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Ένα επενδυτικό πλάνο που στοχεύει μέχρι στιγμής, στην Κρήτη, σε συνολικό χαρτοφυλάκιο με πάνω από 1.600 κλειδιά στον ορίζοντα της επόμενης πενταετίας αλλά και στη Χαλκιδική σε νέες επεκτάσεις και επενδύσεις συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, και ενός νέου μοντέλου πολυτελούς φιλοξενίας 5 αστέρων*, με επίκεντρο τις εμπειρίες, την ευεξία και την αναγεννητική γεωργία.

Πρόκειται για τα επόμενα βήματα της Sani Ikos εντός των τειχών πέραν βέβαια και των επενδύσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί και «τρέχουν» εντός κι εκτός Ελλάδας, σε Ισπανία και Πορτογαλία για τον όμιλο στο πλαίσιο του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος του 1 δισ. ευρώ που έχει ανακοινωθεί έως το 2029.

«Τριπλή» παρουσία στην Κρήτη

Τώρα το επενδυτικό πλάνο εμπλουτίζεται με τις δυο νέες προσθήκες- εξαγορές στην Κρήτη, αξίας -σίγουρα- κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ανακοινώσεις της περασμένης Παρασκευής για την αγορά της έκτασης στις Γούρνες Ηρακλείου με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου Ikos Resort, σε συνδυασμό και με τη νέα εξαγορά στο νησί για το ‘’Out of the Blue Resort’’ στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου ενισχύουν το αποτύπωμα του ομίλου στον κορυφαίο νησιωτικό προορισμό της χώρας που αποτελεί, την πιο πρόσφατη μεν, αλλά πολύ σημαντική, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, προσθήκη από πλευράς μεγέθους για τη Sani Ikos.

To «άνοιγμα» τoυ ομίλου στο νησί έγινε μόλις εφέτος με το νέο IKOS Kissamos, σε μια επένδυση συνολικού ύψους άνω των 220 εκατ. ευρώ για την οποία ήδη προωθείται η δεύτερη φάση, με την προσθήκη 100 νέων δωματίων και σουιτών και ορίζοντα έως το 2028. Η πρώτη σεζόν ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, με πληρότητες άνω του 90% για το συγκρότημα που εκτείνεται σε έκταση περίπου 214 στρεμμάτων, με παραλιακό μέτωπο 600 μέτρων στον κόλπο της Κισσάμου. Με την επέκτασή του, το 2028 θα διαθέτει 520 δωμάτια, σουίτες και bungalows, οκτώ εστιατόρια, εννέα κοινόχρηστες πισίνες και εγκαταστάσεις ευεξίας και αναψυχής.

Με στόχο την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου Ikos Resort δυναμικότητας περίπου 600 δωματίων, σουιτών και βιλών θα κινηθεί ο όμιλος για το ακίνητο που αποκτά τώρα από την DIMAND έναντι περίπου 72,5 εκατ. ευρώ στις Γούρνες Ηρακλείου μετά και την ανακοινωθείσα συμφωνία της περασμένης Παρασκευής. Στις Γούρνες θα δημιουργηθεί ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα Ikos Resorts σε παραθαλάσσια έκταση 346 στρεμμάτων, σε κοντινή απόσταση από το υπό κατασκευή νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι με το δρόμο ωστόσο των αδειοδοτήσεων που είχε ήδη προχωρήσει από πρίν η DIMAND να είναι ακόμη μακρύς και να παραπέμπει στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, από το 2031 και μετά. Πάντως, με δεδομένο και το προφίλ του πολυτελούς brand των Ιkos, ο νέος ιδιοκτήτης του εμβληματικού ακινήτου των Γουρνών φαίνεται ότι θα κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση με τη DIMAND, η οποία είχε προτιμήσει, να μην χρησιμοποιήσει το σενάριο της δημιουργίας καζίνο, έστω κι αν ο αρχικός διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση της έκτασης πίσω στο 2021 παρείχε τη σχετική δυνατότητα. Επισημαίνεται εδώ ότι η Sani Ikos, με το ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σιγκαπούρης GIC και συνιδρυτές- εταίρους τους κ.κ. Ανδρέα Ανδρεάδη και Mathieu Guillemin, δεν έχει γνωστοποιήσει επί του παρόντος το κόστος του νέου project. Πάντως, όπως εκτιμάται, θα ξεπεράσει την επένδυση του Ikos Kissamos, πολύ περισσότερο δε αν ληφθεί υπόψη ότι η αξία επένδυσης που είχε προϋπολογίσει η DIMAND ηταν άνω των 351 εκατ. ευρώ.

