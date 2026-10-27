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Ο Όμιλος Vassilicos House of Hospitality, σε συνεργασία με τη Mercure Hotels & Resorts, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Mercure Patras Astir. Έπειτα από την πλήρη ανακαίνισή του, ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της Πάτρας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, καθώς το ιστορικό Astir Hotel εντάσσεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο brand Mercure Hotels & Resorts, το οποίο από το 1973 αναδεικνύει τον αυθεντικό χαρακτήρα κάθε προορισμού. Υπό τη διαχείριση της Vassilicos House of Hospitality, ενός οικογενειακού ξενοδοχειακού ομίλου δεύτερης γενιάς με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας στον κλάδο της ελληνικής φιλοξενίας, το Mercure Patras Astir σηματοδοτεί την είσοδο της Mercure στη Δυτική Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου με την Accor.

Στην καρδιά της Πάτρας και με θέα στο λιμάνι της πόλης, το Mercure Patras Astir προσφέρει μια σύγχρονη εμπειρία φιλοξενίας για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν την αχαϊκή πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή. Με προνομιακή τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το εμπορικό κέντρο, το λιμάνι με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις προς την Ιταλία και τα Ιόνια Νησιά, καθώς και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία της Ελλάδας. Με εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα και μόλις 45 λεπτά από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αράξου, το Mercure Patras Astir αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους αλλά και για εκείνους που ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής και επιθυμούν να εξερευνήσουν την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 116 σύγχρονα δωμάτια και σουίτες, όλα με θέα στην πόλη ή τη θάλασσα. Οι επιλογές διαμονής κυμαίνονται από classic, superior έως privilege δωμάτια και ευρύχωρες deluxe σουίτες, σχεδιασμένες ώστε να προσφέρουν άνεση, λειτουργικότητα και ισχυρή σύνδεση με τον προορισμό. Η γαστρονομική εμπειρία του ξενοδοχείου εκτείνεται από το φιλόξενο lobby lounge bar έως το rooftop εστιατόριο και bar με θέα στον Πατραϊκό Κόλπο. Στο κεντρικό εστιατόριο, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ελληνική – μεσογειακή κουζίνα, με πιάτα που αναδεικνύουν τοπικά προϊόντα και τις αυθεντικές γεύσεις της Δυτικής Ελλάδας.

Το Mercure Patras Astir προσφέρει περισσότερα από 700 τ.μ. ευέλικτων χώρων εκδηλώσεων, που αναπτύσσονται σε οκτώ αίθουσες με δυνατότητα φιλοξενίας άνω των 500 συνέδρων. Η στρατηγική του τοποθεσία και οι σύγχρονες υποδομές του το καθιστούν ιδανική επιλογή για εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια και κοινωνικές εκδηλώσεις. Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται εποχική πισίνα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και shop, ενώ ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών εξασφαλίζει μια άνετη και απρόσκοπτη εμπειρία διαμονής για κάθε επισκέπτη.

Τα ξενοδοχεία Mercure προσφέρουν κάτι περισσότερο από μια απλή διαμονή, αποτελούν μια μοναδική πρόσκληση να ανακαλύψει κανείς τον χαρακτήρα κάθε προορισμού. Κάθε ξενοδοχείο Mercure είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κουλτούρα και την ταυτότητα του τόπου όπου βρίσκεται, προσφέροντας στους επισκέπτες αυθεντικές εμπειρίες από την πρώτη στιγμή της άφιξής τους. Με περισσότερα από 1.000 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 70 χώρες, η Mercure Hotels & Resorts δημιουργεί εμπειρίες εμπνευσμένες από τον εκάστοτε προορισμό, δίνοντας στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να συνδεθούν ουσιαστικά με τον τόπο που επισκέπτονται.

Παράλληλα, με περισσότερα από 210 ξενοδοχεία υπό ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο, η Mercure διαθέτει το μεγαλύτερο development pipeline μεταξύ των brands της Accor, συνεχίζοντας τη διεθνή επέκτασή της, με σταθερό σημείο αναφοράς την τοπική κουλτούρα κάθε προορισμού.

Η έναρξη λειτουργίας του Mercure Patras Astir σηματοδοτεί τη μεταμόρφωση ενός από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία της Πάτρας σε έναν σύγχρονο προορισμό φιλοξενίας, διατηρώντας τον ιστορικό του δεσμό με την πόλη και εμπλουτίζοντάς τον με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και τη φιλοσοφία της Mercure. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου Vassilicos House of Hospitality ενισχύει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική συνεργασία του με την Accor, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την αυθεντικότητα της ελληνικής φιλοξενίας.

