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Η MGallery Collection, η συλλογή boutique ξενοδοχείων της Accor που διακρίνονται για τον μοναδικό τους χαρακτήρα και τις ξεχωριστές ιστορίες τους, ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για την ένταξη του Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection, ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου resort με θέα στον Αργολικό Κόλπο, στο χαρτοφυλάκιό της.

Με προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας το 2027, έπειτα από εκτεταμένη ανακαίνιση, το resort θα φέρει τον χαρακτηριστικό συνδυασμό σύγχρονου σχεδιασμού και ουσιαστικής φιλοξενίας που χαρακτηρίζει την MGallery σε έναν από τους πιο exclusive προορισμούς της Ελλάδας. Η ανάπτυξή του πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Mediterranean Hospitality Venture (MHV Group – Prodea) και περιλαμβάνει τη συνολική ανακαίνιση του ακινήτου πριν από την ένταξή του στη συλλογή. Η συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης της MGallery Collection, ενισχύοντας την παρουσία της Accor στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα και υποστηρίζοντας την περαιτέρω επέκταση του brand σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς της Νότιας Ευρώπης.

Σε μία από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες των ακτών του Αργολικού Κόλπου, το Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection θα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής στην καρδιά του Πόρτο Χελίου, ενός προορισμού γνωστού για τη διακριτική του κομψότητα και τη φυσική ομορφιά. Τον αρχιτεκτονικό επανασχεδιασμό του resort έχουν αναλάβει τα γραφεία Tsolakis Architects και USP Greece, συνδυάζοντας τη σύγχρονη μεσογειακή αισθητική με διαχρονικές επιρροές από το παράκτιο τοπίο, φυσικά υλικά και μια αρμονική σύνδεση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Το resort θα διαθέτει 65 δωμάτια και σουίτες, όλα με πανοραμική θέα στη θάλασσα και το πανέμορφο ηλιοβασίλεμα. Σε μια περιοχή γνωστή και ως «Ελληνική Ριβιέρα», το resort θα αποτελέσει ένα κομψό καταφύγιο σε έναν από τους πλέον περιζήτητους leisure προορισμούς στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο συναρπαστικούς προορισμούς παγκοσμίως, όπου ο πολιτισμός, η ιστορία και η φυσική ομορφιά συνδυάζονται δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες. Το Πόρτο Χέλι εκφράζει μια πιο ήρεμη και προσωπική προσέγγιση της μεσογειακής πολυτέλειας, που αντανακλά απόλυτα τη φιλοσοφία της MGallery. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φέρνουμε το brand σε αυτόν τον ξεχωριστό προορισμό, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία μας στην Ελλάδα με ένα resort που αναδεικνύει τόσο την τοπική ταυτότητα όσο και την ουσία της αυθεντικής φιλοξενίας». —Maud Bailly, CEO Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Accor και την MGallery, μέσα από την οποία θα δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή πρόταση φιλοξενίας στο Πόρτο Χέλι. Μοιραζόμαστε το κοινό όραμα για τη δημιουργία ενός προορισμού που συνδυάζει την εκλεπτυσμένη πολυτέλεια, την αυθεντική σύνδεση με τον τόπο και αξέχαστες εμπειρίες για επισκέπτες που αναζητούν ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ελληνική Ριβιέρα». —Αχιλλέας Δωροθέου, CEO της MHV Group

Μια νέα έκφραση της boutique πολυτέλειας στην Ελληνική Ριβιέρα

Με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, το Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection έρχεται να αποτελέσει ένα σύγχρονο παραθαλάσσιο καταφύγιο, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη φυσική ομορφιά του τοπίου, τους χαλαρούς ρυθμούς της θάλασσας και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Πελοποννήσου. Τα ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες θα έχουν επιφάνεια από 50 έως 145 τ.μ., ενώ περιλαμβάνεται μία μοναδική συλλογή από σουίτες με ιδιωτικές και ημι-ιδιωτικές πισίνες, καθώς και τζακούζι. Με περισσότερο από το 60% του συνολικού αριθμού των δωματίων να αφορά σουίτες, το resort σχεδιάζεται με έμφαση στην ιδιωτικότητα, την άνεση και την υψηλού επιπέδου εμπειρία διαμονής.