Το τρίτο «χτύπημα» στο νησί από πλευράς του ομίλου, έχει να κάνει με την αναβάθμιση στο ιστορικό Out of the Blue Resort σε συνέχεια της πρόσφατης συμφωνίας εξαγοράς με το επενδυτικό δίδυμο των Hines και Henderson Park. Πρόκειται για τη δεύτερη εξαγορά από πλευράς του ομίλου Sani Ikos, τώρα, εν μέσω φθινοπώρου με τον όμιλο να μην γνωστοποιεί περαιτέρω λεπτομέρειες ως προς το τίμημα. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα νούμερο στα πέριξ των 125 εκατ. ευρώ, κοντά στα επίπεδα αγοράς του ακινήτου πρίν από λίγα χρόνια από τους ξένους επενδυτές. «Το ακίνητο θα υποβληθεί σε εκτεταμένη ανακαίνιση και θα αναβαθμιστεί σε ένα νέο Ikos Resort, δυναμικότητας περίπου 500 δωματίων και σουιτών. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό και την εξέλιξη της επένδυσης θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα», σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Λάμπη Παχυγιαννάκη, Ανώτερο Διευθυντή Επενδύσεων του ομίλου Sani/Ikos. Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε ιδιωτική παραθαλάσσια χερσόνησο περίπου 140.000 τ.μ. και περιλαμβάνει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δωμάτια, σουίτες και βίλες. Το ακίνητο είχε συνδεθεί επί δεκαετίες με την οικογένεια Καψή, ενώ στη συνέχεια πέρασε στον έλεγχο επενδυτικού σχήματος των Hines και Henderson Park.

Γιατί στην Κρήτη

Με τις τελευταίες κινήσεις, η Κρήτη εξελίσσεται στο δεύτερο μεγάλο «πόλο» στην Ελλαδα για τη Sani Ikos, μετά τη Χαλκιδική όπου ήταν και η αφετηρία του πρίν από δεκαετίες με τη ΣΑΝΗ. Οι λόγοι είναι προφανείς, αν ληφθούν υπόψη το μέγεθος του προορισμού, τα συνεχώς αυξανόμενα τουριστικά νούμερα, η μεγάλη σεζόν με την εκκίνηση από νωρίς των θερινών προγραμμάτων των αεροπορικών, αλλά και οι νέες προοπτικές με το νέο, υπό κατασκευή αεροδρόμιο στο Καστέλι. Σημειώνεται ότι εφέτος το νησί για πρώτη φορά θα κινηθεί πολύ κοντά στο ορόσημο των 6 εκατ. διεθνών αεροπορικών αφίξεων– οι εκτιμήσεις για το σύνολο του 2026 παραπέμπουν σε ένα νούμερο στα 5,95 εκατομμύρια, με αύξηση περίπου 6% σε σχέση με το 2025 για τα δύο αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά. Το νέο υπό κατασκευή αεροδρόμιο του Καστελίου με ορίζοντα λειτουργίας το Νοέμβριο του 2028 υπολογίζεται ότι θα …απογειώσει την κίνηση στο νησί, με τις πρώτες, συντηρητικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μια επιβατική κίνηση 11,5 εκατ. ταξιδιωτών (εσωτερικού- εξωτερικού, αφίξεις- αναχωρήσεις) κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του.

