήμερη ρύθμιση, να μην υπάρχουν χρέη παλαιότερα των 3 ετών από την υπαγωγή στη ρύθμιση και τέλος καμία δόση να μην έχει καθυστερήσει την τελευταία πενταετία.όπως επισημαίνει η TLS Φοροτεχνική. Η διάταξη που βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι την επόμενη εβδομάδα, προβλέπει ότι στο 5% της συμμετοχής σε μια εταιρεία, προσμετρώνται σύζυγος, σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης και συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού. Δηλαδή ένας «μικρός» εταίρος που έχει τον γονιό του στο μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να βρεθεί «μεγάλος». Μία καθυστερημένη δόση στην πενταετία αρκεί για να ανατρέψει την μηδενική παρακράτηση. Επίσης, αν μετά την πώληση του ακινήτου, η εταιρεία δεν τηρήσει τη ρύθμιση των οφειλών της, τότε η ΑΑΔΕ στρέφεται κατά προτεραιότητα εναντίον του προσώπου που πήρε την ενημερότητα. Με λίγα λόγια,ούτε αίρει την αλληλέγγυα ευθύνη. Το Δημόσιο παραιτείται από την εξασφάλιση, όχι από την αξίωση.-Κόντρα στο αρνητικό κλίμα κινήθηκε η, καταγράφοντας χθες άνοδοστα, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Χάρη στη βαρύτητά της, η μετοχή λειτούργησε ως ανάχωμα στις ρευστοποιήσεις του Χρηματιστηρίου, συμβάλλοντας στον περιορισμό των απωλειών και στη διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.580 μονάδες, παρόλο που βρέθηκε στις 2.570 μονάδες στα χαμηλά ημέρας. Ημετρά έξι ανοδικές συνεδριάσεις στις τελευταίες επτά, με σωρευτικά κέρδη 5,από τις 6 Οκτωβρίου. Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, εξακολουθεί να απέχει από το ιστορικό υψηλό των 60 ευρώ του περασμένου Ιουλίου. Η χρηματιστηριακή της αξία διαμορφώνεται στα, πλησιάζοντας εκ νέου το ορόσημο των 20 δισ. ευρώ.-Αντίδραση έβγαλε ηέπειτα από δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, ανακτώντας το. Η μετοχή ενισχύθηκε χθες κατά 2,1% και έκλεισε στο, με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς ο τζίρος διαμορφώθηκε στακαι ο όγκος στα 6,61 εκατ. τεμάχια. Το επίπεδο του 1,1 ευρώ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτέλεσε την τιμή διάθεσης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Οκτωβρίου 2025, που πραγματοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της διεθνούς διαδραστικής δραστηριότητας της Bally’s. Ξεχώρισε, παράλληλα, που αντιστοιχεί στο 0,27% του μετοχικού κεφαλαίου. Η προσυμφωνημένη συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στα 1,089 ευρώ ανά μετοχή, με συνολική αξία 5,44 εκατ. ευρώ. Η διατήρηση της μετοχής πάνω από την τιμή της περσινής ΑΜΚ συνεχίζει να αποτελείγια τη βραχυπρόθεσμη χρηματιστηριακή της πορεία.-Μια φράση τουστο 25ο Navigator Forum είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για όσα είπε, αλλά κυρίως για το μήνυμα που έστειλε στους Έλληνες εφοπλιστές. «Ό,τι καταφέραμε οφείλεται σε εσάς. Είμαστε εδώ εξαιτίας σας. Σας ευχαριστούμε για όλα», είπε ο επικεφαλής της, απευθυνόμενος στους ανθρώπους που κρατούν στα χέρια τους τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου. Και δεν ήταν μια συνηθισμένη φιλοφρόνηση από το βήμα ενός συνεδρίου. Ο Ξενοκώστας γνωρίζει ότι η αναγέννηση των ναυπηγείων της Σύρου και της Ελευσίνας, με ιδιωτικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα, δεν θα είχε την ίδια δυναμική χωρίς την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πλοιοκτητών. Γι' αυτό και το «ευχαριστώ» συνοδεύτηκε από μια: «Ελάτε σε εμάς. Μας ξέρετε». Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται και αλλού. Ο ισχυρός άνδρας τηςεπιχειρεί πλέον να μεταφέρει τη συζήτηση από τις επισκευές πλοίων στη στρατηγική ασφάλεια της ελληνικής ναυτιλίας. Με άλλα λόγια, να πείσει τους εφοπλιστές ότι τα ελληνικά ναυπηγεία δεν είναι απλώς μια ανταγωνιστική επιλογή, αλλά έναςΚαι ενώ μιλά για σχέδιο 15-20 ετών, συνεργασίες με αμερικανικούς και νοτιοκορεατικούς ομίλους και φιλοδοξίες για τη ναυπήγηση πολεμικών και εμπορικών πλοίων, γνωρίζει ότικρίνεται καθημερινά στις δεξαμενές της Σύρου και της Ελευσίνας., που δείχνει πώς βγαίνουν εκατομμύρια στη ναυτιλία πριν ακόμη πέσει ένα πλοίο στη θάλασσα, βρίσκεται στα σκαριά. Η, που προέκυψε από τη συνεργασία της Capital Executive Ship Management με την Axis Maritime του Νικόλα Μαδιά, φέρεται να διαπραγματεύεται την πώληση του νεότευκτου Capesize ARRIKTOS, χωρητικότητας 181.250 τόνων, έναντι. Το πλοίο ναυπηγείται στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli και αναμένεται να παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2027, ενώ οι υποψήφιοι αγοραστές προέρχονται από την Κίνα.. Σύμφωνα με ναυλομεσιτικούς κύκλους, που επικαλούνται στοιχεία της VesselsValue, το πλοίο είχε αποκτηθεί τον περασμένο Ιανουάριο έναντι περίπου 74 