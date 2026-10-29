Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τον Νοέμβριο του 2028 αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους επιβάτες το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι της Κρήτης, εφόσον τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, υπογραμμίζοντας ότι η έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση των απαραίτητων οδικών υποδομών.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι πρόκειται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του μεγάλου οδικού έργου.

Μιλώντας στο συνέδριο Prodexpo 2026, νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο υπουργός παρουσίασε την πορεία των σημαντικότερων έργων υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα, αναφερόμενος τόσο στις παρεμβάσεις στην Κρήτη όσο και στα μεγάλα οδικά έργα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Αεροδρόμιο Καστελλίου: Στο 74% η κατασκευή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Χρίστος Δήμας στο νέο αεροδρόμιο Καστελλίου, το οποίο χαρακτήρισε το πλέον σύγχρονο αεροδρόμιο της Ελλάδας και ένα από τα πιο προηγμένα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως εξήγησε, οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 73% έως 74%, ενώ έχει ήδη υπογραφεί και η σύμβαση που αφορά την αεροναυτιλία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο αεροδρόμιο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Νοέμβριο του 2028, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην κατασκευή και στην ανάπτυξη των συνοδευτικών υποδομών.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αναβάθμισης των οδικών συνδέσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση των επιβατών και η ομαλή εξυπηρέτηση της αυξημένης κυκλοφορίας.

ΒΟΑΚ: Παραδίδονται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, τον οποίο ο υπουργός χαρακτήρισε μία από τις τελευταίες μεγάλες εκκρεμότητες της χώρας στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων. Στο τμήμα Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη, προβλέπεται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, που κατασκευάζεται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), οι εργασίες εξελίσσονται, σύμφωνα με τον υπουργό, με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Όσον αφορά το τμήμα παραχώρησης Κίσσαμος – Ηράκλειο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες μελέτες και ο σχεδιασμός για την υλοποίησή του.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και εργασίες στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την ασφαλέστερη μετακίνηση των οδηγών.

Αττική: Τι αλλάζει στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην Αττική αναφέρθηκε επίσης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, δίνοντας έμφαση στην παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στον κόμβο Μεταμόρφωσης, στο σημείο όπου συνδέεται η Αττική Οδός με την Εθνική Οδό.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Η παρέμβαση προβλέπει τη δημιουργία δύο διακριτών λωρίδων εισόδου για τα οχήματα, με στόχο να περιοριστούν σημαντικά οι κυκλοφοριακές καθυστερήσεις που καταγράφονται σήμερα στο συγκεκριμένο σημείο.

Πρόκειται για μια περιοχή όπου παρατηρούνται συχνά προβλήματα συμφόρησης, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αυξημένης κυκλοφορίας, με τη νέα διαμόρφωση να αποσκοπεί στην ομαλότερη διοχέτευση των οχημάτων.

Κόμβος Σκαραμαγκά και σύνδεση Οινόφυτα – Ελευσίνα

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό των νέων οδικών υποδομών της Αττικής κατέχει και ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, για τον οποίο η σχετική σύμβαση είχε υπογραφεί περίπου τρεισήμισι μήνες πριν από τις δηλώσεις του υπουργού.

Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, καθώς επιδιώκεται να περιοριστεί η διέλευση φορτηγών μέσα από κατοικημένες περιοχές και τμήματα του αστικού ιστού.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η σχεδιαζόμενη οδική σύνδεση Οινόφυτα – Ελευσίνα, η οποία αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπορευματικών μεταφορών.

Flyover Θεσσαλονίκης: Στο 70% η κατασκευή

Για την πορεία κατασκευής της υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, γνωστής ως Flyover, ο Χρίστος Δήμας ανέφερε ότι το έργο έχει φτάσει κοντά στο 70% της ολοκλήρωσής του.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στη σημαντική ενίσχυση της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού άξονα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων.

Ειδικότερα, ο στόχος είναι να διπλασιαστεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας, από περίπου 5.000 οχήματα ανά ώρα σήμερα σε 10.000 οχήματα ανά ώρα μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Η νέα υποδομή αναμένεται να συμβάλει στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης και στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.

Επενδύσεις 8 δισ. ευρώ στην αγορά ακινήτων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο ίδιο συνέδριο παρουσιάστηκαν στοιχεία για τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στη χρηματοδότηση επενδύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο των ακινήτων.

Ο Ορέστης Καβαλάκης, διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του ΤΑΑ στο υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε ότι οι επενδύσεις στην ευρύτερη αγορά του real estate που έχουν κινητοποιηθεί μέσω του δανειακού σκέλους του Ταμείου φτάνουν συνολικά τα 8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης έχει συμβάλει στην ενεργοποίηση συνολικών επενδύσεων που ξεπερνούν τα 50 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, περίπου 1 δισ. ευρώ αφορά επενδυτικά σχέδια εταιρειών real estate, χωρίς να προσμετρώνται οι επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα. Εάν συμπεριληφθούν και οι ευρύτερες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αξιοποίηση και ανάπτυξη ακινήτων, το συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα του προγράμματος στον συγκεκριμένο κλάδο ανέρχεται στα 8 δισ. ευρώ.

Στις αλλαγές που εξετάζονται για το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» αναφέρθηκε η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλου.

Όπως εξήγησε, μία από τις βασικότερες διαφοροποιήσεις που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του νέου κύκλου αφορά τον χρόνο που θα έχουν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να εντοπίσουν το ακίνητο που επιθυμούν να αποκτήσουν.

Η διεύρυνση αυτού του χρονικού περιθωρίου αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προετοιμασίας του προγράμματος, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να αναζητήσουν κατοικία με μεγαλύτερη ευχέρεια.

Η επικεφαλής της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας επισήμανε ότι εξακολουθεί να καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση για στεγαστική χρηματοδότηση, ενώ υπάρχει ήδη σημαντικός αριθμός ενδιαφερομένων που δεν κατάφεραν να εξυπηρετηθούν από τον προηγούμενο κύκλο.

Όπως ανέφερε, μέρος αυτής της εκκρεμούς ζήτησης αναμένεται να καλυφθεί από το «Σπίτι μου 3», το οποίο σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του προηγούμενου προγράμματος.