Από πλευράς της Sani Ikos, πέρα από την ενίσχυση του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κρήτης, οι νέες επενδύσεις, όπως υποστηρίζεται, δημιουργούν προοπτικές για την τοπική οικονομία και την απασχόληση: Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει ο όμιλος, στο Ikos Kissamos δημιουργήθηκαν -και θα δημιουργηθούν- περισσότερες από 850 άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ πάνω από το 70% των πρώτων υλών για τη λειτουργία του resort προέρχεται από τοπικούς παραγωγούς.

Επενδυτικό πρόγραμμα άνω του 1 δισ.

Οι νέες επενδύσεις στην Κρήτη έρχονται να προστεθούν στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της Sani Ikos, ο οποίος εκτείνεται από τη Μεσόγειο έως τις ακτές του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με τον δημοσιοποιημένο σχεδιασμό του, το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περίοδο 2025 -2029 υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Στο ήδη εκτεταμένο αυτό επενδυτικό πρόγραμμα αναμένεται να προστεθούν, μετά τις δύο τωρινές εξαγορές, τα δύο νέα projects στην Κρήτη, με συνολική δυναμικότητα περίπου 1.100 δωματίων, σουιτών και βιλών και εκτιμώμενο ορίζοντα ολοκλήρωσης την περίοδο 2031–2032.

Σήμερα, ο Όμιλος Sani/Ikos διαθέτει 13 ιδιόκτητα θέρετρα στην Ελλάδα και την Ισπανία, με 3.991 δωμάτια και σουίτες, μέσω των brands Sani και Ikos Resorts. Επιπλέον, τρία ακόμη Ikos Resorts συνολικής δυναμικότητας 1.550 δωματίων, σουιτών και βιλών, βρίσκονται υπό ανάπτυξη στην Χαλκιδική, στην Μαρμπέγια της Ισπανίας και στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, με ορίζοντα λειτουργίας έως το 2029. Η επενδυτική δραστηριότητα περιλαμβάνει και την αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων, με σημαντικές ανακαινίσεις ενόψει της σεζόν 2027,όπως η πλήρης ανανέωση των 290 δωματίων και σουιτών του Ikos Oceania στην Χαλκιδική και η ριζική ανακαίνιση των πολυτελών βιλών τριών υπνοδωματίων του Ikos Dassia στην Κέρκυρα. Σημαντικές επενδύσεις υλοποιούνται και στο Sani στην Χαλκιδική, με την αναβάθμιση και επέκταση του Porto Sani, και τη σταδιακή ανακαίνιση του Sani Beach, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Στη Χαλκιδική, η μεγαλύτερη επένδυση για τον όμιλο αφορά το νέο «Ikos Kassandra», που θα ανοίξει τις πύλες του το 2029 ως το πρώτο Ikos Grand Resort (σ.σ. στη θέση των τριών ξενοδοχείων που αγοράστηκαν από την Goldman Sachs to 2025) με τη συνολική επένδυση (εξαγορά και ανακαίνιση) να ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα νέα πλάνα του ομίλου σε ένα κομμάτι της πολυτελούς φιλοξενίας που θα συνδυάζει βιωματική αναζωογόνηση και αναγεννητική γεωργία (regenerative retreat resort) επίσης στη Χαλκιδική, στις εκτάσεις που έχουν αποκτηθεί πλησίον του Sani Resort, συμπεριλαμβανομένης και αυτής από το ΤΑΙΠΕΔ στο σχετικό διαγωνισμό του 2024. Πρόκειται για μία από τις νέες, κυρίαρχες τάσεις στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας διεθνώς: Πέραν της διαμονής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναγεννητική γεωργία, τις βιωματικές εμπειρίες και την ευεξία με τη Sani Ikos να «επενδύει» ακριβώς σε αυτή τη νέα τάση στο πλαίσιο και των πρωτοβουλιών του ομίλου για περαιτέρω ενίσχυσης της θέσης του στο κομμάτι του βιώσιμου ελληνικού τουρισμού.