Η νέα εποχή του Mercure Patras Astir επισφραγίστηκε με την επίσημη εκδήλωση εγκαινίων, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, στην Πάτρα, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού και του τουριστικού κόσμου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Βάσια Κουτσούκου, εκπροσωπώντας την Υπουργό Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Ιάσων Φωτήλας, και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Χαράλαμπος Μπονάνος. Τους προσκεκλημένους υποδέχθηκαν ο κ. Αλέξανδρος και ο κ. Ευγένιος Βασιλικός, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός ιστορικού τοπόσημου της Πάτρας στη νέα του εποχή, μέσα από τη συνεργασία της Vassilicos House of Hospitality με την Accor.

Ο Marc Serarols, Senior Vice President Franchise Operations Mediterranean για τα Premium, Midscale και Economy brands της Accor, δήλωσε: «Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική αγορά για την Accor, καθώς συνεχίζουμε να βλέπουμε σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για πολλά από τα brands του Ομίλου μας. Η Πάτρα, με τη μοναδική πολιτιστική της κληρονομιά, τη στρατηγική γεωγραφική της θέση και τον αυθεντικό τοπικό της χαρακτήρα, εκφράζει ιδανικά τη φιλοσοφία της Mercure να προσφέρει εμπειρίες που συνδέουν ουσιαστικά τους επισκέπτες με κάθε προορισμό. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Vassilicos House of Hospitality για την έναρξη λειτουργίας του Mercure Patras Astir.»

Ο Αλέξανδρος Βασιλικός, Ιδιοκτήτης & Διευθύνων Σύμβουλος του Oμίλου Vassilicos House of Hospitality, δήλωσε: «Το άνοιγμα του Mercure Patras Astir αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλο Vassilicos House of Hospitality και μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της φιλοξενίας στη Δυτική Ελλάδα. Η νέα εποχή του ιστορικού Astir Hotel, υπό το διεθνώς αναγνωρισμένο brand Mercure, αποτυπώνει το μακροπρόθεσμο όραμά μας να αναδεικνύουμε την ελληνική φιλοξενία μέσα από ουσιαστικές συνεργασίες, εξαιρετικές εμπειρίες και διαρκείς επενδύσεις σε προορισμούς με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Μαζί με την Accor δημιουργούμε έναν προορισμό που συνδυάζει τα διεθνή πρότυπα φιλοξενίας με τη ζεστασιά και την αυθεντικότητα της ελληνικής φιλοξενίας. Το Mercure Patras Astir είναι κάτι περισσότερο από ένα νέο ξενοδοχείο, είναι ένας προορισμός σχεδιασμένος να φέρνει τους επισκέπτες πιο κοντά στην πόλη, τους ανθρώπους της και τον μοναδικό της χαρακτήρα, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαρκή ανάπτυξη της Πάτρας ως κορυφαίου προορισμού τόσο για επαγγελματικά ταξίδια όσο και για ταξίδια αναψυχής.»

Ως η πύλη εισόδου προς τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, η Πάτρα συνδυάζει μοναδικά την ιστορία, τον πολιτισμό και τον σύγχρονο αστικό χαρακτήρα. Από το ιστορικό λιμάνι και το ζωντανό παραλιακό της μέτωπο έως διεθνούς φήμης αξιοθέατα όπως η Αρχαία Ολυμπία και τα μοναδικά οινοποιεία της περιοχής, προσφέρει ένα πλούσιο μωσαϊκό εμπειριών για κάθε εποχή του χρόνου. Το Mercure Patras Astir αποτελεί το ιδανικό σημείο εκκίνησης για να ανακαλύψει κανείς τον αυθεντικό χαρακτήρα, τον πολιτισμό και τα μοναδικά τοπία της Δυτικής Ελλάδας.

Οι επισκέπτες των ξενοδοχείων της Accor στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση στο ALL Accor, την πλατφόρμα κρατήσεων και πρόγραμμα επιβράβευσης του Ομίλου, που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προνομίων, ανταμοιβών και μοναδικών εμπειριών, τόσο κατά τη διάρκεια της διαμονής τους όσο και πέρα από αυτήν.