Η γαστρονομία θα κατέχει κεντρική θέση στην εμπειρία φιλοξενίας, με ένα εστιατόριο που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ένα rooftop εστιατόριο με θέα στη θάλασσα, ένα κομψό lounge στο lobby και γαστρονομικές εμπειρίες δίπλα στη θάλασσα, εμπνευσμένες από τις γεύσεις της Ελλάδας και της Μεσογείου.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν στη διάθεσή τους εγκαταστάσεις ευεξίας, όπως spa, γυμναστήριο και πισίνες, σε ένα περιβάλλον αφιερωμένο στη χαλάρωση, την αναζωογόνηση και την ευεξία. Σε επόμενη φάση ανάπτυξης προβλέπεται η σημαντική ενίσχυση των υπηρεσιών ευεξίας, με τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων spa.

Μεσογειακές γεύσεις και εμπειρίες

Το resort θα συστήσει στο κοινό τρεις ξεχωριστές προτάσεις γαστρονομίας και κοινωνικής συναναστροφής αναδεικνύοντας την τοπική κουζίνα και τον ζωντανό χαρακτήρα της Μεσογείου.

Το All-Day Dining εστιατόριο θα προσφέρει φρέσκες γεύσεις της τοπικής γαστρονομίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στον τέταρτο όροφο, το Rooftop Bar & Terrace θα διαθέτει πανοραμική θέα στην ακτή του Πόρτο Χελίου και θα αποτελεί την καρδιά της κοινωνικής ζωής του resort για sunset drinks και βραδινές συναντήσεις.

Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στο pool bar δίπλα στη θάλασσα και την εξωτερική πισίνα, καθώς και στο κομψό εσωτερικό lounge bar του lobby.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της MGallery για μια ολιστική προσέγγιση στην ευεξία, το resort θα διαθέτει εγκαταστάσεις σχεδιασμένες να ενισχύουν την ισορροπία, την ηρεμία και τη σωματική και ψυχική αναζωογόνηση.

Ενισχύεται η αναπτυξιακή πορεία της MGallery Collection στην Ελλάδα

Η υπογραφή της συμφωνίας για το MGallery στο Πόρτο Χέλι αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο στη στρατηγική επιταχυνόμενης ανάπτυξης της MGallery Collection στην Ελλάδα, μία από τις πλέον δυναμικές αγορές επέκτασης του brand στην Ευρώπη.

Σήμερα, η MGallery διαθέτει πέντε ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα, με συνολική δυναμικότητα που ξεπερνά τα 450 δωμάτια. Από καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Αθήνα, η Κρήτη, η Μύκονος και η Ρόδος, έως αναδυόμενους προορισμούς πολυτελούς τουρισμού, όπως το Πόρτο Χέλι και η Σάμος, η MGallery Collection συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους Έλληνες ξενοδόχους και εταιρείες διαχείρισης, διαμορφώνοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με ξεχωριστή ταυτότητα και ισχυρούς δεσμούς με τον τόπο στον οποίο βρίσκονται.

Η προσθήκη του MGallery στο Πόρτο Χέλι ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Accor στην ελληνική αγορά πολυτελούς φιλοξενίας, σε συνέχεια πρόσφατων εγκαινίων και συμφωνιών που περιλαμβάνουν τα Kove Hotel & Spa Mykonos – MGallery Collection, Nírema Hotel & Spa Samos – MGallery Collection, MGallery Collection Rhodes, MGallery Collection Chania και MGallery Collection Athens Maroussi.

Τα έργα αυτά αποτυπώνουν τη φιλοδοξία της MGallery Collection να αναδείξει την Ελλάδα σε μία από τις σημαντικότερες αγορές της διεθνώς, επεκτείνοντας την παρουσία της τόσο σε εμβληματικούς νησιωτικούς προορισμούς όσο και σε αναδυόμενες τουριστικές περιοχές και σημαντικά αστικά κέντρα.