εκατ. δολαρίων. Δηλαδή, εάν κλείσει το deal, η διαφορά τιμήματος θα φτάσει τα, ή 21,6%, μέσα σε μόλις εννέα μήνες. Και μάλιστα, το τίμημα ξεπερνά κατά περίπου 7 εκατ. δολάρια την εκτιμώμενη εμπορική αξία του πλοίου. Εφόσον επιβεβαιωθεί η συμφωνία, θα μιλάμε για την-Μαθαίνω ότι στους ναυτιλιακούς κύκλους του Λονδίνου και της Ακτής Μιαούλη η συζήτηση δεν είναι πλέον μόνο πόσο ψηλά θα φτάσουν οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων, αλλά. Η αφορμή είναι η διαφορετική κατεύθυνση που φαίνεται να ακολουθούναπέναντι στον ρωσικό «». Οι Αμερικανοί εξετάζουν χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων για να αυξηθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα και να περιοριστεί η εκρηκτική άνοδος των ναύλων. Οι Βρετανοί, αντιθέτως, ζητούν αυστηρότερο έλεγχο των ναυτιλιακών υπηρεσιών.. Ακόμη και αν η Ουάσιγκτον ανοίξει την πόρτα σε ορισμένα δεξαμενόπλοια, το Λονδίνο εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή επιρροή μέσω της ναυτασφαλιστικής αγοράς και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Και εδώ. Διότι άλλο πράγμα να επιτρέπεται ένα ταξίδι από τους Αμερικανούς και άλλο να μπορεί να πραγματοποιηθεί με την απαιτούμενη ασφαλιστική και χρηματοδοτική κάλυψη.που απασχολεί τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα είναι ποιος θα έχει τελικά τον τελευταίο λόγο αν οι Αμερικανοί χαλαρώσουν τις κυρώσεις και οι Βρετανοί επιμείνουν.-Με τη συμμετοχήθα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, τοτης Euronext Athens. Η διοργάνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της επαφής των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης με την επενδυτική κοινότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας και του ενδιαφέροντος των ξένων χαρτοφυλακίων. Στο συνέδριο συμμετέχουν οι Alpha Trust Ανδρομέδα, AS Company, Βιοκαρπέτ, Πλαστικά Δάιος, Elton Group, European Innovation Solutions, Λανακάμ, Quality & Reliability, Revoil, Softweb–Adaptive I.T. Solutions, Trek Development, Unibios, Verallis και Y/Knot Invest.που καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους κλάδους της πληροφορικής, της βιομηχανίας, των πλαστικών, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, των επενδύσεων και της ανάπτυξης ακινήτων. Η εκδήλωση θα βασιστεί αποκλειστικά σεμεταξύ υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών, χρηματιστηριακών αναλυτών και θεσμικών επενδυτών. Το συγκεκριμένο format προσφέρει στις διοικήσεις τη δυνατότητα να παρουσιάσουν αναλυτικότερα τη στρατηγική, τις προοπτικές και τα επενδυτικά τους σχέδια,που συνήθως δεν αναδεικνύονται επαρκώς μέσω της περιορισμένης χρηματιστηριακής κάλυψης των μικρότερων εταιρειών. Στο περυσινό συνέδριο για τις εταιρείες της μικρής κεφαλαιοποίησης πραγματοποιήθηκαν συνολικάκαι ομαδικές συναντήσεις και συμμετείχαν 19 εισηγμένες εταιρείες.-Στην Μπανγκόκ, όπου διεξάγονται αυτή την εβδομάδα οι, ηκατέθεσε τη δική της προειδοποίηση. Ξεκινά μια «νέα εποχή ανταγωνισμού κεφαλαίων». Κράτη και επιχειρήσεις διεκδικούν το ίδιο, πεπερασμένο απόθεμα χρημάτων. Τα κράτη χρειάζονται λεφτά για την άμυνα, την ενέργεια και τις υποδομές. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι επενδύουν σε τεχνητή νοημοσύνη και data centers. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον επιτοκίων που, όπως λέει η τράπεζα, θα μείνουν. Το ΔΝΤ προβλέπει παγκόσμιο δημόσιο χρέος στοέως το τέλος της δεκαετίας, δηλαδή επιστροφή στα επίπεδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στις G7 χώρες, βρίσκεται ήδη σε ρεκόρ 12. Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων των G7 ανέβηκαν περίπου 120 μονάδες βάσης από τον Φεβρουάριο, με το αμερικανικό στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Από την άλλη πλευρά, η Goldman Sachs εκτιμά τις παγκόσμιες επενδύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης πάνω απόφέτος. Ήδη το 10% της αγοράς εταιρικών ομολόγων investment grade αφορά την. Ήταν μόλις 1% το 2024. Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, ηκαταγράφει φυγή από το δολάριο στις εκδόσεις.για να διαφοροποιήσουν κόστος και ρευστότητα. Δεν απειλείται ο ρόλος του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος λέει η. Επίσης προβλέπει ότι τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου θα στρέψουν περισσότερα κεφάλαια σε εγχώριες υποδομές και Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι κεντρικές τράπεζες, με τον χρυσό πάνω από 4.000 δολ. και αγορές 63 τόνων τον Σεπτέμβριο (υψηλό δύο ετών),. Τέλος, για τις αναδυόμενες οικονομίες ηπροωθεί ανταλλαγές χρέους έναντι αναπτυξιακών δεσμεύσεων (debt-for-development) και ασκήσεις διαχείρισης υποχρεώσεων.. Όλοι θέλουν να δανειστούν ταυτόχρονα.